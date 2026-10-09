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[यहां देखें] GDS 1st Merit List 2026 OUT: इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट जारी, ये रहा सर्कल वाइज रिजल्ट Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Oct 13, 2026, 16:39 IST

India Post GDS 1st Merit List 2026: जिन उम्मीदवारों ने इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया है, वे इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट 2026 जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना सर्कल-वाइज रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

India Post 1st Merit List 2026 डाउनलोड करें
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HIGHLIGHTS

  • इस भर्ती के तहत Gramin Dak Sevak (GDS), BPM और ABPM के कुल 23,757 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।
  • उम्मीदवारों का चयन बिना किसी लिखित परीक्षा के, 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की गई मेरिट लिस्ट के जरिए होगा।
  • पिछले ट्रेंड को देखते हुए India Post GDS Result 12 अक्टूबर 2026 जारी कर दिया गया है।

India Post GDS Merit List 2026 OUT: भारतीय डाक विभाग (Department of Posts) द्वारा आयोजित ग्राम डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 की आवेदन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट (1st Merit List) 12 अक्टूबर 2026 को आधिकारिक रूप से जारी कर दी गई है। देश भर के विभिन्न डाक सर्कलों में ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पदों पर चयन के लिए उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर राज्यवार (Circle-wise) पीडीएफ फॉर्मेट में रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भर्ती बिना किसी लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के पूरी तरह से कक्षा 10वीं के अंकों की मेरिट के आधार पर होती है, इसलिए उम्मीदवार जारी पीडीएफ में अपने पंजीकरण संख्या (Registration Number) या नाम के जरिए आसानी से अपना सिलेक्शन स्टेटस देख सकते हैं।

पहली मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अब अगले चरण यानी दस्तावेज़ सत्यापन (Document Verification) की प्रक्रिया से गुजरना होगा। चयनित अभ्यर्थियों को 27 अक्टूबर 2026 तक अपने संबंधित मंडलीय कार्यालय (Divisional Office) में जाकर सभी मूल शैक्षणिक व आवश्यक प्रमाण-पत्रों और उनकी दो-दो फोटोकॉपी के साथ रिपोर्ट करना अनिवार्य है। इस भर्ती के माध्यम से ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 पदों पर भर्ती की जाएगी। 

India Post GDS 1st Merit List 2026 PDF Link (Active)

India Post GDS Cut-Off 2026

India Post GDS 1st Merit List 2026- हाइलाइट्स

उम्मीदवार नीचे दी तालिका में इंडिया पोस्ट जीडीएस पहली मेरिट लिस्ट से संबंधित सभी हाइलाइट्स देख सकते हैं।

भर्ती का नाम

इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026

मेरिट लिस्ट

पहली मेरिट लिस्ट

विभाग

भारतीय डाक विभाग

पद का नाम

GDS, BPM और ABPM

पदों की संख्या

कुल 23,757

रिजल्ट का माध्यम

ऑनलाइन

मेरिट लिस्ट फॉर्मेट

PDF

रिजल्ट चेक करने का तरीका

सर्कल वाइज PDF 

चयन का आधार

10वीं के अंक और भर्ती के नियम

पहली मेरिट लिस्ट तिथि

12 अक्टूबर 2026 (जारी)

आधिकारिक वेबसाइट

indiapostgdsonline.gov.in

GDS 1st Merit List 2026 PDF 

कहां और कैसे चेक करें GDS Result 2026?

India Post GDS Result 2026 जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। अलग-अलग राज्यों और सर्किलों के अनुसार मेरिट लिस्ट की PDF जारी की जाएगी। PDF डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवार उसमें अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजकर चयन की स्थिति देख सकते हैं।

मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा?

GDS Merit List में नाम आने के बाद उम्मीदवारों को आगे की चयन प्रक्रिया में शामिल होना होगा। चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। इसके लिए उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर जरूरी दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना होगा। इसलिए उम्मीदवारों को सलाह है कि वे India Post GDS Merit List 2026 से जुड़ी हर अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें।

यहां देखें:-

India Post GDS डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू, सिलेक्टेड अभ्यर्थी तुरंत चेक करें ये जरूरी डिटेल्स

LIVE UPDATES
Check Latest Updates Refresh
  • Oct 13, 2026, 16:39 IST

    GDS 2nd Merit List 2026 कब आएगी?

    इण्डिया पोस्ट द्वारा ग्रामीण डाक सेवक (GDS) शेड्यूल-2 के तहत 23,757 पदों पर भर्ती के लिए दूसरी मेरिट लिस्ट दस्तावेज सत्यापन (DV) प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों ने इन पदों के लिए आवेदन किया है, वे मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in के माध्यम से राज्य-वार शॉर्टलिस्ट सूची देख और डाउनलोड कर सकेंगे।आपको बता दें कि पहली मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की अंतिम तिथि 27 अक्टूबर 2026 निर्धारित है


  • Oct 13, 2026, 15:52 IST

    राजस्थान GDS मेरिट लिस्ट 2026 PDF लिंक एक्टिव

    उम्मीदवार राजस्थान GDS की पहली मेरिट लिस्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। लिस्ट में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करें।

  • Oct 13, 2026, 15:50 IST

    पंजाब और हरियाणा की इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट 2026 आउट

    पंजाब और हरियाणा के लिए अलग-अलग पहली मेरिट लिस्ट PDF उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को उस पोस्टल सर्कल की PDF खोलनी चाहिए जिसके लिए उन्होंने आवेदन किया था और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर खोजना चाहिए।

  • Oct 13, 2026, 15:43 IST

    How to check gds merit list 2026: इंडिया पोस्ट GDS नॉर्थ ईस्ट मेरिट लिस्ट जारी

    आवेदक राज्य-वार डाउनलोड सेक्शन में जाकर नॉर्थ ईस्ट पोस्टल सर्कल की पहली मेरिट लिस्ट का PDF देख सकते हैं और उसमें अपने रजिस्ट्रेशन नंबर की चेक कर सकते हैं।

  • Oct 12, 2026, 17:50 IST

    GDS 1st Merit List 2026 Kaise Download Kare?

    • सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
    • वेबसाइट के होमपेज पर बाईं ओर दी गई मेन्यू में Candidate's Corner के तहत "Shortlisted Candidates" या "Result" लिंक पर क्लिक करें।
    • सूची में से अपने राज्य या पोस्टल सर्किल (जैसे- UP, Bihar, Rajasthan, MP आदि) का चयन करें।
    •  अपने सर्किल पर क्लिक करते ही List I (1st Merit List) की PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी।
    • लैपटॉप/कंप्यूटर में Ctrl + F दबाएं और अपना Registration Number या नाम दर्ज करके सर्च करें।
    • मोबाइल में PDF Reader के सर्च(Search/Find) ऑप्शन पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
  • Oct 12, 2026, 17:01 IST

    India Post 1st Merit List 2026 OUT

    India Post GDS 1st Merit List 2026 आज 12 अक्टूबर को जारी कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों ने इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट की PDF में उम्मीदवार अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करके चयन की स्थिति जान सकते हैं।

  • Oct 12, 2026, 15:41 IST

    India post gds merit list 2026 uttar pradesh: यूपी में कितने पदों पर होगी भर्ती?

    इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के तहत, उत्तर प्रदेश (UP) सर्कल में कुल 1,691 पद भरे जाएंगे। राज्य भर के अलग-अलग पोस्टल डिवीजन के लिए इन पदों में ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) शामिल हैं।

  • Oct 12, 2026, 15:36 IST

    How to Access the Merit List: इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट क्यों जारी की जाती है?

    इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट इसलिए जारी की जाती है ताकि 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बिना किसी लिखित परीक्षा के योग्य उम्मीदवारों का पारदर्शी चयन किया जा सके। इसके जरिए चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन (Document Verification) के लिए बुलाया जाता है।

    • बिना परीक्षा चयन: 10वीं के अंकों के आधार पर बिना लिखित परीक्षा के पारदर्शी चयन करने के लिए।

    • दस्तावेज सत्यापन: योग्य उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन (Document Verification) के लिए बुलाने हेतु।

    • खाली सीटें भरने के लिए: जो उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करते, उनकी जगह अगली मेरिट लिस्ट जारी कर सीटें भरने के लिए।

  • Oct 12, 2026, 14:03 IST

    India Post GDS 1st Merit List 2026 Live: पदों का नाम और संख्या

    भारतीय डाक विभाग (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के कुल 23,757 पदों पर उम्मीदवारों की सीधी भर्ती की जाएगी। 

  • Oct 12, 2026, 11:55 IST

    India Post GDS Result Direct Link 2026: कितने स्टेट का रिजल्ट होगा घोषित?

    इण्डिया पोस्ट जीडीएस (Gramin Dak Sevak) भर्ती 2026 के तहत देश के सभी 23 पोस्टल सर्कलों (राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों) का रिजल्ट घोषित किया जाएगा।

    इन 23 सर्कलों/राज्यों का रिजल्ट घोषित होगा:

    1. उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh)

    2. बिहार (Bihar)

    3. राजस्थान (Rajasthan)

    4. मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh)

    5. दिल्ली (Delhi)

    6. हरियाणा (Haryana)

    7. पंजाब (Punjab)

    8. हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh)

    9. उत्तराखंड (Uttarakhand)

    10. महाराष्ट्र (Maharashtra)

    11. गुजरात (Gujarat)

    12. पश्चिम बंगाल (West Bengal)

    13. झारखंड (Jharkhand)

    14. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh)

    15. ओडिशा (Odisha)

    16. असम (Assam)

    17. नॉर्थ ईस्ट सर्कल (North East - मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश)

    18. जम्मू और कश्मीर (Jammu & Kashmir)

    19. आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh)

    20. तेलंगाना (Telangana)

    21. कर्नाटक (Karnataka)

    22. तमिलनाडु (Tamil Nadu)

    23. केरल (Kerala)

  • Oct 12, 2026, 10:17 IST

    GDS merit list 2026 kab aayegi?

    विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इंडिया पोस्ट जीडीएस (Gramin Dak Sevak) भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट 12 से 17 अक्टूबर के बीच कभी भी जारी होने की संभावना है। परिणाम जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना रिजल्ट और सर्किल-वाइज़ मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जाकर PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Oct 12, 2026, 08:29 IST

    India Post GDS Result 2026 के बाद क्या होगा?

    - रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार मेरिट लिस्ट में अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकेंगे।

    - शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अगले चरण के लिए बुलाया जा सकता है।

    - उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।

    - दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी जरूरी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे।

    - चयनित उम्मीदवारों को उनकी योग्यता और उपलब्ध पदों के अनुसार पोस्टल सर्किल आवंटित किया जा सकता है।

    - अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

    - उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

    - दस्तावेज सही पाए जाने पर ही अंतिम चयन की पुष्टि होगी। 

  • Oct 11, 2026, 15:58 IST

    GDS Merit List 2026 Live: पहली मेरिट लिस्ट के बाद दूसरी लिस्ट कब आएगी?

    GDS मेरिट लिस्ट 2026 की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अगर कुछ पद खाली रह जाते हैं, तो इंडिया पोस्ट दूसरी मेरिट लिस्ट भी जारी कर सकता है। दूसरी लिस्ट में उन उम्मीदवारों को मौका मिल सकता है, जिनका नाम पहली मेरिट लिस्ट में नहीं आया है। हालांकि, दूसरी मेरिट लिस्ट जारी होने की तारीख और इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नई अपडेट और राज्यवार मेरिट लिस्ट PDF के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

  • Oct 11, 2026, 13:18 IST

    GDS Schedule 2 merit list 2026 Link: राजस्थान जीडीएस मेरिट लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक करें?

