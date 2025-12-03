RPSC ASO Answer Key OUT 2025: एएसओ परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी, जानें कब तक दर्ज करवाएं आपत्ति

RPSC ASO Answer Key OUT 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने असिस्टेंट स्टैटिस्टिकल ऑफिसर (ASO) एग्जाम 2024 की प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी है। आंसर की आधिकारिक वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जारी हुई है। RPSC ने कैंडिडेट के लिए प्रोविजनल की में किसी भी गड़बड़ी को चैलेंज करने के लिए एक ऑब्जेक्शन विंडो भी अनाउंस की है। ऑब्जेक्शन विंडो 4 दिसंबर, 2025 को खुलेगी और 6 दिसंबर, 2025 को बंद होगी। सभी ऑब्जेक्शन ऑफिशियल पोर्टल के ज़रिए डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑनलाइन सबमिट करने होंगे। RPSC ASO Answer Key 2025 राजस्थान लोक सेवा आयोग ने स्टैटिक्स ऑफिसर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से अपनी उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही उम्मीदवार दिए गए उत्तर या उत्तरों पर निर्धारित अवधि में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं. RPSC ASO Answer Key 2025 डाउनलोड लिंक RPSC ASO Answer Key 2025 कैसे डाउनलोड करें ?

प्रोविजनल आंसर की RPSC ऑफिशियल पोर्टल पर “आंसर कीज़” सेक्शन में उपलब्ध है। कैंडिडेट अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF में ASO एग्जाम के सभी सेट के सही जवाब हैं।

कैंडिडेट आंसर की ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं:

RPSC ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और “आंसर कीज़” सेक्शन में जाएं।

“ASST. STATISTICAL OFFICER – प्रोविजनल आंसर की 2025” टाइटल वाली एंट्री ढूंढें।

लिंक पर क्लिक करें और अपने RPSC क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके PDF डाउनलोड करें। RPSC ASO Answer Key 2025: ऑब्जेक्शन विंडो ऑब्जेक्शन का समय 4 दिसंबर, 2025 से शुरू होगा और 6 दिसंबर, 2025 को खत्म होगा। जिन उम्मीदवारों को टेंटेटिव आंसर की में कोई गलती मिलती है, वे ऑनलाइन ऑब्जेक्शन दर्ज कर सकते हैं। ऑब्जेक्शन करने के लिए, उम्मीदवार को नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे: स्टेप 1: RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और SSO ID और पासवर्ड जैसे क्रेडेंशियल का इस्तेमाल करके लॉग इन करें।