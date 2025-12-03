Sanchar Saath App: मोबाइल खोने या चोरी होने पर कैसे आयेगा काम? यहाँ देखें हर एक फीचर

Rajasthan Patwari Result 2025
केंद्र सरकार द्वारा लांच किया गया Sanchar Saathi ऐप इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, यह ऐप मोबाइल फ्रॉड, पहचान चोरी और फ़िशिंग जैसे बढ़ते साइबर जोखिमों से बचने में लोगों की मदद करता है. यहाँ यह इसके फीचर सहित इंस्टाल और रजिस्टर सहित सभी जानकारी देख सकते है. बता दें कि Sanchar Saathi का सबसे प्रमुख फीचर ‘Chakshu’ है, जिसके जरिए यूजर्स संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं.

भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया Sanchar Saathi ऐप एक नागरिक-केंद्रित मोबाइल सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य  मोबाइल फ्रॉड, पहचान चोरी और फ़िशिंग जैसे बढ़ते साइबर जोखिमों से लोगों की सुरक्षा को आसान और मजबूत बनाना है। दिसंबर 2025 तक यह ऐप 1.4 करोड़ से अधिक डाउनलोड पार कर चुका है, जो इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है।

इस ऐप में क्या है खास

‘Chakshu’ मॉड्यूल फ्रॉड की रिपोर्टिंग

Sanchar Saathi का सबसे प्रमुख फीचर ‘Chakshu’ है, जिसके जरिए यूजर्स संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे:

  • फर्जी कॉल

  • धोखाधड़ी वाले SMS

  • व्हाट्सऐप स्कैम मैसेज

  • फेक KYC अपडेट अलर्ट

  • फ़िशिंग लिंक

यह मॉड्यूल अधिकारियों को पैटर्न पहचानने में मदद करता है। ध्यान रहे, यह वित्तीय फ्रॉड की जांच नहीं करता; बल्कि केवल संदिग्ध संचार की सूचना लेता है।

खोया/चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक करें

कोई भी यूजर अपने IMEI नंबर की मदद से खोया या चोरी हुआ फोन ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। साथ ही यदि मोबाइल वापस मिल जाए तो उसी प्रक्रिया से अनब्लॉक भी कराया जा सकता है।

अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं

TAFCOP इंटीग्रेशन के तहत आप अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल कनेक्शनों की लिस्ट देख सकते हैं और अगर कोई अनधिकृत नंबर हो तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं।

फोन की असली या नकली होने की जांच (IMEI Verification)

Sanchar Saathi फोन के IMEI को वैलिडेट करके यह बताता है कि आपका डिवाइस असली है या क्लोन/फर्जी।

स्पैम या अनचाहे कॉल की शिकायत

ऐप के जरिए

  • स्पैम कॉल

  • प्रमोशनल/COMMERCIAL कॉल

  • TRAI नियमों का उल्लंघन करने वाली कॉल
     की शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकती है।

ऐप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान करता है।

अंतरराष्ट्रीय कॉल स्पूफिंग की रिपोर्टिंग

विदेशी नंबरों को भारतीय नंबर जैसा दिखाकर किए गए कॉल की शिकायत भी इस ऐप के जरिए की जा सकती है।

इंस्टॉलेशन गाइड (Android और iOS)

Android यूजर्स के लिए

  1. Google Play Store खोलें

  2. “Sanchar Saathi – DoT India” सर्च करें

  3. Install पर टैप करें (ऐप साइज़ लगभग 20–30 MB)

iOS यूजर्स के लिए

  1. Apple App Store खोलें

  2. “Sanchar Saathi” सर्च करें

  3. Install पर टैप करें (ऐप साइज़ लगभग 50–60 MB

कैसे करें रजिस्ट्रेशन

ऐप ओपन करने के बाद, मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपको 14522 ओटीपी मिलेगा, जो ऐप के अंदर भी प्रदर्शित होगा। वेरिफिकेशन होने पर, ऐप आपके सभी एक्टिव कनेक्शन दिखाएगा।

नया अपडेट (नवंबर 2025):
अब भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में ऐप प्री-इंस्टॉल की बात कही गयी है, लेकिन इसे चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

क्या ऐप कर सकते है डिलीट करने:

2 दिसंबर 2025 को देश के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि Sanchar Saathi पूरी तरह वैकल्पिक है साथ ही उपयोगकर्ता इसे कभी भी डिलीट कर सकते हैं. हटाने पर कोई पेनल्टी या पाबंदी नहीं है, ऐप तभी एक्टिव होता है जब उपयोगकर्ता स्वयं रजिस्टर करे.

कुछ समूहों ने ‘निगरानी’ को लेकर चिंता जताई है, लेकिन सरकार का कहना है कि यह ऐप केवल सुरक्षा और फ्रॉड रिपोर्टिंग पर केंद्रित है, न कि व्यक्तिगत डेटा कलेक्शन पर।

अन्य अहम बातें और आधिकारिक स्रोत

  • ऐप राष्ट्रीय साइबर कानूनों के अनुरूप है

  • OTP आधारित सुरक्षित लॉगिन

  • कोई वित्तीय डेटा संग्रहीत नहीं किया जाता

  • UMANG ऐप पर भी यह सेवा उपलब्ध है

  • सपोर्ट ईमेल: help-sancharsaathi@gov.in

  • हेल्पलाइन: 14422

  • ऑफिसियल पोर्टल:www.sancharsaathi.gov.in

दिसंबर 2025 तक, इस प्लेटफ़ॉर्म के जरिए 42 लाख से अधिक खोए/चोरी हुए मोबाइल फोन ब्लॉक किए जा चुके हैं, जिससे बड़े स्तर पर फ्रॉड कम होने में मदद मिली है।