    When will india post release the first merit list for the 23757 vacancies?: राजस्थान GDS Schedule-II Merit List 2026 जारी होने के बाद उम्मीदवार इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर सकेंगे। PDF में अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोजकर चयन की स्थिति चेक कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  • Oct 11, 2026, 13:11 IST

    GDS Merit List 2026 Jharkhand: कहां मिलेगा सर्कल वाइज PDF लिंक

    GDS मेरिट लिस्ट 2026 झारखंड की PDF इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। झारखंड सर्कल के उम्मीदवार मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद वेबसाइट पर जाकर अपना सर्कल चुन सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इस लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों के नाम और अन्य जरूरी जानकारी दी जाएगी।

  • Oct 11, 2026, 11:49 IST

    GDS 1st Merit List 2026 Date: कब जारी होगी मेरिट लिस्ट

    इंडिया पोस्ट जीडीएस Schedule-II (जुलाई 2026) भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट, अक्टूबर 2026 के तीसरे सप्ताह यानि 10 से 17 अक्टूबर 2026 के बीच जारी हो सकती है। हालांकि, डाक विभाग ने अभी तक रिजल्ट जारी करने की आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे मेरिट लिस्ट से जुड़ी नई जानकारी के लिए India Post की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

  • Oct 11, 2026, 09:58 IST

    India Post GDS Result 2026: रिजल्ट देखने की आधिकारिक वेबसाइट

    India Post GDS Result 2026 देखने की आधिकारिक वेबसाइट India Post की वेबसाइट है।
    - आधिकारिक वेबसाइट: indiapost.gov.in/gdsonlineengagement

  • Oct 11, 2026, 08:44 IST

    GDS 1st Merit List 2026 Live: कैसे तैयार की जाती है मेरिट लिस्ट?

    इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 की पहली मेरिट लिस्ट उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है। इस भर्ती में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं देना होता है। दसवीं के अंकों के प्रतिशत के आधार पर मेरिट बनाई जाती है। इसके बाद भर्ती के निर्धारित नियमों, आरक्षण और पदों की उपलब्धता के अनुसार उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपना नाम चेक कर सकते हैं।

  • Oct 11, 2026, 07:03 IST

    Kaise Check Kare GDS ka Result?

    India Post GDS का रिजल्ट चेक करने के लिए ये आसान स्टेप्स । 

    आधिकारिक वेबसाइट खोलें https://indiapost.gov.in/gdsonlineengagement 

    अपने राज्य (Circle) की मेरिट लिस्ट का PDF लिंक खोजें।

    PDF डाउनलोड करें।

    PDF खोलकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम सर्च करें।

    नाम लिस्ट में है, तो आपका चयन हुआ है। 

  • Oct 11, 2026, 00:02 IST

    India Post GDS Merit list Kab Aayega?

    हाँ, 10 अक्टूबर को GDS मेरिट लिस्ट जारी नहीं हुई, तो आज 11 अक्टूबर को आने की उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन डाक विभाग ने अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

  • Oct 10, 2026, 20:37 IST

    GDS मेरिट लिस्ट 2026 में कौन-कौन सी जानकारी होगी?

    इंडिया पोस्ट GDS मेरिट लिस्ट 2026 की पीडीएफ में उम्मीदवारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई होंगी। उम्मीदवार सूची में अपना नाम और अन्य विवरण नीचे दी गई तालिका की मदद से चेक कर सकते हैं।

    विवरण

    क्रम संख्या

    डिवीजन

    कार्यालय

    पद आईडी

    पद का नाम

    श्रेणी

    पंजीकरण संख्या

    अंकों का प्रतिशत
  • Oct 10, 2026, 20:29 IST

    India Post GDS First Merit List Live: पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो क्या करें?

    अगर आपका नाम इंडिया पोस्ट GDS की पहली मेरिट लिस्ट में नहीं है, तो परेशान न हों। विभाग आगे दूसरी, तीसरी या अन्य मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। ऐसा चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेज सत्यापन में असफल होने, पात्रता पूरी न करने या पद स्वीकार न करने जैसी स्थितियों में हो सकता है।

    अगली मेरिट लिस्ट कैसे चेक करें?

    उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इंडिया पोस्ट GDS की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और अगली मेरिट लिस्ट से संबंधित अपडेट चेक करें।

    अगली लिस्ट में भी नाम नहीं आया तो क्या करें?

    अगर आपका नाम किसी भी जारी मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं होता है, तो आप अगली GDS भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते आप निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों।

  • Oct 10, 2026, 17:02 IST

    India Post GDS 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस की मेरिट लिस्ट कैसे तैयार की जाती है?

    अधिसूचित प्रक्रिया के अंतर्गत इंडिया पोस्ट जीडीएस चयन के लिए अलग से लिखित परीक्षा आयोजित नहीं करता है। उम्मीदवारों का चयन उनकी कक्षा 10 के अंकों के आधार पर सिस्टम द्वारा तैयार की गई मेरिट सूची के माध्यम से किया जाता है। आधिकारिक अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि मेरिट सूची मान्यता प्राप्त बोर्डों द्वारा आयोजित कक्षा 10 की माध्यमिक विद्यालय परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाती है।

  • Oct 10, 2026, 17:01 IST

    Zone-Wise First Merit List 2026 Link

    उम्मीदवार India Post GDS 1st Merit List 2026 का लिंक भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
    indiapost.gov.in/gdsonlineengagement पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट पर संबंधित भर्ती शेड्यूल के अंतर्गत Shortlisted Candidates या Merit List सेक्शन में अपने पोस्टल सर्किल की पीडीएफ देखें। मेरिट लिस्ट का लिंक उपलब्ध होने पर उम्मीदवार उसे डाउनलोड करके अपना नाम और पंजीकरण संख्या चेक कर सकते हैं। ध्यान दें कि जुलाई 2026 भर्ती शेड्यूल (2) की पहली मेरिट लिस्ट का सीधा लिंक आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होने की पुष्टि करने के बाद ही डाउनलोड करें।

  • Oct 10, 2026, 17:00 IST

    GDS 1st Merit List 2026 Live: क्या मेरिट लिस्ट जारी हो गयी है?

