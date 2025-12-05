Haryana Medical Officer Bharti 2025: MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका! 450 मेडिकल ऑफिसर वैकेंसी जारी, देखें डिटेल्स

हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने HCMS-I कैडर के तहत 450 रिक्तियों के लिए हरियाणा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया है। योग्य उम्मीदवार 8 दिसंबर, 2025 से 7 जनवरी, 2026 के बीच Online आवेदन कर सकते हैं। कुल 450 रिक्तियों की घोषणा की गई है, जिनमें से 238 रिक्तियां सामान्य कैटेगरी के Candidates के लिए हैं। इच्छुक Candidates के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नेशनल मेडिकल कमीशन (पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिसिन और सर्जरी में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही, अभ्यर्थी की उम्र 22 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
हरियाणा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 नोटिफिकेशन PDF डाउनलोड Link
जिन उम्मीदवारों को घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करना है, उन्हें आधिकारिक नोटिफिकेशन PDF जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क जैसे पात्रता मानदंडों की जानकारी दी गई है। हरियाणा MO नोटिफिकेशन 2025 PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सीधे लिंक पर क्लिक करें।
|
Haryana Medical Officer Notification 2025 PDF
हरियाणा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 हाइलाइट्स
हरियाणा मेडिकल ऑफिसर भर्ती 2025 हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा HCMS-I कैडर के तहत 450 रिक्तियों के लिए जारी की गई है। हरियाणा MO नोटिफिकेशन 2025 की मुख्य बातें जानने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें।
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा सरकार
|
पद का नाम
|
मेडिकल ऑफिसर (HCMS-I, ग्रुप ए)
|
कुल रिक्त पदों की संख्या
|
450
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख
|
5 दिसंबर 2025
|
आवेदन का तरीका
|
ऑनलाइन
|
आधिकारिक वेबसाइट
|
uhsr.ac.in
|
पात्रता
|
MBBS डिग्री + मेडिकल काउंसिल के साथ Registration
|
चयन प्रक्रिया
|
लिखित परीक्षा + दस्तावेज़ सत्यापन
|
नौकरी का स्थान
|
पूरे हरियाणा में
|
आरक्षण
|
हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार
हरियाणा MO भर्ती 2025 के लिए पात्रता मानदंड क्या हैं?
घोषित रिक्तियों के लिए आवेदन करने से पहले, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा जैसे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। जानकारी के लिए नीचे देखें।
शैक्षणिक योग्यता:-
(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नेशनल मेडिकल कमीशन (पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य विश्वविद्यालय या संस्थान से मेडिसिन और सर्जरी में ग्रेजुएट होना चाहिए।
(ii) नेशनल मेडिकल कमीशन (पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) या भारतीय संघ में किसी अन्य राज्य चिकित्सा परिषद के साथ एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के रूप में स्थायी रूप से पंजीकृत होना चाहिए।
(iii) मैट्रिक स्तर या उच्च शिक्षा तक हिंदी/संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए।
NMC (पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया) द्वारा स्वीकृत MD/MS डिग्री/PG डिप्लोमा वाले Candidates को प्राथमिकता दी जाएगी।
आयु सीमा:-
1 जनवरी, 2026 तक Candidate की उम्र 22 से 35 साल के बीच होनी चाहिए।
हरियाणा MO भर्ती 2025 के लिए Online आवेदन कैसे करें?
इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 8 दिसंबर, 2025 और 7 जनवरी, 2026 के बीच Online आवेदन कर सकते हैं। नीचे चरण-दर-चरण प्रक्रिया देखें:
1. आधिकारिक वेबसाइट uhsr.ac.in पर जाएं।
2. होमपेज पर "Haryana Medical Officer Recruitment 2025 Apply Online" पर क्लिक करें।
3. अब अपनी सामान्य जानकारी (नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर) के साथ Registration करें।
4. आवेदन पत्र में अपनी शैक्षणिक और पेशेवर जानकारी भरें।
5. स्कैन किए गए दस्तावेज अपलोड करें।
6. आवेदन शुल्क का Online भुगतान करें।
7. फॉर्म जमा करें और कन्फर्मेशन स्लिप डाउनलोड करें।
Comments
All Comments (0)
Join the conversation