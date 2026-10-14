RRB Paramedical Recruitment 2026: आरआरबी पैरामेडिकल के 590 पदों के लिए आज अंतिम तिथि, यहां से फटाफट करें Apply

RRB Paramedical Recruitment 2026: रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार ने रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने विज्ञापन संख्या आरआरबी/आरएनसी/विज्ञापन/ सीईएन/05/2026 के तहत अपनी ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर दिनांक 08 सितंबर 2026 को आरआरबी पैरामेडिकल के 590 रिक्त पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 2026 जारी किया था। इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फॉर्मासिस्ट, रेडियोग्राफर, लैब असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, हेल्थ व मलेरिया इंस्पेक्टर और डायलासिस टेक्नीशियन पदों को भरा जाना है। अब इन पदों के लिए दिनांक 15 सितंबर 2026 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके थे और कल यानी 14 अक्टूबर 2026 को पदों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि निकल जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आरआरबी पैरामेडिकल पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अपात्र होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन रद्द किए जा सकते हैं।

RRB Paramedical Recruitment 2026 Apply Online आरआरबी पैरामेडिकल पदों की भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन में शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ऑनलाइन आवेदन करने की तिथियां और एग्जाम पैटर्न सहित अन्य डिटेल्स के बारे में विस्तार से बताया गया है। पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन कर सकते हैं। आरआरबी पैरामेडिकल ऑनलाइन आवेदन 2026 लिंक क्लिक करें RRB Paramedical Recruitment 2026 Notification PDF Download - हाइलाइट्स आरआरबी पैरामेडिकल पदों के चयन में कुल तीन चरण शामिल है। पहले चरण में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), दूसरे चरण में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) और तीसरे चरण में मेडिकल परीक्षा (ME) शामिल है। भर्ती से जुड़ी बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम रेलवे मंत्रालय, भारत सरकार विभाग का नाम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) विज्ञापन संख्या आरआरबी/आरएनसी/विज्ञापन/ सीईएन/05/2026 पद का नाम पैरामेडिकल रिक्त पदों की संख्या 590 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 08 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 सितंबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 अक्टूबर 2026 चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन (DV) और मेडिकल परीक्षा (ME) ऑफिशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in