    GDS 1st Merit List 2026 Live Update: 10 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार, इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के जुलाई शेड्यूल (Schedule-II) की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेरिट लिस्ट जल्द जारी होने की संभावना है, लेकिन विभाग ने अभी निश्चित तारीख घोषित नहीं की है।

  • Oct 10, 2026, 16:10 IST

    India Post GDS 1st Merit List 2026: इंडिया पोस्ट जीडीएस रिजल्ट में क्या - क्या डिटेल्स शामिल होती है?

    भर्ती प्रक्रिया के अनुसार सटीक प्रारूप भिन्न हो सकता है, लेकिन चयनित उम्मीदवारों की सूची में निम्नलिखित विवरण शामिल हो सकते हैं:

    उम्मीदवार का नाम, पंजीकरण संख्या, अंक या प्रतिशत, वर्ग, डाक सर्कल, विभाजन, डाक, योग्यता/शॉर्टलिस्टिंग संबंधी जानकारी और दस्तावेज सत्यापन संबंधी निर्देश। 

  • Oct 10, 2026, 12:20 IST

    UP GDS 1st Merit List 2026 Live: यूपी की मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करें?

    उत्तर प्रदेश के जिन उम्मीदवारों ने India Post GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन किया है, वे पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। मेरिट लिस्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार उत्तर प्रदेश (UP) की सर्कल वाइज PDF डाउनलोड करके अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकेंगे।

    यूपी GDS मेरिट लिस्ट में चयन उम्मीदवारों के 10वीं कक्षा के अंकों और भर्ती के निर्धारित नियमों के आधार पर होगा। मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें।

    UP GDS 1st Merit List 2026 PDF डाउनलोड करने का तरीका

    • सबसे पहले India Post की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
    • GDS भर्ती के जुलाई 2026 (Schedule-II) सेक्शन को खोलें।
    • Shortlisted Candidates / Merit List का लिंक देखें।
    • उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) सर्कल की PDF चुनें।
    • PDF डाउनलोड करके सर्च विकल्प में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें।
    • अगर आपका नंबर सूची में मिलता है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए दिए गए निर्देश पढ़ें।
  • Oct 10, 2026, 11:12 IST

    GDS 1st Merit List 2026: लॉग इन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता नहीं होगी

    इंडिया पोस्ट जीडीएस की मेरिट लिस्ट देखने के लिए किसी भी प्रकार की लॉग इन क्रेडेंशियल्स की आवश्यकता नहीं होगी। उम्मीदवार यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।  


  • Oct 10, 2026, 10:56 IST

    GDS 1st Merit List 2026 - मेरिट लिस्ट कहां जारी होगी?

    इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इसके अलावा किसी अन्य वेबसाइट पर जारी नहीं की जाएगी। फेक और नकली वेबसाइट से सावधान रहें। 


  • Oct 10, 2026, 10:24 IST

    GDS Merit List Name Check: मेरिट लिस्ट में नाम कैसे चेक करें?

    India Post GDS की मेरिट लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।
    सबसे पहले इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

    • GDS भर्ती से संबंधित शेड्यूल को खोलें।
    • Shortlisted Candidates या मेरिट लिस्ट के लिंक पर क्लिक करें।
    • अपने सर्कल की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करें।
    • PDF खोलकर सर्च विकल्प में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें।
    • अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सूची में मिलता है, तो चयन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से जुड़े निर्देश ध्यान से पढ़ें।
  • Oct 10, 2026, 09:47 IST

    India Post gds ki 1st merit list 2026: GDS भर्ती 2026 में कितने पद भरे जाएंगे?

    इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के तहत कुल 23,757 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पद शामिल हैं। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर तैयार मेरिट लिस्ट और भर्ती के निर्धारित नियमों के अनुसार किया जाएगा।

  • Oct 10, 2026, 09:44 IST

    India post gds result 2026 pdf download link कहां मिलेगा?

    India Post GDS Result 2026 की PDF आधिकारिक वेबसाइट पर मिलेगी। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से GDS भर्ती पोर्टल खोलकर अपनी मेरिट लिस्ट चेक कर सकते हैं।

     
  • Oct 10, 2026, 09:41 IST

    GDS ka result kab aayega 2026?

    India Post GDS 2026 की पहली मेरिट लिस्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं हुई है। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, पहली मेरिट लिस्ट अक्टूबर 2026 में, संभवतः 10 अक्टूबर यानि आज जारी होने की उम्मीद थी। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

  • Oct 10, 2026, 08:59 IST

    India Post GDS का आधिकारिक रिजल्ट लिंक कहां मिलेगा?

    India Post GDS की पहली मेरिट लिस्ट 2026 देखने के लिए उम्मीदवार भारतीय डाक विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद यहां सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट की PDF उपलब्ध हो सकती है। उम्मीदवार अपनी संबंधित PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर चेक कर सकते हैं।

  • Oct 10, 2026, 08:24 IST

    GDS First Merit List: पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया तो क्या करें?

    अगर India Post GDS की पहली मेरिट लिस्ट 2026 में आपका नाम नहीं आता है, तो परेशान न हों। आपको अगली मेरिट लिस्ट का इंतजार करना चाहिए। यदि पहली लिस्ट के बाद पद खाली रहते हैं, तो विभाग दूसरी मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है। इसलिए उम्मीदवार नियमित रूप से इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहें।

  • Oct 10, 2026, 07:46 IST

    GDS 1st Merit List में किन उम्मीदवारों का नाम आएगा?

    इंडिया पोस्ट GDS की पहली मेरिट लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम आएगा, जिनका चयन 10वीं के अंकों और भर्ती के नियमों के आधार पर होगा। उम्मीदवारों के अंक, कैटेगरी, सर्कल और उपलब्ध पदों के अनुसार मेरिट तैयार की जाएगी। जिन उम्मीदवारों का नाम पहली मेरिट लिस्ट में आएगा, उन्हें आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

  • Oct 10, 2026, 07:20 IST

    GDS 1st Merit List: सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट PDF कैसे मिलेगी?

