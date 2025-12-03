UP Police SI Exam Date OUT 2025: यूपी एसआई परीक्षा की तारीखें जारी, यहाँ चेक करें पूरा शेड्यूल

UP Police SI Exam Date OUT 2025: उत्तर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने पुलिस अधीक्षक परीक्षा SI की तारीखों का ऐलान कर दिया है परीक्षा का आयोजन 14 मार्च शनिवार और 15 मार्च रविवार को किया जाएगा. यूपी पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा के जरिये एसआई के 4,543 पदों पर की जानी है. जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए आवेदन किया है वे परीक्षा का पूरा शेड्यूल यूपी पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट से या इस पेज पर दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं.

इस रिक्ति के जरिए कुल 4543 पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती की जायेगी। ये रिक्तियां उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पद, प्लाटून कमांडर पीएसी/उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस पद, प्लाटून कमाण्डर/उप निरीक्षक, विशेष सुरक्षा बल पद और महिला उप निरीक्षक (पीसी) के पदों के लिए की जानी हैं।

UP SI सिलेक्शन प्रोसेस 2025

उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, UP पुलिस SI वैकेंसी 2025 के ज़रिए सब-इंस्पेक्टर के पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को चुनने के लिए एक लिखित परीक्षा और उसके बाद एक फिजिकल एफिशिएंसी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आयोजित करता है।