DSSSB PRT Result 2026: दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर स्कोरकार्ड जारी, यहां से डाउनलोड करें PDF

DSSSB PRT Result 2026: दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इसकी लिखित टियर-1 परीक्षा 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के अलावा 23 फरवरी, 26 मार्च, 31 मार्च, 03 अप्रैल और 10 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी। इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 1169 रिक्त पदों को भरा जाना है। दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। DSSSB PRT Result 2026 PDF Download डीएसएसएसबी दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की लिखित परीक्षा का स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थी नीचे दिए गए लिंक से भी स्कोरकार्ड की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। डीएसएसएसबी दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर स्कोरकार्ड 2026 डाउनलोड लिंक क्लिक करें

DSSSB PRT Result 2026 Released DSSSB PRT Result 2026 Sarkari Result - हाइलाइट्स दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर की लिखित परीक्षा में विज्ञापन संख्या 05/2025 के तहत कुल 83614 उम्मीदवार शामिल हुए थे, जबकि इसके लिए कुल 83615 कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था। स्कोरकार्ड की बाकी हाइलाइट्स की नीचे टेबल में दी गई है। भर्ती प्राधिकरण का नाम दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) पद का नाम दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर रिक्त पदों की संख्या 83614 विज्ञापन संख्या 05/2025 लिखित परीक्षा की तिथि 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 के अलावा 23 फरवरी, 26 मार्च, 31 मार्च, 03 अप्रैल और 10 अप्रैल 2026 को आयोजित स्कोरकार्ड जारी होने की तिथि 13 अक्टूबर 2026 ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in DSSSB PRT Result 2026 डाउनलोड कैसे करें? दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर टियर-1 परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।

सबसे पहले डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर जाएं।

होम पेज पर What's New सेक्शन देखें।

अब Result सेक्शन पर क्लिक करें।

DSSSB PRT Result 2026 पर क्लिक करें।

स्कोरकार्ड की PDF कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।

स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें। DSSSB PRT Cut off 2026 डीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के रिजल्ट के साथ कट-ऑफ 2026 भी जारी कर दी है। कट-ऑफ मार्क्स कैटेगरी वाइज अलग-अलग है। इसकी डिटेल्स नीचे टेबल में दी गई है। कैटेगरी कट-ऑफ अंक जनरल 172.06 ईडब्ल्यूएस 160.95 ओबीसी 160.09 एससी 158.01 एसटी 139.64 पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी-ए 149.73 पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी-बी 132.47 पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी-सी 152.75 पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी-डी और ई 118.81 DSSSB PRT Result 2026 PDF में क्या-क्या डिटेल्स दी गई है?

दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के रिजल्ट में कैंडिडेट्स ये डिटेल्स ध्यान से चेक कर सकते हैं। विज्ञापन संख्या एवं पोस्ट कोड

परीक्षा की तिथि

विभागीय जानकारी

कुल रिक्तियां:

उम्मीदवारों के रोल नंबर

रैंक / मेरिट सूची

श्रेणी-वार कट-ऑफ

न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स

e-Dossier और दस्तावेज़ सत्यापन DSSSB PRT Qualifying Marks 2026 दिल्ली असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के क्वालीफाइंग मार्क्स की बात करें, तो मार्क्स कैटेगरी वाइज अलग-अलग है। इसकी डिटेल्स आप नीच चेक कर सकते हैं। जनरल/ईडबल्यूएस - 40 प्रतिशत (200 में से 80)

ओबीसी दिल्ली - 35 प्रतिशत (200 में से 70)

एससी/एसटी/पीडब्ल्यूडी (पीएच) - 30 प्रतिशत (200 में से 60) DSSSB PRT Result 2026: Post-Result Process डीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। उम्मीदवारों को अब निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे।

डीएसएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करें और स्कोरकार्ड चेक करें या शॉर्टलिस्ट स्टेट्स देखें।

ई-डोजियर पर लॉग इन करें। लॉग इन लिंक 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर 2026 तक एक्टिव रहेगा। ई-डोजियर डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन के लिए किया जाता है।

डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।

पोस्ट प्रिफिरेंस फॉर्म भरें। DSSSB PRT Result 2026 Link के बाद क्या होगा? डीएसएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 13 अक्टूबर 2026 को असिस्टेंट टीचर (प्राइमरी) का स्कोरकार्ड 2026 जारी कर दिया है। इस टियर-1 की परीक्षा में पास होने वाले कैंडिडेट्स को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। DSSSB PRT Document Verification 2026 डीएसएसएसबी असिस्टेंट टीचर की लिखित परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों को अब उडॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अलग से डेट भी जारी की जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।