    GDS भर्ती की मेरिट लिस्ट अलग-अलग सर्कल के अनुसार PDF फॉर्मेट में जारी की जाएगी। उम्मीदवार अपने आवेदन से संबंधित सर्कल की PDF डाउनलोड करके उसमें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं।

  • Oct 10, 2026, 06:50 IST

    GDS पहली मेरिट लिस्ट 2026 कहां देखें?

    उम्मीदवार अपनी पहली मेरिट लिस्ट इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। रिजल्ट जारी होने के बाद संबंधित भर्ती सेक्शन में मेरिट लिस्ट का लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।

  • Oct 10, 2026, 06:20 IST

    India post gds merit list 2026 sarkari result: पहली मेरिट लिस्ट 2026

    इंडिया पोस्ट GDS की पहली मेरिट लिस्ट 2026 का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों के लिए 10 अक्टूबर की तारीख अहम हो सकती है। उम्मीदवारों को उम्मीद है कि आज पहली मेरिट लिस्ट जारी होने को लेकर कोई नया अपडेट मिल सकता है। हालांकि, मेरिट लिस्ट आज ही जारी होगी, इसकी आधिकारिक पुष्टि होने तक उम्मीदवारों को इंतजार करना चाहिए। रिजल्ट और सर्कल वाइज PDF लिंक के लिए इंडिया पोस्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

  • Oct 9, 2026, 18:41 IST

    GDS मेरिट लिस्ट में अंक बराबर होने पर क्या होगा?

    अगर दो उम्मीदवारों के 10वीं में समान प्रतिशत हैं, तो नियमों के अनुसार फैसला किया जाता है।

    • अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता मिल सकती है।

    • फिर भी बराबरी होने पर भर्ती के नियमों के अनुसार कैटेगरी और अन्य तय मानदंड देखे जाते हैं।

    नोट: सही नियमों के लिए इंडिया पोस्ट के आधिकारिक नोटिफिकेशन को जरूर देखें।

  • Oct 9, 2026, 18:40 IST

    India Post 1st GDS Merit List 2026 Live: GDS कटऑफ किन बातों पर निर्भर करती है?

    GDS की कटऑफ कई बातों पर निर्भर करती है।

    1. पदों की संख्या

    जिस सर्कल में ज्यादा पद होंगे, वहां कटऑफ कम हो सकती है। कम पद होने पर कटऑफ बढ़ सकती है।

    2. उम्मीदवारों की संख्या

    किसी सर्कल में जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे, वहां मुकाबला उतना ही ज्यादा होगा।

    3. कैटेगरी के अनुसार कटऑफ

    SC, ST, OBC, EWS और UR जैसी कैटेगरी की कटऑफ अलग-अलग हो सकती है।

    4. दूसरी मेरिट लिस्ट

    अगर पहली मेरिट लिस्ट के बाद पद खाली रह जाते हैं, तो इंडिया पोस्ट दूसरी या अगली मेरिट लिस्ट जारी कर सकता है।

  • Oct 9, 2026, 16:52 IST

    India Post GDS Cut Off 2026 (January Cycle)

    उम्मीदवार नीचे दी गई टेबल में जनवरी साइकिल के लिए GDS कट-ऑफ मार्क्स देख सकते हैं—जिन्हें पोस्टल सर्कल और कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है।

    राज्य/सर्कल

    अनारक्षित (UR)

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

    अनुसूचित जाति (SC)

    अनुसूचित जनजाति (ST)

    ईडब्ल्यूएस (EWS)

    दिव्यांगजन (PwBD)

    आंध्र प्रदेश

    100

    100

    100

    99.83

    100

    99.66

    असम

    95.57

    94.85

    95.33

    85.16

    94.42

    56

    बिहार

    99.00

    99.42

    98.71

    93.41

    98.71

    97.50

    छत्तीसगढ़

    100

    100

    100

    99.33

    100

    96.66

    दिल्ली

    100

    100

    100

    95.00

    100

    गुजरात

    92.20

    93.40

    93.60

    86.00

    92.20

    76.00

    हरियाणा

    100

    100

    100

    100

    100

    हिमाचल प्रदेश

    100

    100

    100

    100

    100

    झारखंड

    99.43

    99.57

    99.14

    95.00

    96.20

    92.40

    जम्मू और कश्मीर

    100

    100

    100

    95.80

    कर्नाटक

    98.56

    98.72

    98.08

    98.56

    97.12

    95.20

    केरल

    95.00

    95.00

    95.00

    92.80

    95.00

    93.53

    मध्य प्रदेश

    100

    100

    100

    96.50

    100

    महाराष्ट्र

    95.80

    95.60

    95.40

    93.20

    95.60

    90.00

    उत्तर पूर्व

    97.20

    96.40

    95.40

    93.42

    94.20

    96.00

    ओडिशा

    90.80

    90.20

    88.40

    85.60

    89.40

    80.00

    पंजाब

    98.20

    97.60

    96.80

    97.40

    92.00

    राजस्थान

    95.40

    95.00

    94.60

    91.20

    94.80

    88.40

    तमिलनाडु

    98.40

    98.00

    97.20

    95.60

    97.60

    94.00

    तेलंगाना

    97.80

    97.40

    96.60

    95.00

    96.80

    93.00

    उत्तर प्रदेश

    97.60

    97.20

    96.40

    94.80

    96.20

    92.00

    उत्तराखंड

    98.00

    97.40

    96.80

    95.20

    97.00

    93.00

    पश्चिम बंगाल

    92.60

    92.20

    91.80

    88.40

    91.60

    86.00
  • Oct 9, 2026, 16:03 IST

    GDS Schedule 2 Merit List 2026: पहली और दूसरी लिस्ट में नाम नही आया तो क्या करें?

