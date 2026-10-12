India Post GDS 1st Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें PDF
India Post GDS 1st Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट में सलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
India Post GDS 1st Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट ने दिनांक 10 अक्टूबर 2026 को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर ग्रामीण डाक सेवक (GDS) की पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के लिए केवल 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा, जिसके लिए मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी।
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर PDF लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पहली मेरिट लिस्ट में सलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सके लिए ऑफिशियल डेट भी जारी की जाएगी। सलेक्टिड उम्मीदवारों को इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। जिन उम्मीदवारों का पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। उन्हें दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। कम से कम 4 या 5 मेरिट लिस्ट इंडिया पोस्ट द्वारा जारी की जाती है।
[OUT] India Post GDS Cut Off 2026
India Post GDS 1st Merit List 2026 डाउनलोड लिंक
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
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इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट रिजल्ट 2026 डाउनलोड लिंक
Andhra Pradesh Circle GDS Merit List 2026
India Post GDS 1st Merit List Sarkari Result - हाइलाइट्स
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट में चयनित होने वाले उम्मीदवार को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आधिकारिक डेट अनाउंस की जाएगी। बाकी हाइलाइट्स के लिए आप नीचे टेबल देख सकते हैं।
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विवरण
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जानकारी
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भर्ती प्राधिकरण का नाम
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इंडिया पोस्ट
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पद का नाम
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ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM)
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रिक्त पदों की संख्या
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23,757
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चयन प्रक्रिया
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10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट
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पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि
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10 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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indiapost.gov.in
India Post GDS 1st Merit List डाउनलोड कैसे करें?
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले इंडिया पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर जाएं।
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होम पेज पर रिजल्ट सेक्शन देखें।
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India Post GDS 1st Merit List 2026 लिंक पर क्लिक करें।
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मेरिट लिस्ट की PDF ओपन हो जाएगी।
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मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर लें।
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Ctrl+F का उपयोग करके अपना नाम और रोल नंबर चेक करें।
India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF Download Date
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को शाम 5.00 बजे के बाद जारी की गई। लिस्ट में सलेक्ट किए गए कैंडिडेट्स को अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए ऑफिशियल डेट भी जारी की जाएगी। सलेक्टिड उम्मीदवारों को इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है।
India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF - सर्किल वाइज
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सर्किल
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रिजल्ट PDF
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चयनित उम्मीदवारों की संख्या
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आंध्र प्रदेश
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915
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असम
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414
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बिहार
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1097
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छत्तीसगढ़
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761
|
दिल्ली
|
16
|
गुजरात
|
498
|
हरियाणा
|
87
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हिमाचल प्रदेश
|
332
|
जम्मू एंड कश्मीर
|
340
|
झारखंड
|
1379
|
कर्नाटक
|
1102
|
केरलम
|
1359
|
मध्य प्रदेश
|
1450
|
महाराष्ट्र
|
2425
|
नॉर्थ ईस्ट
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2554
|
ओडिशा
|
1351
|
पंजाब
|
122
|
राजस्थान
|
1009
|
तमिलनाडु
|
2115
|
तेलंगाना
|
-
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246
|
उत्तराखंड
|
452
|
उत्तर प्रदेश
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1687
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पश्चिम बंगाल
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1758
India Post GDS Merit List 2026: इन डॉक्यूमेंंट्स को होगी आवश्कता
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट में जिन उम्मीदवारों के नाम आए हैं। अब उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से डेट भी जारी की जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
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10वीं कक्षा की मार्कशीट एवं पासिंग सर्टिफिकेट
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पहचान पत्र - आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस
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जाति प्रमाण पत्र - SC, ST, OBC (Non-Creamy Layer)
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EWS / PwBD / ट्रांसजेंडर प्रमाण पत्र
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मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट
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पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
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ऑनलाइन आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट
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निवास / डोमिसाइल प्रमाण पत्र
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कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट
India Post GDS Result 2026 के बाद क्या?
इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट में जिन उम्मीदवारों के नाम आए हैं। अब उन कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स को दिखाना अनिवार्य है। एक भी डॉक्यूमेंट्स में कमी होने से सलेक्शन रुक सकता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से डेट भी जारी की जाएगा। सलेक्टिड उम्मीदवारों को इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है।
India Post GDS 2nd Merit List 2026 कब आएगी?
इंडिया पोस्ट जीडीएस की दूसरी मेरिट लिस्ट पहली मेरिट के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जारी की जाएगी। पहली मेरिट लिस्ट की कट 100 प्रतिशत गई है। जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट लिस्ट में नहीं आए हैं, उन्हें दूसरी मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। हालांकि दूसरी मेरिट लिस्ट नवंबर या दिसंबर 2026 में आने की उम्मीद है।
India Post GDS Result 1st Merit List
इंडिया पोस्ट ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट indiapost.gov.in पर दिनांक 12 अक्टूबर 2026 को जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट 2026 जारी कर दी है। पहली मेरिट लिस्ट की PDF में क्रम संख्या, डिवीजन, ऑफिस, पोस्ट आईडी, पोस्ट कम्युनिटी, रजिस्ट्रेशन नंबर और मार्क्स का प्रतिशत दिया गया है।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.