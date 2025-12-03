Rajasthan Patwari Result 2025
UP Police SI Exam Date OUT 2025: यूपी एसआई परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ चेक करें पूरा शेड्यूल

By Sonal Mishra
Dec 3, 2025, 19:16 IST

UP Police SI Exam Date OUT 2025:  यूपी पुलिस एसआई परीक्षा की तारीखों का ऐलान हो गया है ये परीक्षा 14 और 15 मार्च को आयोजित की जायेगी. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे यूपी पुलिस परीक्षा का पूरा शेड्यूल यहाँ चेक कर सकते हैं.

UP Police SI Exam Date OUT 2025: यूपी एसआई परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ चेक करें पूरा शेड्यूल

UP Police SI Exam Date OUT 2025: उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस अधीक्षक परीक्षा SI की तारीखों का ऐलान कर दिया है परीक्षा का आयोजन 14 मार्च शनिवार और 15 मार्च रविवार को किया जाएगा. यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के जरिये एसआई के 4,543 पदों पर की जानी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे परीक्षा का पूरा शेड्यूल यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं. 

इस रिक्ति के जरिए कुल 4543 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जायेगी। ये रिक्तियां उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद, प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पद, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल पद और महिला उप निरीक्षक (पीसी) के पदों के लिए की जानी हैं।

UP SI सिलेक्शन प्रोसेस 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, UP पुलिस SI वैकेंसी 2025 के ज़रिए सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक लिखित परीक्षा और उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आयोजित करता है।

  • ऑनलाइन लिखित परीक्षा: 400 मार्क्स के लिए 160 सवाल

  • डॉक्यूमेंटेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST)

  • फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET)

  • मेडिकल जांच और कैरेक्टर वेरिफिकेशन

UP SI एग्जाम पैटर्न 2025

1. UP SI एग्जाम 2025 में एग्जाम 4 सेक्शन में बंटा होगा।

2. हर सही सवाल के 2.5 मार्क्स होंगे।

3. UP SI लिखित परीक्षा के लिए कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है।

4. एग्जाम 2 घंटे का होगा।

Sonal Mishra
Sonal Mishra

Senior Content Writer

Sonal Mishra is an education industry professional with 6+ years of experience. She has previously worked with Dhyeya IAS and BYJU'S as a state PCS and UPSC content creator. She participated UPPCS mains exam in 2018.and is a postgraduate in geography from CSJMU Kanpur. She can be reached at sonal.mishra@jagrannewmedia.com

... Read More