    यदि इंडिया पोस्ट जीडीएस (GDS) की पहली और दूसरी मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया है, तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जीडीएस भर्ती में आमतौर पर 4 से 5 मेरिट लिस्ट जारी की जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय नहीं पहुँचते हैं या नौकरी ज्वाइन नहीं करते हैं, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं और अगली लिस्ट में कट-ऑफ कम हो जाती है। इसलिए आप तीसरी या चौथी लिस्ट का इंतज़ार कर सकते हैं।

  • Oct 9, 2026, 15:38 IST

    GDS 1st merit list 2026 Live: क्या GDS एक परमानेंट जॉब है?

    इंडिया पोस्ट में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) का पद केंद्र सरकार के अधीन एक सिविल पद (Civil Post) जरूर है, लेकिन इसे पारंपरिक रूप से रेगूलर सरकारी नौकरी नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें कर्मचारियों को 'सिविल सेवक' का दर्जा नहीं मिलता। इसके बावजूद, यह एक बेहद लोकप्रिय और सुरक्षित करियर विकल्प है, क्योंकि इसमें चयनित उम्मीदवार 65 वर्ष की आयु तक अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं और उन्हें विभाग से कई वित्तीय व सामाजिक सुरक्षा लाभ भी मिलते हैं।

  • Oct 9, 2026, 15:22 IST

    India Post gds first merit list 2026 Live: इंडिया पोस्ट जीडीएस मेरिट लिस्ट जारी होने की तिथि क्या है?

    इंडिया पोस्ट जीडीएस शेड्यूल-II जुलाई 2026 भर्ती की पहली मेरिट लिस्ट जारी होने की संभावित तिथि 10 अक्टूबर 2026 है। हालांकि डाक विभाग द्वारा कोई आधिकारिक निश्चित तिथि घोषित नहीं की गई है।

  • Oct 9, 2026, 14:20 IST

    Post Office Result 2026 Merit list: किस-2 सर्कल की मेरिट लिस्ट होगी घोषित

    इंडिया पोस्ट GDS भर्ती प्रक्रिया के तहत, देश भर के सभी पोस्टल सर्कल्स (राज्यों) के लिए मेरिट लिस्ट अलग-अलग जारी की जाती हैं, राज्यों की सूची नीचे देख सकते हैं।

    आंध्र प्रदेश

    असम

    बिहार

    छत्तीसगढ़

    दिल्ली

    गुजरात

    हरियाणा

    हिमाचल प्रदेश

    जम्मू-कश्मीर

    झारखंड

    कर्नाटक

    केरल

    मध्य प्रदेश

    महाराष्ट्र

    पूर्वोत्तर

    ओडिशा

    पंजाब

    तमिलनाडु

    तेलंगाना

    उत्तर प्रदेश

    उत्तराखंड

    पश्चिम बंगाल
  • Oct 9, 2026, 13:38 IST

    UP GDS Merit list 2026 Live: क्या अपनी पहली मेरिट लिस्ट देखने के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल की जरूरत होगी?

    नहीं, यूपी जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट देखने के लिए आपको किसी भी लॉगिन क्रेडेंशियल (जैसे पासवर्ड या यूजर आईडी) की आवश्यकता नहीं होगी। यह मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में जारी की जाएगी जिसे डाउनलोड करके आप सीधे अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं।

  • Oct 9, 2026, 13:06 IST

    India Post GDS Result 2026 PDF Download: संभावित इंडिया पोस्ट GDS कट-ऑफ 2026

    इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 का संभावित कट-ऑफ मार्क्स नीचे दिए लिंक से चेक करें। 

    Also Check;-यहां देखें UR, OBC, SC, ST, EWS, और PwBD कैटेगरी के लिए स्टेट वाइज कट ऑफ अंक

    नोट: ये संभावित अनुमानित प्रतिशत हैं, आधिकारिक कट-ऑफ नहीं। वास्तविक कट-ऑफ भर्ती की मेरिट लिस्ट के अनुसार अलग हो सकता है।

  • Oct 9, 2026, 12:37 IST

    India post gds 1st merit list 2026 sarkari result: सभी सर्कल के लिए रिजल्ट PDF फॉर्मेट में होगी रिलीज

    इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट सूची देश के सभी डाक सर्कलों के लिए आधिकारिक वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर पीडीएफ (PDF) फॉर्मेट में ही जारी की जाएगी। आपको बता दें कि इस भर्ती प्रक्रिया में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती और चयन पूरी तरह से 10वीं कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर होता है, इसलिए परिणाम किसी लॉग-इन पोर्टल पर न आकर सीधे सर्कल-वाइज पीडीएफ सूचियों के रूप में उपलब्ध होते हैं। 

  • Oct 9, 2026, 12:29 IST

    India Post GDS Result 2026 Live: पहली मेरिट लिस्ट में नाम न होने पर क्या करें?

    इंडिया पोस्ट जीडीएस की पहली मेरिट लिस्ट में नाम न आने पर आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। विभाग पहली सूची के बाद कट-ऑफ और रिक्त सीटों के आधार पर दूसरी, तीसरी और जरूरत पड़ने पर और भी कई नई सूचियां जारी करता है।

    अक्सर कई उम्मीदवार दस्तावेज सत्यापन में या तो शामिल नहीं होते हैं या नौकरी ज्वाइन नहीं करते, जिससे सीटें खाली रह जाती हैं। ऐसी स्थिति में वेटिंग लिस्ट से उम्मीदवारों को मौका मिलता है। इसलिए, आप आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें और अगली सूचियों का इंतजार करें। यदि आपके अंक कट-ऑफ के आस-पास हैं, तो अगली सूचियों में आपका नाम आने की पूरी संभावना रहती है।


  • Oct 9, 2026, 11:56 IST

    India Post GDS 1st Merit List 2026 Live: जीडीएस के लिए चुने जाने के बाद किस तरह का काम करना होता है?

