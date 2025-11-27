Current Affairs One Liners 27 Nov 2025: भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का नाम क्या है?

Current Affairs One-Liners: 27 Nov 2025 यहां एक नए प्रारूप में आज के वन-लाइनर करेंट अफेयर्स प्रस्तुत किए गए हैं। ये अपडेट परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होंगे। आज के मुख्य हाई लाइट्स में भारत का पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट, चाणक्य रक्षा संवाद-2025 सेमिनार से संबंधित विषय शामिल हैं।

भारतीय सेना के चाणक्य रक्षा संवाद-2025 सेमिनार के तीसरे संस्करण का आयोजन कहां किया जा रहा है- नई दिल्ली

भारत के पहले प्राइवेट स्पेस रॉकेट का क्या नाम है जिसका अनावरण पीएम मोदी ने किया- Vikram-I

नये जहाज निर्माण, स्वदेशीकरण और आईटी सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गयी- भारतीय तटरक्षक बल

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय किसके साथ मिलकर स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन-टेक स्टार्टअप्स के दूसरे समूह का शुभारंभ किया- आईआईटी कानपुर

आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान-संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए सीसीआरएएस ने कौन सी पहल लॉन्च की- सिद्धि 2.0