राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 Direct Link: rssb.rajasthan.gov.in पर जारी हुआ Patwari Result, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

RSSB Patwari Result 2025, Sarkari Result OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 3 दिसंबर 2025 को राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए इस लेख में नीचे राजस्थान पटवारी रिजल्ट पीडीएफ लिंक भी दिया है। राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 आउट RSSB ने पटवारी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीएफ जारी कर दी है। रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड ने कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी अपलोड की है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पटवारी परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा। RSSB Patwari Result: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 अपडेट

राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के लिए लगभग 6,76,011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यह परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में दो शिफ्ट्स में आयोजित हुई थी: पहली शिफ्ट: 2,98,310 उम्मीदवार

दूसरी शिफ्ट: 3,02,548 उम्मीदवार

कुल 6,00,858 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिससे औसत उपस्थिति 88.88% रही। RSSB पटवारी रिजल्ट 2025 अब PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी और रैंक जैसी पूरी जानकारी उपलब्ध है। राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट-हाइलाइट्स राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 का रिजल्ट कट-ऑफ मार्क्स के साथ जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कट-ऑफ मार्क्स या उससे अधिक अंक लाए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह शॉर्टलिस्टिंग कुल 3705 वैकेंसी के लिए की गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।

जानकारी विवरण संगठन का नाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB) पद का नाम पटवारी कुल वैकेंसी डिटेल्स 3705 पटवारी रिजल्ट तिथि 3 दिसंबर 2025 परीक्षा तारीख 17 अगस्त 2025 चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in Rajasthan Patwari Result 2025 PDF Link (Active) राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर के साथ पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। रिजल्ट PDF rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से पटवारी रिजल्ट 2025, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं। Rajasthan Patwari Result 2025, Cut OFF PDF (NTSP) यहां क्लिक करें Rajasthan Patwari Cut Off 2025 OUT RSSB ने राजस्थान पटवारी रिजल्ट के साथ अपने पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पटवारी कट-ऑफ मार्क्स 2025 भी जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ मार्क्स यह तय करते हैं कि कौन-सा उम्मीदवार पटवारी पद के लिए योग्य है।