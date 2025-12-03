प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर के बारे में कितनी है आपकी जानकारी, देखें यहां

Rajasthan Patwari Result 2025
By Kishan Kumar
Dec 3, 2025, 16:04 IST

रिंग ऑफ फायर, जिसे सरकम-पैसिफिक बेल्ट भी कहा जाता है, प्रशांत महासागर के चारों ओर घोड़े की नाल के आकार का एक क्षेत्र है। यह क्षेत्र लगातार आने वाले भूकंपों और सक्रिय ज्वालामुखियों के लिए जाना जाता है। इसका मुख्य कारण प्लेट टेक्टोनिक्स है, खास तौर पर सबडक्शन जोन, जहां विशाल टेक्टोनिक प्लेटें आपस में टकराती हैं। यह भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्र हमें प्राकृतिक खतरों, आपदा की तैयारी और पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं को समझने में मदद करता है। इस लेख में पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से जुड़े शीर्ष GK प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को मजबूत करेंगे।

रिंग ऑफ फायर क्विज
रिंग ऑफ फायर, जिसे आमतौर पर सरकम-पैसिफिक बेल्ट के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा रास्ता है जिसके किनारे प्रशांत महासागर में कई सक्रिय ज्वालामुखी और लगातार भूकंप आते हैं। यह काफी हद तक प्लेट टेक्टोनिक्स का नतीजा है, जहां प्रशांत महासागर की विशाल प्लेटें अपने आसपास की कम सघन प्लेटों से टकराती हैं।

प्रशांत क्षेत्र को रिंग ऑफ फायर इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह प्रशांत महासागर के किनारे घोड़े की नाल के आकार का एक ऐसा क्षेत्र है, जहां भूकंप आने की आशंका ज्यादा रहती है और कई सक्रिय ज्वालामुखी क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में बहुत तेज टेक्टोनिक हलचल होती है, जो इसे पृथ्वी के सबसे भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय क्षेत्रों में से एक बनाती है।

प्राकृतिक खतरों, आपदा की तैयारी और पृथ्वी की आंतरिक गतिशीलता को समझने के लिए रिंग ऑफ फायर बहुत जरूरी है।

इस प्रश्न श्रृंखला में हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर विषय से जुड़े सभी जरूरी सवालों को शामिल करेंगे। इन सवालों को हल करने से आपके सभी संदेह दूर हो जाएंगे और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिलेगी।


1. रिंग ऑफ फायर मुख्य रूप से किससे जुड़ा है?

-   तूफान

-   भूकंप

-   बवंडर

-   सुनामी

उत्तर: भूकंप

स्पष्टीकरण: रिंग ऑफ फायर टेक्टोनिक हलचल के कारण होने वाले तेज भूकंपों और ज्वालामुखी गतिविधियों के लिए जाना जाता है।

2. रिंग ऑफ फायर में ज्यादा ज्वालामुखी गतिविधि का क्या कारण है?

-   हवा का दबाव

-   सबडक्शन जोन

-   बारिश

-   समुद्री धाराएं

उत्तर: सबडक्शन जोन

स्पष्टीकरण: सबडक्शन जोन में एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, जिससे ज्वालामुखी गतिविधि होती है।

3. कौन-सा देश रिंग ऑफ फायर पर स्थित नहीं है?

-   जापान

-   चिली

-   कनाडा

-   मिस्र

उत्तर: मिस्र

स्पष्टीकरण: मिस्र अफ्रीका में है, जो रिंग ऑफ फायर से बहुत दूर है।

4. दुनिया के कितने प्रतिशत सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में हैं?

-   25%

-   50%

-   75%

-   90%

उत्तर: 75 फीसदी

स्पष्टीकरण: दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी यहां पाए जाते हैं।

5. रिंग ऑफ फायर में कौन-सी टेक्टोनिक प्लेट की हलचल सबसे ज्यादा होती है?

-   डायवरजेंट

-   ट्रांसफॉर्म

-   कन्वर्जेंट

-   स्टैटिक

उत्तर: कन्वर्जेंट

स्पष्टीकरण: इस क्षेत्र में कन्वर्जेंट (सबडक्शन) प्लेट की हलचल सबसे ज्यादा होती है।

6. दक्षिण अमेरिका का कौन-सा देश रिंग ऑफ फायर से बहुत ज्यादा प्रभावित है?

-   अर्जेंटीना

-   ब्राजील

-   चिली

-   उरुग्वे

उत्तर: चिली

स्पष्टीकरण: चिली में अक्सर भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी फटते हैं।

7. रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरता है?

-   भारत

-   इंडोनेशिया

-   नाइजीरिया

-   सऊदी अरब

उत्तर: इंडोनेशिया

स्पष्टीकरण: इंडोनेशिया रिंग पर स्थित है और यहां 130 से ज्यादा सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

8. इस क्षेत्र में समुद्र के नीचे भूकंप आने के बाद अक्सर कौन-सी प्राकृतिक आपदा आती है?

-   भूस्खलन

-   तूफान

-   बवंडर

-   सुनामी

उत्तर: सुनामी

स्पष्टीकरण: रिंग ऑफ फायर में समुद्र के नीचे आने वाले भूकंप अक्सर सुनामी लाते हैं।

9. माउंट फूजी, जो रिंग ऑफ फायर में स्थित है, किस देश में है?

-   चीन

-   दक्षिण कोरिया

-   जापान

-   थाईलैंड

उत्तर: जापान

स्पष्टीकरण: माउंट फूजी जापान का एक प्रसिद्ध स्ट्रेटोवोलकेनो है।

10. रिंग ऑफ फायर का आकार घोड़े की नाल जैसा क्यों है?

-   नदी का कटाव

-   जलवायु पैटर्न

-   टेक्टोनिक प्लेट की सीमाएं

-   बर्फ का पिघलना

उत्तर: टेक्टोनिक प्लेट की सीमाएं 

स्पष्टीकरण: यह टेक्टोनिक प्लेटों के किनारों के साथ एक घुमावदार रेखा बनाता है।

