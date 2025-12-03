Rajasthan Patwari Result 2025
CLAT 2026 के सैंपल पेपर हुए जारी, यहां consortiumofnlus.ac.in से करें डाउनलोड

Dec 3, 2025, 18:28 IST

कंसोर्टियम ऑफ NLUS ने CLAT 2026 के सैंपल पेपर कैंडिडेट के व्यक्तिगत लॉगिन में जारी कर दिए हैं। जिन कैंडिडेट ने CLAT 2026 के लिए आवेदन किया है, वे सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हैं।

CLAT 2026 Sample Papers Released
CLAT 2026 Sample Papers: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने CLAT 2026 के सैंपल पेपर जारी कर दिए हैं। यह परीक्षा रविवार, 7 दिसंबर, 2025 को होगी। जो कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं, वे सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं।

CLAT 2026 के सैंपल पेपर सभी विषयों के लिए जारी किए गए हैं। कैंडिडेट सैंपल पेपर डाउनलोड करके परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों के प्रकार और मार्किंग स्कीम के बारे में जान सकते हैं। इससे उन्हें एग्जाम पैटर्न को बेहतर ढंग से समझने और परीक्षा का अभ्यास करने में मदद मिलेगी। सैंपल पेपर्स की मदद से कैंडिडेट अलग-अलग सेक्शन के बीच अपना समय मैनेज करना सीख सकते हैं।

CLAT 2026 सैंपल पेपर आधिकारिक वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर कैंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध हैं। सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए कैंडिडेट नीचे दिए गए डायरेक्ट लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं।

CLAT 2026 सैंपल पेपर्स - यहां क्लिक करें

CLAT 2026 सैंपल पेपर डाउनलोड करने के स्टेप्स

CLAT 2026 के सैंपल पेपर कैंडिडेट लॉगिन में उपलब्ध हैं। जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन और आवेदन प्रक्रिया पूरी कर ली है, वे सैंपल पेपर डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स का पालन कर सकते हैं।

स्टेप 1: CLAT 2026 की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

स्टेप 2: लॉगिन विंडो पर क्लिक करें।

स्टेप 3: अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें।

स्टेप 4: 'सैंपल पेपर' लिंक पर क्लिक करें।

स्टेप 5: जिस विषय का सैंपल पेपर चाहिए, उस पर क्लिक करें और PDF डाउनलोड करें।

