Gujarat Police Constable Eligibility 2025: गुजरात पुलिस भर्ती आयु सीमा, शिक्षा और शारीरिक मापदंड की पूरी जानकारी यहां देखें

Dec 3, 2025, 18:26 IST
Dec 3, 2025, 18:26 IST

Gujarat Police Constable Eligibility 2025: गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 2025 में लोकरक्षक पदों के लिए जरूरी शर्तें बताई गई हैं। इनमें आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता और शारीरिक मापदंड शामिल हैं। Candidates की आयु 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उन्हें 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। साथ ही, उन्हें कैटेगरी के अनुसार छूट और शारीरिक मानदंडों को भी पूरा करना होगा। इस लेख में गुजरात पुलिस लोकरक्षक भर्ती से जुड़ी सभी जरूरी शर्तों की जानकारी दी गई है।

Gujarat Police Constable Eligibility 2025: गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड ने गुजरात पुलिस लोकरक्षक पदों के लिए एक संक्षिप्त सूचना जारी की है। सभी Candidates को ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले योग्यता की शर्तों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए।

नोटिफिकेशन के अनुसार, आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही, उन्हें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए। गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता 2025 में आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, राष्ट्रीयता, शारीरिक मापदंड और अन्य जरूरी शर्तें शामिल हैं।

अगर कोई उम्मीदवार इनमें से किसी एक भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, तो उनका आवेदन भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में रद्द किया जा सकता है। गुजरात पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा, योग्यता और अन्य जानकारी के लिए नीचे पढ़ें।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता मानदंड 2025

गुजरात पुलिस लोकरक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले Candidates को गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी योग्यता शर्तों को पूरा करना होगा।

अगर कोई आवेदक गुजरात पुलिस कांस्टेबल की आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता या अन्य मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया के दौरान उनका आवेदन रद्द किया जा सकता है। नीचे गुजरात पुलिस कांस्टेबल 2025 के लिए मुख्य योग्यता नियमों की जानकारी दी गई है।

परीक्षा संचालन निकाय

गुजरात पुलिस भर्ती बोर्ड

पोस्ट नाम

कांस्टेबल (लोकरक्षक)

आयु सीमा

न्यूनतम: 18 वर्ष

अधिकतम: 33 वर्ष

शैक्षणिक योग्यता

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12 उत्तीर्ण होना चाहिए

अनुभव आवश्यक

अनिवार्य नहीं

गुजरात पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा 2025

आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, गुजरात पुलिस कांस्टेबल के लिए आवेदन करने वाले Candidates की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। परीक्षा के लिए योग्य होने के लिए आवेदकों का जन्म 30/04/1991 और 30/04/2006 के बीच होना चाहिए। न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा इस प्रकार है:

न्यूनतम आयु: 18 वर्ष

अधिकतम आयु: 33 वर्ष

गुजरात पुलिस कांस्टेबल आयु में छूट 2025

गुजरात पुलिस लोकरक्षक योग्यता 2025 के अनुसार, आरक्षित कैटेगरी के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाती है। यह आयु छूट हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग है। इससे योग्य उम्मीदवारों को सामान्य आयु सीमा पार करने के बाद भी आवेदन करने में मदद मिलती है।

नीचे गुजरात पुलिस कांस्टेबल के लिए कैटेगरी के अनुसार आयु में छूट की विस्तृत जानकारी दी गई है:

वर्ग

आयु में छूट

अनुसूचित जाति (एससी)

5 साल

अनुसूचित जनजाति (एसटी)

5 साल

सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग (एसईबीसी)

5 साल

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)

5 साल

सभी महिला उम्मीदवार

5 साल

आरक्षित श्रेणी की महिला उम्मीदवार

10 वर्ष

गुजरात पुलिस कांस्टेबल शैक्षणिक योग्यता 2025

गुजरात पुलिस लोकरक्षक पद के लिए आवेदन करने के लिए Candidates को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा (हायर सेकेंडरी) या उसके बराबर की कोई परीक्षा पास करनी होगी।

गुजरात पुलिस के योग्यता नियमों के अनुसार, उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान भी होना चाहिए। भर्ती के लिए योग्य माने जाने के लिए आवेदकों को गुजराती, हिंदी या दोनों भाषाओं की अच्छी समझ होनी चाहिए।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता 2025: राष्ट्रीयता

गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में राष्ट्रीयता एक प्रमुख शर्त है। गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता 2025 के अनुसार, कांस्टेबल पद के लिए केवल भारतीय नागरिक ही आवेदन कर सकते हैं।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल शारीरिक मापदंड 2025

Candidates को गुजरात पुलिस द्वारा निर्धारित शारीरिक मापदंडों को भी पूरा करना होगा। इसमें पुरुष उम्मीदवारों के लिए कद और सीने की विशेष माप शामिल है, जबकि महिला उम्मीदवारों का मूल्यांकन केवल कद के आधार पर किया जाता है। महिलाओं के लिए सीने की माप लागू नहीं है।

नीचे लोकरक्षक के लिए पुरुष और महिला उम्मीदवारों के कद और वजन के विस्तृत मापदंड दिए गए हैं:

वर्ग

लिंग

ऊंचाई (सेमी)

छाती बिना फुलाए (सेमी)

छाती फुलाकर (सेमी)

अनुसूचित जनजाति (गुजरात मूल)

पुरुष

162

79

84

महिला

150

लागू नहीं

लागू नहीं

अन्य (एसटी को छोड़कर)

पुरुष

165

79

84

महिला

155

लागू नहीं

लागू नहीं

गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता के लिए किस अनुभव की आवश्यकता है?

गुजरात पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए किसी भी पूर्व कार्य अनुभव की आवश्यकता नहीं है। सभी योग्य उम्मीदवार जो आयु, योग्यता और शारीरिक मापदंडों को पूरा करते हैं, वे बिना किसी अनुभव के आवेदन कर सकते हैं।

गुजरात पुलिस कांस्टेबल योग्यता 2025: प्रयासों की संख्या

गुजरात पुलिस ने गुजरात पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए प्रयासों की संख्या पर कोई विशेष सीमा नहीं लगाई है। Candidates जितनी बार चाहें, परीक्षा दे सकते हैं, बशर्ते वे सभी योग्यता शर्तों को पूरा करते हों और निर्धारित ऊपरी आयु सीमा के अंदर हों।


