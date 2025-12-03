Wire और Cable में क्या अंतर होता है, जानें यहां

Wire और Cable, सुनने में ये दोनों शब्द एक जैसे हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक-दूसरे की जगह कर लेते हैं। वास्तव में ये दोनों ही अलग-अलग हैं। हालांकि, इन दोनों का इस्तेमाल हमारी दैनिक गतिविधियों में होता है। क्योंकि, आज सभी के घरों में बिजली और बिजली से चलने वाले उपकरण मौजूद हैं, जिससे सभी के घरों में Wire और Cable का इस्तेमाल होता आ रहा है। हालांकि, इन दोनों में बहुत-से अंतर हैं। वे अंतर क्या हैं, जानने के लिए यह लेख पढ़ें।

क्या होती है Wire

Wire मुख्य रूप से एकल तार होती है। यह तार एल्यूमीनियम और तांबे से बनी होती है। कुछ मामलों में यह पतले तारों का एक गुच्छा भी हो सकता है, जिसे अंग्रेजी में Strands भी कहा जाता है। वायर इंशुलेशन या बिना इंशुलेशन के भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हमें बिजली के खंभों पर नंगे तार देखने को मिलते हैं। इसका अधिकांश उपयोग घरों की आंतरिक वायरिंग, हीटिंग एलीमेंट और अर्थिंग के लिए किया जाता है।