CLAT 2026 के सैंपल पेपर हुए जारी, यहां consortiumofnlus.ac.in से करें डाउनलोड

CLAT 2026 Sample Papers: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने CLAT 2026 के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा रविवार, 7 दिसंबर, 2025 को होगी। जो कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं, वे सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।

CLAT 2026 के सैंपल पेपर सभी विषयों के लिए जारी किए गए हैं। कैंडिडेट सैंपल पेपर डाउनलोड करके परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के प्रकार और मार्किंग स्कीम के बारे में जान सकते हैं। इससे उन्हें एग्जाम पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने और परीक्षा का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। सैंपल पेपर्स की मदद से कैंडिडेट अलग-अलग सेक्शन के बीच अपना समय मैनेज करना सीख सकते हैं।

CLAT 2026 सैंपल पेपर आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कैंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध हैं। सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।