[यहां देखें] GDS 1st Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट जारी, ये रहा सर्कल वाइज रिजल्ट Direct Link

India Post GDS Merit List 2026 OUT: भारतीय डाक विभाग (Department of Posts) द्वारा आयोजित ग्राम डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट (1st Merit List) 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। देश भर के विभिन्न डाक सर्कलों में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर चयन के लिए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर राज्यवार (Circle-wise) पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के पूरी तरह से कक्षा 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होती है, इसलिए उम्मीदवार जारी पीडीएफ में अपने पंजीकरण संख्या (Registration Number) या नाम के जरिए आसानी से अपना सिलेक्शन स्टेटस देख सकते हैं।

पहली मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 27 अक्टूबर 2026 तक अपने संबंधित मंडलीय कार्यालय (Divisional Office) में जाकर सभी मूल शैक्षणिक व आवश्यक प्रमाण-पत्रों और उनकी दो-दो फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस भर्ती के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 पदों पर भर्ती की जाएगी।

India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF Link (Active)

India Post GDS Cut-Off 2026

India Post GDS 1st Merit List 2026- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

भर्ती का नाम इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 मेरिट लिस्ट पहली मेरिट लिस्ट विभाग भारतीय डाक विभाग पद का नाम GDS, BPM और ABPM पदों की संख्या कुल 23,757 रिजल्ट का माध्यम ऑनलाइन मेरिट लिस्ट फॉर्मेट PDF रिजल्ट चेक करने का तरीका सर्कल वाइज PDF चयन का आधार 10वीं के अंक और भर्ती के नियम पहली मेरिट लिस्ट तिथि 12 अक्टूबर 2026 (जारी) आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in

GDS 1st Merit List 2026 PDF

कहां और कैसे चेक करें GDS Result 2026?

India Post GDS Result 2026 जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अलग-अलग राज्यों और सर्किलों के अनुसार मेरिट लिस्ट की PDF जारी की जाएगी। PDF डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजकर चयन की स्थिति देख सकते हैं।

मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा?

GDS Merit List में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे India Post GDS Merit List 2026 से जुड़ी हर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

यहां देखें:-

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