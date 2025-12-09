SSC CHSL Answer Key 2025 Download
CSIR NET December 2025 City Slip: दिसंबर परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी, डायरेक्ट लिंक csirnetnet.nta.ac.in से डाउनलोड करें

By Priyanka Pal
Dec 9, 2025, 11:42 IST

CSIR NET City Slip 2025: दिसंबर परीक्षा 2025 के लिए CSIR NET सिटी इंटीमेशन सिटी स्लिप ऑफिशियल वेबसाइट csirnetnet.nta.ac.in पर जारी कर दी गई है। जो उम्मीदवार 18 दिसंबर, 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से जरिए अपना सिटी स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। 

CSIR NET December 2025 City Slip Out
CSIR NET City Slip 2025: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (CSIR NET) यूजीसी दिसंबर, परीक्षा की सिटी इंटिमेशन 2025 जारी कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए सिटी इंटीमेशन स्लिप में परीक्षा शहर और परीक्षा का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेखित होती है। इसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnetnet.nta.ac.in पर जाकर अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। 

CSIR NET City Slip 2025: सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी 

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की सीएसआईआर की ओर से यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 3 से 4 दिन में एक्टिव कर दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnetnet.nta.ac.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं उम्मीदवार अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

CSIR NET City Slip 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

CSIR NET यूजीसी दिसंबर 2025 परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को दो शिफ्टों में किया जाएगा। जो उम्मीदवार इसमें शामिल होने वाले हैं, वे नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों को देख सकते हैं:

परीक्षा का नाम 

CSIR UGC NET दिसंबर, 2025

परीक्षा का तरीका 

ऑनलाइन (CBT)

सिटी इंटिमेशन स्लिप जारी होने की तिथि

8 दिसंबर, 2025

नेट एडमिट कार्ड 

14 दिसंबर, 2025

परीक्षा तिथि  

18 दिसंबर, 2025

ऑफिशियल वेबसाइट 

csirnetnet.nta.ac.in

CSIR NET City Slip 2025: डायरेक्ट लिंक 

जो उम्मीदवार 18 दिसंबर, 2025 को आयोजित परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार नीचे दिए डायरेक्ट लिंक के माध्यम से भी अपनी सिटी स्लिप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं:

CSIR NET City Slip 2025

डायरेक्ट लिंक

CSIR NET City Slip 2025: सिटी स्लिप डाउनलोड कैसे करें?

उम्मीदवार सिटी स्लिप डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:

CSIR UGC NET December 2025 City Slipस्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर csirnetnet.nta.ac.in जाएं। 

स्टेप 2 होमपेज पर, CSIR UGC NET December 2025 सिटी स्लिप लिंक पर क्लिक करें। 

स्टेप 3 अब अपना एप्लिकेशन नंबर और पासवर्ड डालें। 

स्टेप 4 लॉगिन करने के बाद अपनी सिटी स्लिप डाउनलोड करें। 

स्टेप 5 शहर की जांच करें और प्रिंट आउट लेना ना भूलें।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

