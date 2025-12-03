Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है. राजस्थान पटवारी परीक्षा में सफल उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर या इस पेज पर दिए गए लिंक से रिजल्ट पीडीएफ चेक और डाउनलोड कर सकते Rajasthan Patwari Merit List 2025 PDF राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम अब से कुछ ही देर में जारी होगा ये परिणाम पीडीएफ फोर्मेट में जारी होगा उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर के राजस्थान पटवारी रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट लिंक यहां देखें:- राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 आउट राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए कुल 676011 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, परीक्षा दो शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में हुई थी। पहली शिफ्ट में 298310 कैंडिडेट्स और दूसरी शिफ्ट में 302,548 कैंडिडेट्स शामिल हुए। कुल मिलाकर, 600858 कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए थे। RSSB पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी और रैंक शामिल होंगे।

Also Check, Rajasthan Patwari Result 2025 आरएसएसबी Rajasthan Patwari Result 2025 Link राजस्थान पटवारी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है, राजस्थान पटवारी परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान पटवारी कट ऑफ 2025 के साथ जारी किया जाएगा। RSSB लिखित परीक्षा में योग्य घोषित उम्मीदवारों के रोल नंबर के साथ राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी करेगा। रिजल्ट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी होगा। उम्मीदवार राजस्थान पटवारी रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 RSSB राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 चेक करने के स्टेप्स जो कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट से अपना RSSB राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 चेक करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं; अपने ब्राउज़र पर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जायें।

अब होमपेज पर दिख रहे रिजल्ट टैब को सर्च करें।

एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको “राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025” पर क्लिक करना होगा।

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF स्क्रीन पर अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के रोल नंबर के साथ दिखाई देगा।

राजस्थान पटवारी रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर सर्च करें।