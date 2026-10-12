दिल्ली यूनिवर्सिटी: प्रो. योगेश सिंह का दूसरा कार्यकाल शुरू, DU के 77 साल के इतिहास में पहली बार बना यह रिकॉर्ड

Who is Prof Yogesh Singh?: दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) के 77 साल के इतिहास में एक नया प्रशासनिक अध्याय जुड़ गया है। प्रोफेसर योगेश सिंह ने 8 अक्टूबर 2026 को दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति (Vice-Chancellor) के रूप में अपने दूसरे कार्यकाल (Second Term) का कार्यभार औपचारिक रूप से संभाल लिया है।

दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम और इसके इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी कुलपति को लगातार दूसरा कार्यकाल (Re-appointment) प्रदान किया गया है। भारत की राष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय की विजिटर श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी गई। प्रो. सिंह का यह कार्यकाल अगले 5 साल अथवा 70 साल की आयु (जो भी पहले हो) तक प्रभावी रहेगा।

प्रो. योगेश सिंह का संक्षिप्त परिचय और प्रोफाइल

प्रोफेसर योगेश सिंह के शैक्षणिक और प्रशासनिक करियर से जुड़ी मुख्य जानकारियों की डिटेल्स नीचे दी गई टेबल से देखें।