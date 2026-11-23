MP Police ASI Answer Key 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर 23 नवंबर 2026 को एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनोग्राफर और असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर की आंसर-की 2026 जारी कर दी है। इसकी परीक्षा 21 नवंबर और 22 नवंबर 2026 को आयोजित की गई थी। एमपीईएसबी इस रिक्रूटमेंट एग्जाम के माध्यम से एमपी पुलिस मु्ख्यालय और पुलिस विभाग में कुल 655 रिक्त पदों को भरना चाहता है।

एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो और एएसआई एग्जाम 2026 में शामिल होने वाले कैंडिडेट्स अपने लॉग इन क्रेडेंशियल्स यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड का उपयोग करके उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने संभावित अंकों का अनुमान लगा सकते हैं।

MP Police ASI Answer Key 2026 Download Link

एमपी पुलिस सूबेदार स्टेनो और एएसआई आंसर-की डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार नीचे दिए गए लिंक से भी उत्तर कुंजी 2026 डाउनलोड कर सकते हैं। अगर किसी कैंडिडेट्स को आंसर-की से संबंधित कोई आपत्ति है, तो वह अपनी आपत्ति 23 नवंबर से 26 नवंबर 2026 के बीच दर्ज करा सकता है।