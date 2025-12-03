राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 Direct Link: rssb.rajasthan.gov.in पर जारी हुआ Patwari Result, डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट, कट ऑफ PDF

RSSB Patwari Result 2025, Sarkari Result OUT: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने आज 3 दिसंबर 2025 को राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 जारी कर दिया है। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और कट-ऑफ PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हमने उम्मीदवारों की आसानी के लिए इस लेख में नीचे राजस्थान पटवारी रिजल्ट पीडीएफ लिंक भी दिया है।
राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 आउट
RSSB ने पटवारी लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर चयनित उम्मीदवारों की लिस्ट पीडीएफ जारी कर दी है। रिजल्ट के साथ-साथ बोर्ड ने कैटेगरी-वाइज कट-ऑफ मार्क्स और मेरिट लिस्ट भी अपलोड की है। उम्मीदवार रिजल्ट PDF में अपना नाम चेक कर सकते हैं। पटवारी परीक्षा में पास उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के अगले राउंड के लिए बुलाया जाएगा।
RSSB Patwari Result: राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 अपडेट
राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 के लिए लगभग 6,76,011 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन किया था। यह परीक्षा ऑफ़लाइन मोड में दो शिफ्ट्स में आयोजित हुई थी:
पहली शिफ्ट: 2,98,310 उम्मीदवार
दूसरी शिफ्ट: 3,02,548 उम्मीदवार
कुल 6,00,858 उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए, जिससे औसत उपस्थिति 88.88% रही।
RSSB पटवारी रिजल्ट 2025 अब PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया गया है। इस रिजल्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी और रैंक जैसी पूरी जानकारी उपलब्ध है।
राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 मेरिट लिस्ट-हाइलाइट्स
राजस्थान पटवारी परीक्षा 2025 का रिजल्ट कट-ऑफ मार्क्स के साथ जारी कर दिया गया है। जो उम्मीदवार कट-ऑफ मार्क्स या उससे अधिक अंक लाए हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले चरण के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यह शॉर्टलिस्टिंग कुल 3705 वैकेंसी के लिए की गई है। उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी देख सकते हैं।
जानकारी
विवरण
संगठन का नाम
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (RSSB)
पद का नाम
पटवारी
कुल वैकेंसी डिटेल्स
3705
पटवारी रिजल्ट तिथि
3 दिसंबर 2025
परीक्षा तारीख
17 अगस्त 2025
चयन प्रक्रिया
लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन
आधिकारिक वेबसाइट
rssb.rajasthan.gov.in
Rajasthan Patwari Result 2025 PDF Link (Active)
राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (RSSB) ने लिखित परीक्षा क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के रोल नंबर के साथ पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी कर दिया है। रिजल्ट PDF rssb.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से पटवारी रिजल्ट 2025, कट-ऑफ और मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
Rajasthan Patwari Result 2025, Cut OFF PDF (NTSP)
Rajasthan Patwari Cut Off 2025 OUT
RSSB ने राजस्थान पटवारी रिजल्ट के साथ अपने पोर्टल rssb.rajasthan.gov.in पर पटवारी कट-ऑफ मार्क्स 2025 भी जारी कर दिए हैं। कट-ऑफ मार्क्स यह तय करते हैं कि कौन-सा उम्मीदवार पटवारी पद के लिए योग्य है।
जो भी उम्मीदवार पटवारी पद पर चयनित होना चाहते हैं, उन्हें कट-ऑफ से अधिक अंक हासिल करना जरूरी है। अगर अंक कट-ऑफ से कम हैं, तो वे चयन के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, नीचे राजस्थान पटवारी कट-ऑफ मार्क्स उपलब्ध कराए गए हैं।
|यहां क्लिक करें:- राजस्थान पटवारी कट ऑफ 2025 PDF
Also Read in English: Rajasthan Patwari Result 2025
पटवारी रिजल्ट 2025 के बाद आगे क्या?
राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 के बाद अगला चरण डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (DV) है।लिखित परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए शैक्षिक प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट और पहचान संबंधी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर DV में शामिल होना होगा। उम्मीदवारों को RSSB के निर्देशों के अनुसार सभी जरूरी दस्तावेज ओरिजिनल और फोटोकॉपी के साथ तय DV सेंटर पर पहुंचना होगा।
