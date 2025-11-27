Punjab PCS Admit Card 2025: पंजाब PCS एडमिट कार्ड 2025 ppsc.gov.in पर आज, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जारी करेगा। पंजाब PSC परीक्षा 2025, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली है और PPSC एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। PPSC एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे एक उम्मीदवार को वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। पंजाब PCS के एडमिट कार्ड में रोल नंबर, Registration नंबर, परीक्षा केंद्र की जानकारी और जरूरी निर्देश उल्लिखित होते है।

पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025

पंजाब PSC ने PPSC परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। PPSC परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। PPSC परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पेपर 1 सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच और पेपर 2 दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।