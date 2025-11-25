Current Affairs One Liners 25 Nov 2025: 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है?

Current Affairs One-Liners: 25 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान, 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से संबंधित विषय शामिल हैं।
-
आम जनता के लिए संविधान को सरल बनाने के लिए 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' नामक अभियान किसके द्वारा चलाया जा रहा है- न्याय विभाग (भारत सरकार)
-
राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है- 26 नवंबर
-
किसकी जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है- डॉ. वर्गीस कुरियन
-
भारत का 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जा रहा है- पणजी (गोवा)
-
हाल ही में पीएम मोदी किसके सम्मान में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी किये- गुरु तेग बहादुर
-
हाल ही में बिहार की नई सरकार ने राज्य में कितनी नई चीनी मिलों को खोलने की घोषणा की है- 25
-
हाल ही में किस केन्द्रीय मंत्री ने आईआईटी बॉम्बे में राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के अंतर्गत निर्माण और केंद्रीय सुविधाओं का उद्घाटन किया- केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह
-
भारतीय टीम ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी विश्व कप जीता- चीनी ताइपे
-
इटली ने हाल ही में किस टीम को हराकर अपना चौथा डेविस कप खिताब जीता- स्पेन
-
5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है- जयपुर
Comments
All Comments (0)
Join the conversation