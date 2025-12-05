RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 Link: rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी हुए Assistant Professor Admit Card, डाउनलोड करें हॉल टिकट

RPSC Assistant Professor Admit Card 2025 OUT: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने 5 दिसंबर 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एडमिट कार्ड rpsc.rajasthan.gov.in और recruitment.rajasthan.gov.in पर जारी कर दिया है। जिन्होंने इस पद के लिए आवेदन किया है, उन्हें अपना हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक पोर्टल में लॉगिन करना होगा। ध्यान दें कि एडमिट कार्ड की कोई हार्ड कॉपी भेजी नहीं जाएगी, इसलिए इसे प्रिंट करके परीक्षा के दिन साथ लेकर जाना आवश्यक है। RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025 डाउनलोड करने के आसान स्टेप्स और डायरेक्ट लिंक आप नीचे दिए गए लेख में प्राप्त कर सकते हैं।

RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर एडमिट कार्ड 2025-हाइलाइट्स

असिस्टेंट प्रोफेसर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन (कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट) के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। RPSC हॉल टिकट में परीक्षा का समय, रिपोर्टिंग समय, परीक्षा केंद्र और 7 दिसंबर 2025 को होने वाले जनरल नॉलेज पेपर तथा 8 से 20 दिसंबर 2025 तक होने वाले ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। कैंडिडेट्स को हर सत्र के लिए कम से कम 60 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना आवश्यक है। उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए नीचे दी गई तालिका देख सकते हैं।