    इंडिया पोस्ट (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के रूप में चुने जाने के बाद किए जाने वाले मुख्य कार्य नीचे दिए गए गए हैं:

    • पदों के अनुसार कार्य:-

      • ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM): शाखा डाकघर का पूरा संचालन संभालना, रिकॉर्ड और खाते रखना, और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के वित्तीय लेन-देन करना।

      • असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM): घर-घर जाकर पत्र, स्पीड पोस्ट और पार्सल पहुँचाना, और काउंटर पर डाक टिकट और सेवाएं देना।

      • डाक सेवक: डाक विभाग या रेलवे मेल सर्विस (RMS) में मेल की छंटाई (Sorting) करना और अन्य दैनिक कार्यों में सहयोग देना।

    • मुख्य जिम्मेदारियां:-

      • मेल डिलीवरी: ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर चिट्ठियों और पार्सलों की होम डिलीवरी करना।

      • वित्तीय सेवाएं: IPPB और डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं व बीमा (PLI/RPLI) का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाना।

      • सरकारी योजनाएं: सरकार की योजनाओं और वित्तीय साक्षरता को ग्रामीण इलाकों में बढ़ावा देना।

    • कार्य समय:-

      • जीडीएस के सभी पदों के लिए नियमित कामकाजी समय आमतौर पर 4 से 5 घंटे का होता है।

  • Oct 9, 2026, 11:00 IST

    India Post GDS Result 2026 Live: इंडिया पोस्ट में GDS के तौर पर नौकरी मिलने के बाद सैलरी कितनी होती है?

    इंडिया पोस्ट (India Post) में ग्रामीण डाक सेवक (GDS) के पदों पर मिलने वाला वेतन नियमित सरकारी कर्मचारियों की तरह फिक्स पे-स्केल पर नहीं होता, बल्कि इन्हें TRCA (Time Related Continuity Allowance) यानी समय-संबंधी निरंतरता भत्ते के आधार पर सैलरी मिलती है। पदों के अनुसार शुरुआती बेसिक सैलरी (TRCA स्लैब) इस प्रकार है:

    • ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM): शुरुआती बेसिक टीआरसीए 12,000 रुपये प्रति माह होता है, और इसका स्लैब 12,000 रुपये से 29,380 रुपये तक है।

    • असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) / डाक सेवक: इनकी शुरुआती बेसिक टीआरसीए 10,000 रुपये प्रति माह होती है, और इसका स्लैब 10,000 रुपये से 24,470 रुपये तक है।

  • Oct 9, 2026, 10:53 IST

    GDS 1st merit list 2026 Uttar Pradesh: यूपी की इंडिया पोस्ट जीडीएस 1st मेरिट सूची कहां मिलेगी?

    India Post GDS 2026 उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए पहली मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी। होमपेज पर 'Shortlisted Candidates' सेक्शन में उत्तर प्रदेश सर्कल के लिंक पर क्लिक करें और पीडीएफ डाउनलोड करें।

    India Post GDS 2026 उत्तर प्रदेश सर्कल के लिए पहली मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट indiapostgdsonline.gov.in पर जारी की जाएगी। कैंडिडेट्स सर्कल-वाइज़ PDF डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं। मेरिट लिस्ट देखने के लिए, सबसे पहले ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं। फिर, होमपेज पर 'GDS Result' या 'Shortlisted Candidates' सेक्शन पर क्लिक करें। PDF डाउनलोड करने के लिए उत्तर प्रदेश सर्कल के लिंक को चुनें। आप Ctrl+F फंक्शन का इस्तेमाल करके इस लिस्ट में आसानी से अपना नाम या रजिस्ट्रेशन नंबर खोज सकते हैं।

  • Oct 9, 2026, 09:52 IST

    How to check gds 1st merit list?: कैसे डाउनलोड करें सर्कल वाइज मेरिट लिस्ट PDF

    How to check merit list of post office 2026?: आप India Post GDS ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर पहली GDS मेरिट लिस्ट देख सकते हैं। मेरिट लिस्ट देखने के लिए हमने नीचे आसान स्टेप्स दिए हैं।

    • पहले आप indiapostgdsonline.gov.in पर जाएं।
    • होमपेज पर 'Shortlisted Candidates' (शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवार) लिंक पर क्लिक करें।
    • अपना अप्लाई किया हुआ पोस्टल सर्कल/राज्य चुनें।
    • मेरिट लिस्ट की PDF फाइल डाउनलोड करें।
    • Ctrl+F दबाएं (या मोबाइल पर 'find' ऑप्शन का इस्तेमाल करें) और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या नाम टाइप करके देखें कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं।
  • Oct 9, 2026, 09:37 IST

    India Post GDS Result 2026: जीडीएस भर्ती के लिए कौन कर सकता है आवेदन

    जो उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा पास कर चुके हैं, वे इंडिया पोस्ट GDS भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदकों ने गणित और अंग्रेज़ी पढ़ी होनी चाहिए और उन्हें संबंधित पोस्टल सर्कल की स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए। उम्र सीमा आम तौर पर 18 से 40 साल है, और नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों को छूट दी जाती है। चयन 10वीं कक्षा के अंकों के आधार पर बनी मेरिट लिस्ट से होता है; इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है।

  • Oct 9, 2026, 09:33 IST

    India Post GDS 1st Merit List 2026 Live: इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन कब शुरू हुआ?

    इंडिया पोस्ट GDS जुलाई/शेड्यूल-II 2026 भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 अगस्त 2026 से शुरू हुआ था। उम्मीदवारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 21 सितंबर 2026 शाम 5 बजे निर्धारित की गई थी। वहीं, आवेदन फॉर्म में सुधार के लिए 23 से 24 सितंबर 2026 तक करेक्शन विंडो खुली थी। उम्मीदवार 24 सितंबर 2026 शाम 5 बजे तक अपने फॉर्म में बदलाव कर सकते थे।

  • Oct 9, 2026, 08:46 IST

    GDS First Merit List 2026 Live: किस पोस्टल सर्कल में कितनी वैकेंसी?

    जुलाई/शेड्यूल-II 2026 भर्ती चक्र के तहत, इंडिया पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS), ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM) और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) के पदों पर कुल 23,757 रिक्तियों की घोषणा की है। नीचे तालिका में देखें, किस पोस्टल सर्कल में कितनी वैकेंसी हैं।

    क्र. सं.

