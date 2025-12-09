SSC CHSL Answer Key 2025 Download
SSC CPO Paper 1 Syllabus 2025: एसएससी सीपीओ पेपर 1 का सिलेबस और एग्जाम पैटर्न देखें

By Priyanka Pal
Dec 9, 2025, 10:43 IST

 SSC CPO Paper 1 Syllabus 2025: एसएससी सीपीओ सिलेबस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित किया जाता है। SSC CPO भर्ती 2025 के लिए महत्वपूर्ण विषयों और टॉपिक-वाइज वेटेज के साथ-साथ विषय-वार सिलेबस के बारे में जानें। उम्मीदवार यहां हिंदी और इंग्लिश SSC CPO सिलेबस PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

SSC CPO Paper 1 Syllabus & Exam Pattern 2025
SSC CPO Syllabus 2025: कर्मचारी चयन आयोग (SSC) हर साल SSC CPO परीक्षा आयोजित करता है। यह परीक्षा दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (एग्जीक्यूटिव) और CAPFs में सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी) के पदों पर उम्मीदवारों की भर्ती के लिए होती है। SSC CPO 2025 परीक्षा 9 से 12 दिसंबर तक आयोजित होने वाली है। इसके जरिए SI की 5308 खाली जगहों को भरा जाएगा।

आयोग की ओर से परीक्षा आयोजित की जाएगी, इसलिए उम्मीदवारों के लिए पेपर 1 के नए SSC CPO सिलेबस 2025 को जानना बहुत जरूरी है। इससे वे अपनी तैयारी की योजना बेहतर तरीके से बना सकेंगे। हर पेपर का सिलेबस जानने से उन्हें सही विषयों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलती है। इससे वे अपने विषयों के अनुसार तैयारी शुरू कर सकते हैं। इस लेख में, हमने पेपर 1 के विषय-वार SSC CPO सिलेबस और परीक्षा पैटर्न के बारे में विस्तार से बताया है।

SSC CPO सिलेबस 2025

कर्मचारी चयन आयोग आधिकारिक भर्ती नोटिफिकेशन में SSC CPO सिलेबस की जानकारी देता है। परीक्षा की तैयारी के लिए सिलेबस और परीक्षा पैटर्न से अच्छी तरह परिचित होना पहला कदम है। SSC CPO सिलेबस को दो चरणों में बांटा गया है: पेपर 1 और पेपर 2 इसमें चार मुख्य विषय शामिल हैं - रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, GK और अंग्रेजी। आइए, यहां सभी विषयों के लिए डिटेल सिलेबस पर एक नजर डालते हैं।

SSC CPO Syllabus 2025: महत्वपूर्ण विवरण

SSC CPO परीक्षा Online मोड में आयोजित की जाती है। अगले चरण में जाने के लिए उम्मीदवार को हर चरण पास करना जरूरी है।

एसएससी सीपीओ पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न

संगठन

कर्मचारी चयन आयोग

पद

दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर (कार्यकारी) और सीएपीएफ में सब-इंस्पेक्टर (जीडी) पद

परीक्षा तिथि

1 से 6 सितंबर 2025 

परीक्षा का तरीका

ऑनलाइन

अंकन योजना

सही उत्तर के लिए 1 अंक 

गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे

चयन प्रक्रिया

चरण 1: टियर 1

चरण 2: पीईटी/पीएसटी

चरण 3: टियर 2

चरण 4: चिकित्सा परीक्षा

आधिकारिक वेबसाइट

ssc.gov.in

Habits of Intelligent People

SSC CPO Syllabus 2025: सिलेबस PDF

दिल्ली पुलिस SI परीक्षा का नया सिलेबस आधिकारिक नोटिफिकेशन के साथ जारी किया जाएगा। आपकी सुविधा के लिए इसे यहां उपलब्ध कराया जाएगा।

SSC CPO सिलेबस PDF डाउनलोड करें (जल्द जारी होगा) 

विषय-वार विस्तृत सिलेबस होने से आपको दूसरों से एक कदम आगे रहने में मदद मिलेगी।

SSC CPO Syllabus 2025:  टियर 1 सिलेबस

SSC CPO पेपर 1 पहला चरण है। दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर के रूप में शामिल होने के एक कदम और करीब आने के लिए Candidates को इसे पास करना होगा। इसमें 200 अंकों के 200 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। हर प्रश्न एक अंक का होता है और हर गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं। नीचे SSC CPO पेपर 1 सिलेबस में शामिल विषयों की पूरी लिस्ट देखें:

