Sanchar Saath App: मोबाइल खोने या चोरी होने पर कैसे आयेगा काम? यहाँ देखें हर एक फीचर

भारत के दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा जनवरी 2025 में लॉन्च किया गया Sanchar Saathi ऐप एक नागरिक-केंद्रित मोबाइल सुरक्षा प्लेटफ़ॉर्म है, जिसका उद्देश्य मोबाइल फ्रॉड, पहचान चोरी और फ़िशिंग जैसे बढ़ते साइबर जोखिमों से लोगों की सुरक्षा को आसान और मजबूत बनाना है। दिसंबर 2025 तक यह ऐप 1.4 करोड़ से अधिक डाउनलोड पार कर चुका है, जो इसकी लोकप्रियता और उपयोगिता को दर्शाता है। इस ऐप में क्या है खास ‘Chakshu’ मॉड्यूल फ्रॉड की रिपोर्टिंग Sanchar Saathi का सबसे प्रमुख फीचर ‘Chakshu’ है, जिसके जरिए यूजर्स संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट कर सकते हैं, जैसे: फर्जी कॉल

धोखाधड़ी वाले SMS

व्हाट्सऐप स्कैम मैसेज

फेक KYC अपडेट अलर्ट

फ़िशिंग लिंक यह मॉड्यूल अधिकारियों को पैटर्न पहचानने में मदद करता है। ध्यान रहे, यह वित्तीय फ्रॉड की जांच नहीं करता; बल्कि केवल संदिग्ध संचार की सूचना लेता है। खोया/चोरी हुआ फ़ोन ब्लॉक करें

कोई भी यूजर अपने IMEI नंबर की मदद से खोया या चोरी हुआ फोन ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसका दुरुपयोग न हो सके। साथ ही यदि मोबाइल वापस मिल जाए तो उसी प्रक्रिया से अनब्लॉक भी कराया जा सकता है। अपने नाम पर कितने मोबाइल नंबर चल रहे हैं TAFCOP इंटीग्रेशन के तहत आप अपने नाम पर चल रहे सभी मोबाइल कनेक्शनों की लिस्ट देख सकते हैं और अगर कोई अनधिकृत नंबर हो तो उसे तुरंत डिस्कनेक्ट करने का अनुरोध कर सकते हैं। फोन की असली या नकली होने की जांच (IMEI Verification) Sanchar Saathi फोन के IMEI को वैलिडेट करके यह बताता है कि आपका डिवाइस असली है या क्लोन/फर्जी। स्पैम या अनचाहे कॉल की शिकायत ऐप के जरिए स्पैम कॉल

प्रमोशनल/COMMERCIAL कॉल

TRAI नियमों का उल्लंघन करने वाली कॉल

की शिकायत आसानी से दर्ज की जा सकती है। ऐप कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है और साइबर धोखाधड़ी से बचाव के लिए शैक्षणिक सामग्री भी प्रदान करता है। अंतरराष्ट्रीय कॉल स्पूफिंग की रिपोर्टिंग

विदेशी नंबरों को भारतीय नंबर जैसा दिखाकर किए गए कॉल की शिकायत भी इस ऐप के जरिए की जा सकती है। इंस्टॉलेशन गाइड (Android और iOS) Android यूजर्स के लिए Google Play Store खोलें “Sanchar Saathi – DoT India” सर्च करें Install पर टैप करें (ऐप साइज़ लगभग 20–30 MB) iOS यूजर्स के लिए Apple App Store खोलें “Sanchar Saathi” सर्च करें Install पर टैप करें (ऐप साइज़ लगभग 50–60 MB) कैसे करें रजिस्ट्रेशन ऐप ओपन करने के बाद, मोबाइल नंबर दर्ज करें। आपको 14522 ओटीपी मिलेगा, जो ऐप के अंदर भी प्रदर्शित होगा। वेरिफिकेशन होने पर, ऐप आपके सभी एक्टिव कनेक्शन दिखाएगा। नया अपडेट (नवंबर 2025):

अब भारत में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोन में ऐप प्री-इंस्टॉल की बात कही गयी है, लेकिन इसे चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। Sanchar Saathi App: Telecom Empowerment at Citizens’ Fingertips 📲



▪️Since its launch on 17th January 2025, the Sanchar Saathi mobile app has 1.4 crore+ downloads



▪️Over 42 lakh stolen/lost mobile devices have been successfully blocked



▪️26 lakh lost/stolen mobile phones… pic.twitter.com/AALPY7hJJS — PIB India (@PIB_India) December 2, 2025