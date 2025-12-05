UPSSSC PET Result 2026 OUT
Focus
Quick Links
Breaking News

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 Link: rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी हुए Assistant Professor Admit Card, डाउनलोड करें हॉल टिकट

By Vijay Pratap Singh
Dec 5, 2025, 17:20 IST

RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 OUT: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 जारी कर दिया है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 अब आधिकारिक वेबसाइट-rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। कैंडिडेट अपने लॉगिन डिटेल्स दर्ज करके हॉल टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 जारी हुआ।
RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 जारी हुआ।

RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 OUT: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने 5 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करना होगा। ध्यान दें कि एडमिट कार्ड की कोई हार्ड कॉपी भेजी नहीं जाएगी, इसलिए इसे प्रिंट करके परीक्षा के दिन साथ लेकर जाना आवश्यक है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक आप नीचे दिए गए लेख में प्राप्त कर सकते हैं।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। RPSC हॉल टिकट में परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र और 7 दिसंबर 2025 को होने वाले जनरल नॉलेज पेपर तथा 8 से 20 दिसंबर 2025 तक होने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कैंडिडेट्स को हर सत्र के लिए कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।

परीक्षा का नामRPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2025
पद का नाम असिस्टेंट प्रोफेसर
आयोग का नाम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन
स्थान राजस्थान
परीक्षा की तारीख 7 दिसंबर 2025 से प्रारंभ
एडमिट कार्ड जारी स्थिति  5 दिसंबर 2025
चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और इंटरव्यू
आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in

यहां क्लिक करें:- RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 Link

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive

Vijay Pratap Singh specializes in covering government exams, results and other educational news, helping students and aspirants stay informed with accurate and well-researched updates. He has a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University. With a strong academic base in journalism, his writing focuses on exam notifications, result updates, eligibility criteria, course details and preparation strategies to help aspirants make informed career decisions. He covers all the exams conducted by SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC and other Govt. Organizations. With a passion for educational journalism, he strives to provide timely, relevant and useful content that benefits students and job seekers.

... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर सरकारी नौकरी, रिजल्ट, स्कूल, सीबीएसई और अन्य राज्य परीक्षा बोर्ड के सभी लेटेस्ट जानकारियों के लिए ऐप डाउनलोड करें।

Trending

Popular Searches

Latest Education News