दुनिया का सबसे पुराना National Park, जानें नाम और स्थान

संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1 मार्च, 1872 को हुई थी। यह पहली बार था, जब किसी सरकार ने जनता के लिए एक बड़े प्राकृतिक इलाके को संरक्षित किया था। इस ऐतिहासिक कदम ने दुनियाभर में नेशनल पार्क बनाने के आंदोलन की शुरुआत की। आज, येलोस्टोन अपने ज्वालामुखी परिदृश्य, घने जंगलों और वन्यजीवों के लिए जाना जाता है। यह व्योमिंग, मोंटाना और इडाहो राज्यों में फैला हुआ है। यह हर साल लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है और विश्व भूगोल में एक प्रमुख स्थान बन गया है। दुनिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क कौन-सा है? येलोस्टोन को यह खिताब इसलिए मिला, क्योंकि यह पृथ्वी पर पहली ऐसी जगह थी, जिसे कानून द्वारा आधिकारिक तौर पर संरक्षित किया गया था। 1872 से पहले प्राकृतिक इलाकों का इस्तेमाल शिकार, बसावट या निजी मिल्कियत के लिए किया जाता था। अमेरिकी सरकार ने येलोस्टोन की सुंदरता को हमेशा के लिए बनाए रखने के लिए इसे एक संरक्षित भूमि घोषित कर दिया। बाद में इसी विचार से प्रेरणा लेकर 100 से ज्यादा देशों ने अपने खुद के नेशनल पार्क बनाए। इस तरह येलोस्टोन आधुनिक संरक्षण की नींव बना। यह इस पार्क को वैश्विक पर्यावरण संरक्षण में एक खास ऐतिहासिक महत्त्व देता है।

येलोस्टोन की भौगोलिक बनावट इसे खास कैसे बनाती है? येलोस्टोन एक विशाल महाज्वालामुखी के ऊपर बसा है और इसी वजह से यहां रंगीन झरने, उबलते पानी के फव्वारे, भाप निकलने वाली दरारें और खौलती मिट्टी के कुंड बने हैं। जमीन के नीचे की गर्मी इसे दुनिया के सबसे सक्रिय भूतापीय क्षेत्रों में से एक बनाती है। पार्क में पहाड़, नदी घाटियां, झरने और जंगल भी हैं। पानी, गर्मी, वन्य जीवन और सुंदर दृश्यों का यह मेल येलोस्टोन को दुनिया में सबसे ज्यादा फोटो खींचे जाने वाले और शोध किए जाने वाले प्राकृतिक स्थानों में से एक बनाता है। येलोस्टोन के प्रसिद्ध आकर्षण 1.ओल्ड फेथफुल गीजर– यह हर 60-110 मिनट में नियमित रूप से फूटने के लिए प्रसिद्ध है। इसके भाप के अनुमानित विस्फोट इसे एक मुख्य आकर्षण और दुनियाभर के पर्यटकों के लिए एक टॉप सर्च कीवर्ड बनाते हैं। 2.ग्रैंड प्रिजमैटिक स्प्रिंग– यह गर्मी पसंद करने वाले बैक्टीरिया से बने इंद्रधनुष जैसे रंगों के लिए जाना जाता है। यह यात्रा फोटोग्राफी और विज्ञान पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक अजूबों में से एक है।

3. येलोस्टोन झील – यह दुनिया की सबसे बड़ी ऊंचाई पर स्थित झीलों में से एक है, जो शांत जंगलों से घिरी हुई है। यह इस क्षेत्र की जैव विविधता को बनाए रखने में मदद करती है और बोटिंग व मछली पकड़ने के लिए एक प्रमुख जगह है। 4. ग्रैंड कैन्यन ऑफ येलोस्टोन– यह पीले चट्टानी दीवारों और ऊंचे झरनों वाली एक शानदार घाटी है, जो घूमने-फिरने और एडवेंचर टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी जगह है। येलोस्टोन नेशनल पार्क के बारे में रोचक तथ्य -येलोस्टोन में लगभग 500 गीजर हैं, जिसका मतलब है कि दुनिया की 50% से ज्यादा भूतापीय विशेषताएं यहीं पाई जाती हैं। यह इस पार्क को विज्ञान प्रेमियों और पर्यटकों के लिए एक टॉप डेस्टिनेशन बनाता है। -पूरा पार्क एक ज्वालामुखी हॉटस्पॉट पर स्थित है। हालांकि, यह हजारों सालों से नहीं फटा है, लेकिन जमीन के नीचे की गर्मी इस जमीन को सक्रिय रखती है और अनोखे परिदृश्य बनाती है। -यह पार्क लगभग 9,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो इसे कई छोटे देशों से भी बड़ा बनाता है। इसका आकार पारिस्थितिकी तंत्र और वन्यजीवों के आवासों की रक्षा करने में मदद करता है।