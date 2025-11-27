RRB NTPC Apply Online 2025
Punjab PCS Admit Card 2025: पंजाब PCS एडमिट कार्ड 2025 ppsc.gov.in पर आज, डाउनलोड करें हॉल टिकट PDF

By Vijay Pratap Singh
Nov 27, 2025, 16:09 IST

PPSC 27 नवंबर, 2025 को ऑफिशियल वेबसाइट ppsc.gov.in पर पंजाब PCS एडमिट कार्ड 2025 जारी करेगा। कैंडिडेट 7 दिसंबर, 2025 को होने वाले प्रीलिम्स एग्जाम में बैठने के लिए एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे।

पंजाब पीसीएस एडमिट कार्ड 2025
पंजाब पीसीएस एडमिट कार्ड 2025

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जारी करेगा। पंजाब PSC परीक्षा 2025, 7 दिसंबर 2025 को आयोजित होने वाली है और PPSC एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। PPSC एडमिट कार्ड 2025 एक जरूरी दस्तावेज है, जिसे एक उम्मीदवार को वैध फोटो आईडी के साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना होता है। पंजाब PCS के एडमिट कार्ड में रोल नंबर, Registration नंबर, परीक्षा केंद्र की जानकारी और जरूरी निर्देश उल्लिखित होते है।

पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025

पंजाब PSC ने PPSC परीक्षा तिथि 2025 जारी कर दी है। PPSC परीक्षा 7 दिसंबर को आयोजित होने वाली है और एडमिट कार्ड परीक्षा से 10 दिन पहले जारी किया जाएगा। PPSC परीक्षा दो शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। पेपर 1 सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच और पेपर 2 दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच आयोजित किया जाएगा। उम्मीदवार एडमिट कार्ड और परीक्षा से जुड़ी अन्य सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकेंगे।

पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025 का ओवरव्यू

पंजाब PSC एडमिट कार्ड आज आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जा सकता है, जिसमें उम्मीदवार की जानकारी और परीक्षा केंद्र का विवरण होगा। PPSC प्रीलिम्स एडमिट कार्ड 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।

परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था

पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC)

एडमिट कार्ड जारी होने की तारीख

27 नवंबर, 2025 (संभावित)

परीक्षा की तारीख

7 दिसंबर 2025

आधिकारिक वेबसाइट

ppsc.gov.in

डाउनलोड मोड

Online

परीक्षा के चरण

प्रीलिम्स, मेन्स, इंटरव्यू

पंजाब PSC एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें?

उम्मीदवार इस लेख में दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। वे नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का भी पालन कर सकते हैं।

  •    पंजाब PSC की आधिकारिक वेबसाइट ppsc.gov.in पर जाएं।

  •    होमपेज पर "Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।

  •    अब आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा।

  •    वहां "Download PPSC Prelims Admit Card 2025" लिंक पर क्लिक करें।

  •    अब अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें।

  •    अब "Login" बटन पर क्लिक करें; आपका एडमिट कार्ड PDF फॉर्मेट में दिखाई देगा।

  •    इसे डाउनलोड करें और इसका एक प्रिंटआउट भी ले लें।

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

