Prakhar Jain Monk Story in Hindi: प्रखर जैन मध्य प्रदेश बैतूल जिले की रहने वाली है। वह शुरू से ही पढ़ाई में तेज रही है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा भोपाल से ही पूरी की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद प्रखर ने अहमदाबाद से एलएलबी से ग्रेजुएशन पूरा किया। ग्रेजुएशन करने के बाद वह लंदन चली गई और आगे की शिक्षा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पूरी की। इसके बाद सिविल जज के रूप में पहली पोस्टिंग भोपाल में मिली।

बेटी की जज बनने से पिता की आंखों में थे आंसू

प्रखर के जज बनने से पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता ने कहा बेटी ने आज हमारा सपना पूरा कर दिया। प्रखर ने पोस्टिंग के 6 महीने के बाद ही जज की नौैकरी से इस्तीफा दे दियी क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि सात जन्मों तक साथ निभाने वाले उनके सामने तलाक की अर्जी ले रहे थे। इससे उनका मन आहत हो गया और वह साध्वी बन गई।

जब प्रखर जैन ने दिया इस्तीफा

जज से बनी साध्वी प्रखर जैन बताती है कि जब वे जज की कुर्सी पर बैठी थी, तो उनके सामने एक के बाद एक तलाक के केस सामने आ रहे थे, जिसके बाद वह सोच में पड़ गई कि जो इंसान सात जन्मों तक साथ निभाने की बात कर रहा हो, वो कैसे तलाक की अर्जी लगा सकता है। इससे मेरा मन काफी दुखी हो गया और मैंने वैराग्य की राह पर जाने का फैसला कर लिया और जज की नौकरी से इस्तीफा दे दिया।