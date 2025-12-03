Rajasthan Patwari Result 2025
Rajasthan Patwari Result OUT 2025: जारी हुआ पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट, यहाँ से चेक करें मेरिट लिस्ट PDF

By Sonal Mishra
Dec 3, 2025, 20:41 IST

RSSB Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी रिजल्ट जारी हो गया है. ये परिणाम राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जारी किया गया है. उम्मीदवार इस पेज से रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए आपको अपना रोल नंबर दर्ज करना होगा.    

Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट OUT, यहाँ से चेक करें मेरिट लिस्ट
Rajasthan Patwari Result 2025: पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट OUT, यहाँ से चेक करें मेरिट लिस्ट

Rajasthan Patwari Result 2025: राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है. राजस्थान पटवारी परीक्षा में सफल उम्मीदवार ऑफिसियल वेबसाइट पर या इस पेज पर दिए गए लिंक से रिजल्ट पीडीएफ चेक और डाउनलोड कर सकते 

Rajasthan Patwari Merit List 2025 PDF

राजस्थान पटवारी परीक्षा का परिणाम अब से कुछ ही देर में जारी होगा ये परिणाम पीडीएफ फोर्मेट में जारी होगा उम्मीदवार इस पेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक कर के राजस्थान पटवारी रिजल्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. 

रिजल्ट लिंक 

यहां देखें:- राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 आउट

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025

राजस्थान पटवारी एग्जाम के लिए कुल 676011 कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, परीक्षा दो शिफ्ट में ऑफलाइन मोड में हुई थी। पहली शिफ्ट में 298310 कैंडिडेट्स और दूसरी शिफ्ट में 302,548 कैंडिडेट्स शामिल हुए। कुल मिलाकर, 600858 कैंडिडेट्स एग्जाम में शामिल हुए थे। RSSB पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा, जिसमें शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के रोल नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, जेंडर, कैटेगरी और रैंक शामिल होंगे।

Rajasthan Patwari Result 2025

आरएसएसबी Rajasthan Patwari Result 2025 Link

राजस्थान पटवारी रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है, राजस्थान पटवारी परीक्षा का रिजल्ट राजस्थान पटवारी कट ऑफ 2025 के साथ जारी किया जाएगा। RSSB लिखित परीक्षा में योग्य घोषित उम्मीदवारों के रोल नंबर के साथ राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी करेगा। रिजल्ट  www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जारी होगा।

उम्मीदवार राजस्थान पटवारी रिजल्ट जारी होने के बाद नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं 

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025   

RSSB राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 चेक करने के स्टेप्स

जो कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट से अपना RSSB राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 चेक करना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं;

  • अपने ब्राउज़र पर राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर जायें।

  • अब होमपेज पर दिख रहे रिजल्ट टैब को सर्च करें।

  • एक नया पेज खुलेगा जहाँ आपको “राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025” पर क्लिक करना होगा।

  • राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF स्क्रीन पर अगले राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स के रोल नंबर के साथ दिखाई देगा।

  • राजस्थान पटवारी रिजल्ट PDF डाउनलोड करें और अपना रोल नंबर सर्च करें।

राजस्थान पटवारी परिणाम 2025 के बाद आगे क्या है?

एक बार रिजल्ट जारी होने के बाद, जिन उम्मीदवारों का रोल नंबर राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF में दिखाई देगा, वे चयन प्रक्रिया के अगले स्टेज, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पात्र होंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैंडिडेट के क्रेडेंशियल्स की ऑथेंटिसिटी और एक्यूरेसी को कन्फर्म करने के लिए किया जाता है ताकि यह पक्का हो सके कि वे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करते हैं।

राजस्थान पटवारी परिणाम 2025 में दी गई डिटेल्स 

राजस्थान पटवारी रिजल्ट 2025 PDF फॉर्मेट में जारी किया जाएगा और इसमें ये डिटेल्स होंगी;

  • एग्जाम कराने वाली बॉडी का नाम
  • एग्जाम का नाम
  • पोस्ट का नाम
  • एग्जाम की तारीख
  • क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स के रोल नंबर
  • आगे की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में इंस्ट्रक्शन्स
  • कट ऑफ मार्क्स