    पोस्टल सर्कल का नाम

    भाषा

    कुल पद

    1

    आंध्र प्रदेश

    तेलुगु

    917

    2

    असम

    असमिया

    322

    3

    असम

    बंगाली

    77

    4

    असम

    बोडो

    15

    5

    बिहार

    हिंदी

    1,098

    6

    छत्तीसगढ़

    हिंदी

    762

    7

    दिल्ली

    हिंदी

    16

    8

    गुजरात

    गुजराती

    499

    9

    हरियाणा

    हिंदी

    87

    10

    हिमाचल प्रदेश

    हिंदी

    335

    11

    जम्मू-कश्मीर

    हिंदी/उर्दू

    340

    12

    झारखंड

    हिंदी

    1,379

    13

    कर्नाटक

    कन्नड़

    1,116

    14

    केरल

    मलयालम

    1,373

    15

    मध्य प्रदेश

    हिंदी

    1,450

    16

    महाराष्ट्र

    कोंकणी/मराठी

    134

    17

    महाराष्ट्र

    मराठी

    2,297

    18

    नॉर्थ ईस्टर्न

    बंगाली/काकबरक

    179

    19

    नॉर्थ ईस्टर्न

    अंग्रेज़ी/हिंदी

    1,354

    20

    नॉर्थ ईस्टर्न

    अंग्रेज़ी/हिंदी और गारो

    296

    21

    नॉर्थ ईस्टर्न

    अंग्रेज़ी/हिंदी और खासी

    369

    22

    नॉर्थ ईस्टर्न

    अंग्रेज़ी/मणिपुरी

    306

    23

    नॉर्थ ईस्टर्न

    मिज़ो

    110

    24

    ओडिशा

    उड़िया

    1,353

    25

    पंजाब

    अंग्रेज़ी/हिंदी

    3

    26

    पंजाब

    पंजाबी

    119

    27

    राजस्थान

    हिंदी

    1,009

    28

    तमिलनाडु

    तमिल

    2,118

    29

    तेलंगाना

    तेलुगु

    419

    30

    उत्तराखंड

    हिंदी

    452

    31

    उत्तर प्रदेश

    हिंदी

    1,691

    32

    पश्चिम बंगाल

    बंगाली

    1,619

    33

    पश्चिम बंगाल

    बंगाली/नेपाली

    12

    34

    पश्चिम बंगाल

    अंग्रेज़ी और भूटिया/गुरुंग/लेपचा/नेपाली/राय/शेरपा/तामांग

    86

    35

    पश्चिम बंगाल

    अंग्रेज़ी/हिंदी

    38

    36

    पश्चिम बंगाल

    नेपाली

    7

    कुल

    		    

    23,757
  • Oct 9, 2026, 08:42 IST

    Is the gds 1st merit list 2026 out?: मेरिट लिस्ट रिलीज हो गया क्या?

    नहीं, जुलाई/शेड्यूल-II 2026 के लिए GDS की पहली मेरिट लिस्ट अभी रिलीज नहीं हुई है। जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट से मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकेंगे।

  • Oct 9, 2026, 08:38 IST

    GDS Merit List 2026 Live: दस्तावेज़ सत्यापन के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स

    GDS की पहली मेरिट लिस्ट में चयनित उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान सभी जरूरी मूल दस्तावेज़ और उनकी स्व-सत्यापित फोटोकॉपी के दो सेट साथ लेकर जाने होंगे। इनमें शामिल हैं:

    • कक्षा 10वीं की मार्कशीट

    • पहचान पत्र

    • अन्य सभी प्रमाण पत्र

  • Oct 9, 2026, 08:36 IST

    GDS 2026 1st Merit List Live: क्या ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में परीक्षा होती है?

    नहीं, India Post GDS Bharti 2026 में कोई लिखित परीक्षा नहीं होती है। उम्मीदवारों का चयन 10वीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट के जरिए किया जाता है।

  • Oct 9, 2026, 08:31 IST

    इंडिया पोस्ट GDS पहली मेरिट लिस्ट PDF में कौन-कौन सी जानकारी दी होगी?

    इंडिया पोस्ट GDS की पहली मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड करने के बाद उम्मीदवारों को नीचे दी गई जानकारी ध्यान से चेक करनी चाहिए।

    क्र. सं.

    विवरण

    1

    चयनित उम्मीदवार का नाम

    2

    रजिस्ट्रेशन नंबर

    3

    श्रेणी (General, OBC, SC, ST आदि)

    4

    समुदाय (Community)

    5

    जन्म तिथि

    6

    लिंग (Gender)

    7

    आवेदन किए गए पद का नाम

    8

    प्राप्त अंक / प्रतिशत

    9

    डिवीजन और पोस्टल सर्किल

    10

    चयन की स्थिति
  • Oct 9, 2026, 08:24 IST

    इंडिया पोस्ट GDS 1st मेरिट लिस्ट 2026 कब आएगी?

    इंडिया पोस्ट GDS भर्ती 2026 के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार नीचे दी गई तालिका में पहली मेरिट लिस्ट की संभावित तारीख देख सकते हैं।

    विवरण

    जनवरी 2025

    फरवरी 2026

    जुलाई 2026

    आवेदन की अंतिम तिथि

    3 मार्च 2025

    16 फरवरी 2026

    22 सितंबर 2026

    पहली मेरिट लिस्ट की तारीख

    21 मार्च 2025

    6 मार्च 2026

    10 अक्टूबर 2026 (संभावित)

    आवेदन के बाद अंतर

    18 दिन

    18 दिन

    18 दिन (संभावित)

    नोट: पिछले भर्ती चक्रों के आधार पर जुलाई 2026 की पहली मेरिट लिस्ट 10 अक्टूबर 2026 को जारी होने की संभावना है। 

Vijay Pratap Singh
Vijay Pratap Singh

Senior Executive - Editorial

Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.

He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.

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