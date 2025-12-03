CBSE Recruitment 2025: सीबीएसई ग्रुप A, B और C पदों पर भर्ती, SC/ST के लिए आयु सीमा में छूट, अभी करें Apply

CBSE Recruitment 2025: सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने ग्रुप A, B और C पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट सेक्रेटरी, अकाउंट ऑफिसर सहित कुल 124 रिक्त पदों को भरना है। विभिन्न पदों की भर्ती के लिए बोर्ड की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन 2 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया भी 2 दिसंबर, 2025 से शुरू कर दी गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://www.cbse.gov.in/ पर जाकर 22 दिसंबर, 2025 ( 11.59) या इससे पहले अपना आवेदन पूरा कर सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन सीबीएसई बोर्ड की ओर से तय किए गए मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। जिसमें लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू तक की प्रक्रिया शामिल है। CBSE Group A B & C Post 2025: नोटिफिकेशन पीडीएफ

सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) की ओर से भर्ती नोटिफिकेशन 2 दिसंबर, 2025 को जारी किया गया था। इच्छुक व योग्य उम्मीदवारों को 22 दिसंबर, 2025 से पहले अपना ऑनलाइन आवेदन पूरा करने की सलाह दी जाती है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें: CBSE Group A B & C Post 2025 पीडीएफ CBSE Recruitment 2025 last date: महत्वपूर्ण विवरण संबंधित भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू जो कि पद के आधार पर किया जाएगा। भर्ती की अंतिम तिथि सहित डिटेल देखने के लिए नीचे दी गई टेबल देखें: भर्ती संस्था का नाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) पद ग्रुप A, B और C पदों की संख्या 124 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 2 दिसंबर, 2025 रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 2 दिसंबर, 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर, 2025 नौकरी का स्थान ऑल इंडिया शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन या समकक्ष चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

स्किल टेस्ट

इंटरव्यू ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in

CBSE Recruitment 2025 Application Fees: आवेदन शुल्क सीबीएसई ग्रुप A, B और C पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार आवेदन शुल्क सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं: वर्ग आवेदन शुल्क सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (ग्रुप- A) रु. 1750/- सामान्य/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (ग्रुप-B, C) 1050 रुपये एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी रु. 250/- भुगतान का तरीका ऑनलाइन CBSE Recruitment 2025: आयु सीमा में छूट बोर्ड की ओर से भर्ती के लिए आयु सीमा विभिन्न पदों के अनुसार निर्धारित की गई है। आयु सीमा की गणना हेतु महत्वपूर्ण तिथि 22.12.2025 है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार दी जाएगी जिसके लिए आप नीचे दिया गया टेबल देख सकते हैं: वर्ग आयु सीमा में छूट एससी/एसटी 5 साल ओबीसी (NCL) 3 साल पीडब्ल्यूबीडी 10 साल ओबीसी (NCL), पीडब्ल्यूबीडी (महिला) 13 साल पीडब्ल्यूबीडी (एससी/एसटी) महिला 15 साल एक्स - सर्विसमैंन ग्रुप A - 5 साल ग्रुप B और C (नोटिफिकेशन देखें) महिला 10 साल