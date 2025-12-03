भारत के 10 सबसे देखे जाने वाले शहर कौन-से हैं, देखें लिस्ट

भारत दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले देशों में से एक है। इसका कारण यह है कि यहां हर तरह के सफर का अनुभव एक ही जगह पर मिल जाता है। प्राचीन स्मारकों और पवित्र नदियों से लेकर आधुनिक शहरों, समुद्र तटों और शाही किलों तक, हर साल लाखों देसी और विदेशी पर्यटक पूरे भारत में घूमते हैं। हर शहर की अपनी एक खास बात है—वहां की अपनी संस्कृति, खान-पान, विरासत और अनोखे आकर्षण हैं। ये शहर भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में इसलिए गिने जाते हैं, क्योंकि यहां यादगार अनुभव, समृद्ध इतिहास और हलचल भरी स्थानीय जिंदगी देखने को मिलती है। भारत में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले पर्यटन शहर दिल्ली दिल्ली भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। इसका कारण यह है कि यहां प्राचीन स्मारक और आधुनिक जीवनशैली का मेल देखने को मिलता है। पर्यटक यहां लाल किला, कुतुब मीनार और हुमायूं के मकबरे जैसे यूनेस्को स्थलों को देखते हैं। इसके अलावा, वे यहां के म्यूजियम, बाजार और स्ट्रीट फूड का भी आनंद लेते हैं। दिल्ली उत्तर भारत का मुख्य प्रवेश द्वार भी है। इस वजह से यह दुनिया भर के पर्यटकों के लिए एक पसंदीदा जगह है।

मुंबई मुंबई अपने समुद्र तटों, बॉलीवुड की चमक-दमक, नाइटलाइफ और औपनिवेशिक वास्तुकला के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। यहां के लोकप्रिय स्थानों में मरीन ड्राइव, गेटवे ऑफ इंडिया और एलीफेंटा की गुफाएं शामिल हैं। शहर की जोश भरी जिंदगी और सांस्कृतिक विविधता मुंबई को भारत के सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थलों में से एक बनाती है। जयपुर जयपुर अपने शाही किलों, महलों और रंगीन संस्कृति के लिए मशहूर है। पर्यटक यहां आमेर का किला, सिटी पैलेस और हवा महल घूमना पसंद करते हैं। जयपुर 'गोल्डन ट्रायंगल' रूट का हिस्सा है। इसलिए, यह विदेशी पर्यटकों के बीच सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में से एक है। आगरा आगरा में हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। इसका मुख्य कारण ताजमहल है, जो दुनिया के सात अजूबों में से एक है। यह शहर आगरा का किला, मेहताब बाग और फतेहपुर सीकरी के लिए भी जाना जाता है। आगरा का समृद्ध मुगल इतिहास इसे एक ऐसी जगह बनाता है, जहां जरूर जाना चाहिए।