भारत के 10 सबसे देखे जाने वाले शहर कौन-से हैं, देखें लिस्ट

Dec 3, 2025, 16:39 IST

भारत दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में से एक है। आइए, भारत के 10 सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों के बारे में जानते हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, जयपुर, आगरा, गोवा और दूसरे शहर शामिल हैं।

भारत में सबसे अधिक घूमे जाने वाले शहर
भारत में सबसे अधिक घूमे जाने वाले शहर

भारत दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में से एक है। इसका कारण यह है कि यहां हर तरह के सफर का अनुभव एक ही जगह पर मिल जाता है। प्राचीन स्मारकों और पवित्र नदियों से लेकर आधुनिक शहरों, समुद्र तटों और शाही किलों तक, हर साल लाखों देसी और विदेशी पर्यटक पूरे भारत में घूमते हैं। हर शहर की अपनी एक खास बात है—वहां की अपनी संस्कृति, खान-पान, विरासत और अनोखे आकर्षण हैं। ये शहर भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में इसलिए गिने जाते हैं, क्योंकि यहां यादगार अनुभव, समृद्ध इतिहास और हलचल भरी स्थानीय जिंदगी देखने को मिलती है।

भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन शहर

दिल्ली

दिल्ली भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। इसका कारण यह है कि यहां प्राचीन स्मारक और आधुनिक जीवनशैली का मेल देखने को मिलता है। पर्यटक यहां लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे जैसे यूनेस्को स्थलों को देखते हैं। इसके अलावा, वे यहां के म्यूजियम, बाजार और स्ट्रीट फूड का भी आनंद लेते हैं। दिल्ली उत्तर भारत का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। इस वजह से यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है।

मुंबई

मुंबई अपने समुद्र तटों, बॉलीवुड की चमक-दमक, नाइटलाइफ और औपनिवेशिक वास्तुकला के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां के लोकप्रिय स्थानों में मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और एलीफेंटा की गुफाएं शामिल हैं। शहर की जोश भरी जिंदगी और सांस्कृतिक विविधता मुंबई को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है।

जयपुर

जयपुर अपने शाही किलों, महलों और रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर है। पर्यटक यहां आमेर का किला, सिटी पैलेस और हवा महल घूमना पसंद करते हैं। जयपुर 'गोल्डन ट्रायंगल' रूट का हिस्सा है। इसलिए, यह विदेशी पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है।

आगरा

आगरा में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसका मुख्य कारण ताजमहल है, जो दुनिया के सात अजूबों में से एक है। यह शहर आगरा का किला, मेहताब बाग और फतेहपुर सीकरी के लिए भी जाना जाता है। आगरा का समृद्ध मुगल इतिहास इसे एक ऐसी जगह बनाता है, जहां जरूर जाना चाहिए।

बंगलुरु

बंगलुरु अपने सुहावने मौसम, बाग-बगीचों, टेक कल्चर और कैफे के लिए पसंद किया जाता है। यहां के मुख्य आकर्षणों में लालबाग, कब्बन पार्क और कई कला केंद्र शामिल हैं। इसकी आधुनिक जीवनशैली और हरियाली इसे युवा यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाती है।

चेन्नई

चेन्नई अपने समुद्र तटों, मंदिरों और दक्षिण भारतीय संस्कृति के लिए मशहूर है। पर्यटक यहां मरीना बीच, कपालेश्वर मंदिर और ऐतिहासिक किलों को देखने आते हैं। शहर का खान-पान, संगीत और परंपराएं साल भर पर्यटकों को आकर्षित करती हैं।

कोलकाता

कोलकाता अपने साहित्य, कला और औपनिवेशिक वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यहां के लोकप्रिय आकर्षणों में विक्टोरिया मेमोरियल, हावड़ा ब्रिज और दक्षिणेश्वर मंदिर शामिल हैं। कोलकाता के त्योहार, खासकर दुर्गा पूजा, हर साल पर्यटकों की भारी भीड़ खींचते हैं।

हैदराबाद

हैदराबाद चारमीनार, गोलकोंडा किला और हैदराबादी बिरयानी के लिए मशहूर है। रामोजी फिल्म सिटी और यहां के पुराने बाजार देसी और विदेशी, दोनों तरह के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। विरासत और टेक्नोलॉजी का मेल इस शहर को घूमने के लिए एक अनोखी जगह बनाता है।

गोवा

गोवा अपने समुद्र तटों, नाइटलाइफ, वॉटर स्पोर्ट्स और पुर्तगाली शैली की वास्तुकला के लिए लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां की लोकप्रिय जगहों में बागा, कलंगुट और पुराने गोवा के चर्च शामिल हैं। यह विदेशी बैकपैकर्स के लिए एक पसंदीदा जगह बनी हुई है।

वाराणसी

वाराणसी दुनिया के सबसे पुराने शहरों में से एक है, जो आज भी बसा हुआ है। यह दुनिया भर से आध्यात्मिक यात्रियों को आकर्षित करता है। लोग यहां गंगा आरती देखने, घाटों पर घूमने और इसकी प्राचीन संस्कृति का अनुभव करने के लिए आते हैं। शहर का आध्यात्मिक माहौल इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाता है।

