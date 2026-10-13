Government & Bank Holidays 2026: अक्टूबर से दिसंबर तक छुट्टियों की भरमार, देखें केंद्र, राज्य और बैंकों की पूरी लिस्ट
Government Holidays 2026: अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच दशहरा, दिवाली और क्रिसमस जैसे प्रमुख त्योहारों पर सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और बैंकों में छुट्टियों की भरमार रहेगी। आरबीआई व सरकार द्वारा जारी तारीखवार छुट्टियों के बारे में यहां से देखें।
RBI & Govt Holiday List 2026: इस साल 2026 के अंतिम तीन महीने यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर आदि त्योहारों, राष्ट्रीय पर्वों और सांस्कृतिक उत्सवों से भरे हुए हैं। इस दौरान केंद्रीय और राज्य सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा बैंकों में कई छुट्टियां जारी की गई हैं। यदि आप भी आगामी महीनों में बैंक संबंधी कामकाज, यात्रा या किसी प्रतियोगी एग्जाम की योजना बना रहे हैं, तो छुट्टियों की ऑफिशियल लिस्ट पहले से जानना बेहद जरूरी है।
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) और केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा जारी छुट्टी कैलेंडर के अनुसार, अक्टूबर से दिसंबर 2026 के बीच प्रमुख त्योहारों जैसे दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, गुरु नानक जयंती और क्रिसमस पर पूरे देश में Long Weekends का मौका मिल रहा है।
Central & State Government Holidays 2026 (अक्टूबर - दिसंबर)
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा आने वाले महीनों के लिए जारी की गई प्रमुख छुट्टियों की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।
|
डेट
|
डे
|
छुट्टी
|
लागू क्षेत्र
|
02 अक्टूबर 2026
|
शुक्रवार
|
महात्मा गांधी जयंती (Gandhi Jayanti)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
18 अक्टूबर 2026
|
रविवार
|
महासप्तमी (Durga Puja Saptami)
|
केंद्रीय और राज्य (Regional)
|
19 अक्टूबर 2026
|
सोमवार
|
महाअष्टमी (Mahashtami)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
20 अक्टूबर 2026
|
मंगलवार
|
महानवमी / दशहरा (Mahanavmi, Dussehra)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
26 अक्टूबर 2026
|
सोमवार
|
महर्षि वाल्मीकि जयंती (Valmiki Jayanti)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
08 नवंबर 2026
|
रविवार
|
दीपावली (Deepawali)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
09 नवंबर 2026
|
सोमवार
|
गोवर्धन पूजा (Govardhan Puja)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
11 नवंबर 2026
|
बुधवार
|
भाई दूज (Bhai Dooj)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
15 नवंबर 2026
|
रविवार
|
छठ पूजा (Chhath Puja)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
24 नवंबर 2026
|
मंगलवार
|
गुरु नानक जयंती (Guru Nanak's Birthday)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
|
23 दिसंबर 2026
|
बुधवार
|
हज़रत अली का जन्मदिन (Hazrat Ali's Birthday)
|
केंद्रीय (Central)
|
24 दिसंबर 2026
|
गुरुवार
|
क्रिसमस ईव (Christmas Eve)
|
केंद्रीय (Central)
|
25 दिसंबर 2026
|
शुक्रवार
|
क्रिसमस (Christmas Day)
|
केंद्रीय और राज्य (Central & State)
State Bank Holidays & RBI Calendar 2026: बैंकों में कब-कब छुट्टी रहेगी?
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, देश भर के सभी सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के बैंक रविवार तथा हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बंद रहते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रमुख राष्ट्रीय व क्षेत्रीय त्योहारों पर बैंक की ब्रांच बंद रहेंगी:
1. अनिवार्य सप्ताहांत बैंक छुट्टी (Weekend Closures):
- अक्टूबर 2026: 10 अक्टूबर (दूसरा शनिवार), 24 अक्टूबर (चौथा शनिवार) और सभी रविवार।
- नवंबर 2026: 14 नवंबर (दूसरा शनिवार), 28 नवंबर (चौथा शनिवार) और सभी रविवार।
- दिसंबर 2026: 12 दिसंबर (दूसरा शनिवार), 26 दिसंबर (चौथा शनिवार) और सभी रविवार।
2. मुख्य राज्य लेवल बैंक छुट्टी (State-Wise Bank Holidays):
- 20 अक्टूबर (दशहरा / विजयादशमी): उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित देश के अधिकांश राज्यों में बैंक बंद रहेंगे।
- 09-11 नवंबर (दिवाली, गोवर्धन पूजा व भाई दूज): उत्तर भारत के राज्यों (यूपी, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड) में बैंक शाखाओं में अवकाश रहेगा।
- 15-16 नवंबर (छठ पूजा): बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में बैंक बंद रहेंगे।
- 24 नवंबर (गुरु नानक जयंती): पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में बैंक सेवाएं स्थगित रहेंगी।
- 25 दिसंबर (क्रिसमस): देश भर के सभी राज्यों में बैंक अवकाश रहेगा।
डिजिटल बैंकिंग की सुविधा: बैंक ब्रांच बंद रहने के बावजूद ऑनलाइन यूपीआई (UPI), नेट बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम (ATM) सेवाएं निर्बाध रूप से चालू रहेंगी।
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Executive - Editorial
Akshara Verma is a digital journalist. She writes in Hindi and is a subject matter expert in Education, Government Jobs, Current Affairs, General Knowledge, News, delivering accurate and authoritative content for a wide readership of Jagran Josh.
A graduate of Bharati Vidyapeeth's Institute of Computer Applications and Management (BVICAM) with a Bachelor of Journalism and Mass Communication, Akshara brings a strong academic and professional foundation to her work. She has previously held content writing and Public Relations roles at Genesis BCW and Dainik Bhaskar, experiences that have sharpened her ability to craft impactful, audience-first content across diverse formats. She can be reached at akshara.verma@jagrannewmedia.com.