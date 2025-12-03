Rajasthan Patwari Result 2025
दुनिया में किस देश को कहा जाता है ‘हजार झीलों का देश’, जानें नाम

By Kishan Kumar
Dec 3, 2025, 16:56 IST

फिनलैंड को 'हजार झीलों का देश' कहा जाता है, क्योंकि यहां मीठे पानी की करीब 1,88,000 खूबसूरत झीलें हैं। जानिए कि ये झीलें फिनलैंड के जीवन, प्रकृति और संस्कृति को कैसे आकार देती हैं। साथ ही, साइमा और इनारी जैसी मशहूर झीलों के बारे में भी जानें।

हजार झीलों का देश
हजार झीलों का देश

फिनलैंड को 'हजार झीलों का देश' उसकी मनमोहक कुदरती खूबसूरती की वजह से कहा जाता है, जो पानी के स्रोतों से भरी है। यह देश हजारों चमचमाती झीलों से ढका हुआ है। ये झीलें हरे-भरे जंगलों और शांत गांवों से घिरी हुई हैं। भले ही नाम में 'हजार' शब्द आता है, लेकिन असल में फिनलैंड में लगभग 1,88,000 झीलें हैं। यह इसे दुनिया के सबसे ज्यादा झीलों वाले देशों में से एक बनाता है। ये झीलें फिनलैंड की संस्कृति, जीवनशैली और पर्यटन में एक बड़ी भूमिका निभाती हैं।

फिनलैंड को 1000 झीलों का देश क्यों कहा जाता है?

फिनलैंड को '1000 झीलों का देश' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यहां लगभग हर जगह झीलें पाई जाती हैं। इनमें से ज्यादातर झीलें हजारों साल पहले हिमयुग के दौरान बनी थीं। उस समय ग्लेशियर पिघल गए और पानी से भरे गहरे गड्ढे बन गए। ये झीलें ताजा पानी देती हैं, वन्यजीवों को सहारा देती हैं और फिनलैंड की जमीन को उपजाऊ बनाती हैं। यहां का शांत नीला पानी और साफ वातावरण फिनलैंड को एक शांतिपूर्ण और शुद्ध छवि देता है। 'हजार झीलों का देश' नाम इस देश की कुदरती खूबसूरती को पूरी तरह से बयां करता है।

फिनलैंड का जीवन और संस्कृति

फिनलैंड की झीलें सिर्फ खूबसूरत ही नहीं हैं, बल्कि वे फिनलैंड के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा हैं। लोग इनका इस्तेमाल मछली पकड़ने, नाव चलाने, तैरने और सर्दियों के दौरान आइस स्केटिंग के लिए भी करते हैं। कई परिवारों के झीलों के पास लकड़ी के छोटे-छोटे घर होते हैं, जहां वे गर्मियों की छुट्टियों में आराम करते हैं। ये झीलें फिनलैंड की कला, संगीत और परंपराओं को भी प्रेरणा देती हैं।

फिनलैंड की मशहूर झीलें

1.साइमा झील – यह फिनलैंड की सबसे बड़ी और यूरोप की चौथी सबसे बड़ी झील है। यह दुर्लभ साइमा रिंगेड सील का घर है, जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती।

2.पैजान्ने झील – यह अपने साफ पानी और खूबसूरत नजारों के लिए मशहूर है। यह राजधानी हेलसिंकी को पीने का पानी मुहैया कराती है।

3.इनारी झील – यह लैपलैंड इलाके में है और बर्फीले जंगलों से घिरी है। यह आधी रात को भी सूरज दिखने वाले नजारों के लिए जानी जाती है। ये झीलें दुनिया भर के सैलानियों को आकर्षित करती हैं, जो यहां प्रकृति, शांति और ताजी हवा का आनंद लेने आते हैं।

फिनलैंड की झीलों के बारे में रोचक तथ्य

-फिनलैंड का लगभग दसवां हिस्सा झीलों और नदियों से ढका है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे प्रतिशत में से एक है।

-झीलें इतनी शुद्ध हैं कि कई जगहों पर इनका पानी सीधे पिया जा सकता है।

-गर्मियों में लोग तैराकी, कैनोइंग और मछली पकड़ने का मजा लेते हैं। सर्दियों में झीलें जम जाती हैं और प्राकृतिक स्केटिंग रिंक और आइस-फिशिंग की जगह बन जाती हैं।

-फिनलैंड की संस्कृति में झीलें शांति और प्रकृति से जुड़ाव का प्रतीक हैं। वे लोकगीतों, कला और राष्ट्रीय त्योहारों में दिखाई देती हैं।

