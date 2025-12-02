दुनिया के किस शहर को कहा जाता है ‘फैशन की राजधानी’, जानें क्या है नाम

पेरिस को दुनिया की फैशन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यह लक्जरी, स्टाइल और मॉडर्न फैशन का केंद्र है। यह शहर अपने विश्व स्तरीय डिजाइनरों, ग्लैमरस रनवे और रचनात्मक संस्कृति के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। हालांकि, कई शहरों में बड़े फैशन उद्योग हैं, फिर भी पेरिस अपने लंबे इतिहास, टॉप ब्रांड्स और वैश्विक प्रभाव के कारण सबसे आगे है। यह शहर फैशन ट्रेंड्स, लक्जरी शॉपिंग और हाई-एंड कुटूर को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। पेरिस को फैशन राजधानी क्यों कहा जाता है? पेरिस को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि फैशन इस शहर के इतिहास और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा है। सैकड़ों सालों से फ्रांस के डिजाइनरों ने सुंदरता और शान के मानक तय किए हैं। यह शहर बुटीक, स्टूडियो और फैशन की गलियों से भरा है, जहां हर कोने में रचनात्मकता दिखाई देती है। पेरिस फैशन वीक में दुनिया भर से डिजाइनर, मशहूर हस्तियां और मीडिया आते हैं। इससे यह साबित होता है कि पेरिस आज भी फैशन का सबसे बड़ा शहर है। "फैशन राजधानी" नाम दुनिया भर के स्टाइल पर इसके असर को बिलकुल सही तरीके से बताता है।

पेरिस कैसे वैश्विक फैशन और संस्कृति को आकार देता है? पेरिस में फैशन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां के लोग बहुत शान और सहजता से कपड़े पहनते हैं। इसी को "पेरिसियन स्टाइल" के नाम से जाना जाता है। इस शहर के डिजाइनर नए आइडिया पर काम करते हैं, जो बाद में दुनिया भर में ट्रेंड बन जाते हैं। पेरिस में दुनिया के मशहूर फैशन स्कूल भी हैं, जहां युवा डिजाइनर सीखते हैं और अपना करियर बनाते हैं। यहां के म्यूजियम, आर्ट गैलरी और रचनात्मक माहौल फ्रांस के फैशन को लगातार एक नई दिशा देते हैं। इसी वजह से यह शहर प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र है। पेरिस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें -हाउते कुटूर का मतलब है हाथ से बना हाई-एंड फैशन। सिर्फ पेरिस के कुछ स्वीकृत फैशन हाउस ही इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे ऊंचे स्तर पर लक्जरी को दिखाता है। -डिजाइनर अक्सर अपने सबसे बड़े और सबसे खास कलेक्शन पेरिस के लिए ही बचाकर रखते हैं। इस एक हफ्ते में जो ट्रेंड्स तय होते हैं, वे पूरी दुनिया के फैशन पर असर डालते हैं।