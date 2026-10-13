Diwali Chhath Train List 2026: फेस्टिवल सीजन में घर जाना हुआ आसान, रेलवे ने शुरू कीं 100+ स्पेशल ट्रेनें; देखें List

भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेन 2026: दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पूजा जैसे महापर्व के अवसर पर देश भर के प्रमुख ट्रेन रूटों पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने विशेष ट्रेनों (Festive Special Trains 2026) का व्यापक संचालन शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्यों को जोड़ने वाले व्यस्त रेल मार्गों पर 100 से अधिक विशेष गाड़ियां चलाई जा रही हैं।

Diwali & Chhath Puja Special Trains 2026, पश्चिम मध्य रेल (WCR) के साथ देश के अलग-अलग रेलवे जोनों द्वारा जारी इस विशेष सेवा का मुख्य उद्देश्य त्योहारों के दौरान सभी लोगों और यात्रियों को कन्फर्म सीट/बर्थ उपलब्ध कराना तथा स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रित पाना है।

State-Wise & Major Route-Wise Festival Special Trains List

यात्रियों की सुविधा के लिए पश्चिम मध्य रेल द्वारा संचालित प्रमुख स्पेशल ट्रेनों की डिटेल्स जानने के लिए सभी लोग नीचे दी गई टेबल को देखें।