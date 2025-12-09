CSIR NET City Slip 2025: वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (CSIR NET) यूजीसी दिसंबर, परीक्षा की सिटी इंटिमेशन 2025 जारी कर दी गई है। इस परीक्षा का आयोजन 18 दिसंबर, 2025 (गुरुवार) को किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए सिटी इंटीमेशन स्लिप में परीक्षा शहर और परीक्षा का समय जैसी महत्वपूर्ण जानकारी उल्लेखित होती है। इसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnetnet.nta.ac.in पर जाकर अपनी आवेदन संख्या और पासवर्ड दर्ज कर आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

CSIR NET City Slip 2025: सिटी इंटीमेशन स्लिप जारी

उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए की सीएसआईआर की ओर से यूजीसी नेट एडमिट कार्ड 2025 का लिंक 3 से 4 दिन में एक्टिव कर दिया जाएगा। जिसके बाद उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट csirnetnet.nta.ac.in पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। वहीं उम्मीदवार अपनी सिटी इंटिमेशन स्लिप 2025 भी डाउनलोड कर सकते हैं।