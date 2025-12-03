Rajasthan Patwari Result 2025
RPSC ASO Answer Key OUT 2025: एएसओ परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, जानें कब तक दर्ज करवाएं आपत्ति

By Sonal Mishra
Dec 3, 2025, 18:19 IST

RPSC ASO Answer Key OUT 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्टैटिक्स ऑफिसर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं इसके साथ ही उम्मीदवार 4 दिसम्बर से उत्तर कुंजी पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.      

RPSC ASO Answer Key OUT 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) एग्जाम 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। आंसर की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी हुई है। RPSC ने कैंडिडेट के लिए प्रोविजनल की में किसी भी गड़बड़ी को चैलेंज करने के लिए एक ऑब्जेक्शन विंडो भी अनाउंस की है। ऑब्जेक्शन विंडो 4 दिसंबर, 2025 को खुलेगी और 6 दिसंबर, 2025 को बंद होगी। सभी ऑब्जेक्शन ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट करने होंगे।

RPSC ASO Answer Key 2025 

राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्टैटिक्स ऑफिसर परीक्षा की उत्तर कुंजी  जारी कर दी है उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार दिए गए उत्तर या उत्तरों पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं.

  RPSC ASO Answer Key 2025 डाउनलोड लिंक 

RPSC ASO Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

  • प्रोविजनल आंसर की RPSC ऑफिशियल पोर्टल पर “आंसर कीज़” सेक्शन में उपलब्ध है। कैंडिडेट अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में ASO एग्जाम के सभी सेट के सही जवाब हैं।

  • कैंडिडेट आंसर की ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं:

  • RPSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और “आंसर कीज़” सेक्शन में जाएं।

  • “ASST. STATISTICAL OFFICER – प्रोविजनल आंसर की 2025” टाइटल वाली एंट्री ढूंढें।

  • लिंक पर क्लिक करें और अपने RPSC क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके PDF डाउनलोड करें।

RPSC ASO Answer Key 2025: ऑब्जेक्शन विंडो 

ऑब्जेक्शन का समय 4 दिसंबर, 2025 से शुरू होगा और 6 दिसंबर, 2025 को खत्म होगा। जिन उम्मीदवारों को टेंटेटिव आंसर की में कोई गलती मिलती है, वे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं।  ऑब्जेक्शन करने के लिए, उम्मीदवार को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

स्टेप 1: RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और SSO ID और पासवर्ड जैसे क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।

स्टेप 2: इसके बाद, “न्यूज़ और इवेंट्स” या संबंधित नोटिफिकेशन लिंक के तहत “ऑनलाइन ऑब्जेक्शन” सेक्शन में जाएं।

स्टेप 3: इसके बाद, ASO प्रोविजनल आंसर की 2025 चुनें।

स्टेप 4: अब, उन सवालों को पहचानें जिन्हें आप चैलेंज करना चाहते हैं और सही जवाब के साथ वैलिड सपोर्टिंग रेफरेंस या डॉक्यूमेंट्स दें।

स्टेप 5: इसके बाद, पोर्टल में बताए गए अनुसार, अगर लागू हो, तो हर सवाल के लिए मामूली फीस दें और फिर सबमिट करें।

RPSC अधिकारियों द्वारा पब्लिश एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज़ के अनुसार, कैंडिडेट्स को आंसर की के बारे में शिकायत करने के लिए 100 रुपये देने होंगे।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

