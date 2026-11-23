कौन है प्रखर जैन? लंदन से की पढ़ाई बनी सिविल जज, फिर सब कुछ छोड़ बन गई साध्वी
Prakhar Jain Monk Story: तख्त-ओ-ताज और न्याय की कुर्सी भी उस वैराग्य को न रोक सकी, जिसने संसार के टूटते रिश्तों में जीवन का असली सत्य देख लिया। इस बात को सच कर दिखाया है बैतूल की रहने वाली प्रखर जैन ने। सिविल जज के पद पर रहते हुए जब उन्होंने लगातार तलाक और पारिवारिक विवादों के मामले देखे, तो सांसारिक जीवन से उनका मोह भंग हो गया और उन्होंने सब कुछ त्याग कर साध्वी बनने का मार्ग चुन लिया।
Prakhar Jain Monk Story in Hindi: प्रखर जैन मध्य प्रदेश बैतूल जिले की रहने वाली है। वह शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल से ही पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रखर ने अहमदाबाद से एलएलबी से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वह लंदन चली गई और आगे की शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की। इसके बाद सिविल जज के रूप में पहली पोस्टिंग भोपाल में मिली।
बेटी की जज बनने से पिता की आंखों में थे आंसू
प्रखर के जज बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा बेटी ने आज हमारा सपना पूरा कर दिया। प्रखर ने पोस्टिंग के 6 महीने के बाद ही जज की नौैकरी से इस्तीफा दे दियी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सात जन्मों तक साथ निभाने वाले उनके सामने तलाक की अर्जी ले रहे थे। इससे उनका मन आहत हो गया और वह साध्वी बन गई।
जब प्रखर जैन ने दिया इस्तीफा
जज से बनी साध्वी प्रखर जैन बताती है कि जब वे जज की कुर्सी पर बैठी थी, तो उनके सामने एक के बाद एक तलाक के केस सामने आ रहे थे, जिसके बाद वह सोच में पड़ गई कि जो इंसान सात जन्मों तक साथ निभाने की बात कर रहा हो, वो कैसे तलाक की अर्जी लगा सकता है। इससे मेरा मन काफी दुखी हो गया और मैंने वैराग्य की राह पर जाने का फैसला कर लिया और जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.