SSC CPO Syllabus 2025: रीजनिंग सिलेबस

एसएससी सीपीओ रीजनिंग के पाठ्यक्रम में मौखिक और गैर-मौखिक दोनों तरह के रीजनिंग शामिल हैं। इसमें निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

  • मौखिक तर्क

  • न्यायवाक्य (Syllogism)

  • वृत्ताकार बैठने की व्यवस्था (Circular Seating Arrangement)

  • रैखिक बैठने की व्यवस्था (Linear Seating Arrangement)

  • डबल लाइन अप

  • शेड्यूलिंग

  • इनपुट आउटपुट

  • रक्त संबंध

  • दिशाए और दूरिया

  • क्रम और रैंकिंग

  • डेटा पर्याप्तता

  • कोडिंग और डिकोडिंग

  • कोड असमानताएं

एसएससी सीपीओ सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम

एसएससी सीपीओ सामान्य ज्ञान पाठ्यक्रम वास्तव में बहुत विस्तृत है। यह उम्मीदवारों के वर्तमान घटनाओं और सामान्य विज्ञान के बारे में ज्ञान का परीक्षण करता है

  • इतिहास

  • संस्कृति

  • भूगोल

  • आर्थिक परिदृश्य

  • सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान

  • स्टैटिक सामान्य ज्ञान विषय

  • पुस्तकें और लेखक

  • खेल

  • मनोरंजन

  • श्रद्धांजलि

  • महत्वपूर्ण तिथियां

मात्रात्मक योग्यता के लिए एसएससी सीपीओ पाठ्यक्रम

मात्रात्मक योग्यता

प्रतिशत

अनुपात और प्रतिशत

डेटा व्याख्या

क्षेत्रमिति और ज्यामिति

द्विघात समीकरण

ब्याज

आयु की समस्याएं

लाभ और हानि

संख्या श्रृंखला

गति, दूरी और समय

समय और कार्य

संख्या प्रणाली

डेटा पर्याप्तता

एसएससी सीपीओ अंग्रेजी पाठ्यक्रम 2025

अंग्रेजी विषय एसएससी सीपीओ पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में शामिल है। इसलिए, उम्मीदवारों के लिए पाठ्यक्रम में उल्लिखित सभी विषयों को कवर करना और अपनी अवधारणाओं को एक ही बार में स्पष्ट करना अनिवार्य है!

SSC CPO English Syllabus

English Comprehension

Reading Comprehension

Grammar

Vocabulary

Verbal Ability

Synonyms Antonyms

Idioms and Phrases with their meanings

Active and Passive Voice

Para Jumbles

Fill in the Blanks

Error Correction

SSC CPO परीक्षा पैटर्न क्या है?

SSC CPO को तीन चरणों में बांटा गया है: पेपर 1, PET/PST और पेपर 2। हर टियर में विषयों का एक खास सेट और परीक्षा पैटर्न होता है। नीचे टेबल में SSC CPO टियर 1 परीक्षा पैटर्न दिया गया है।

SSC CPO Syllabus 2025: पेपर 1 परीक्षा पैटर्न

यह Online मोड में आयोजित किया जाता है।

इसमें 200 अंकों के 200 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होते हैं।

इसमें 0.25 अंकों की निगेटिव मार्किंग होती है।

टेस्ट पूरा करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाता है।

विषय

प्रश्नों की संख्या

अधिकतम अंक

अवधि

सामान्य बुद्धि एवं तर्क

50

50

2 घंटे

सामान्य ज्ञान और सामान्य जागरूकता

50

50

मात्रात्मक योग्यता

50

50

अंग्रेजी समझ

50

50

कुल

200

200

SSC CPO सिलेबस 2025 को कैसे कवर करें?

जो उम्मीदवार SSC CPO परीक्षा पास करके दिल्ली पुलिस में सब-इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, उन्हें सिलेबस को अच्छी तरह से कवर करने के लिए नीचे दिए गए तैयारी के टिप्स का पालन करना चाहिए:

  • सबसे पहले बेसिक्स पर ध्यान दें, खासकर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग में।
  • प्रश्नों के ट्रेंड को समझने के लिए पिछले साल के पेपर हल करें।
  • समय लगाकर मॉक टेस्ट देकर अपनी गति और सटीकता में सुधार करें।
  • रोजाना करेंट अफेयर्स पढ़कर अपना सामान्य ज्ञान मजबूत करें।
  • याद रखने के लिए महत्वपूर्ण विषयों को नियमित रूप से दोहराएं।

Check: SSC CPO Syllabus 2025


