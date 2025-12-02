SSC GD Vacancy 2026 OUT!
Focus
Quick Links

दुनिया के किस शहर को कहा जाता है ‘फैशन की राजधानी’, जानें क्या है नाम

By Kishan Kumar
Dec 2, 2025, 18:59 IST

पेरिस को उसके लक्जरी फैशन हाउस, पेरिस फैशन वीक और स्टाइल के लंबे इतिहास की वजह से दुनिया की फैशन राजधानी कहा जाता है। आइए जानते हैं कि पेरिस दुनिया भर के फैशन में सबसे आगे क्यों है और इसके टॉप ब्रांड्स और कुछ दिलचस्प बातों के बारे में पता करते हैं।

Add as a preferred source on Google
Join us
दुनिया में फैशन की राजधानी
दुनिया में फैशन की राजधानी

पेरिस को दुनिया की फैशन राजधानी कहा जाता है, क्योंकि यह लक्जरी, स्टाइल और मॉडर्न फैशन का केंद्र है। यह शहर अपने विश्व स्तरीय डिजाइनरों, ग्लैमरस रनवे और रचनात्मक संस्कृति के लिए मशहूर है, जो दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करती है। हालांकि, कई शहरों में बड़े फैशन उद्योग हैं, फिर भी पेरिस अपने लंबे इतिहास, टॉप ब्रांड्स और वैश्विक प्रभाव के कारण सबसे आगे है। यह शहर फैशन ट्रेंड्स, लक्जरी शॉपिंग और हाई-एंड कुटूर को आकार देने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।

पेरिस को फैशन राजधानी क्यों कहा जाता है?

पेरिस को यह नाम इसलिए मिला, क्योंकि फैशन इस शहर के इतिहास और जीवनशैली से गहराई से जुड़ा है। सैकड़ों सालों से फ्रांस के डिजाइनरों ने सुंदरता और शान के मानक तय किए हैं। यह शहर बुटीक, स्टूडियो और फैशन की गलियों से भरा है, जहां हर कोने में रचनात्मकता दिखाई देती है। पेरिस फैशन वीक में दुनिया भर से डिजाइनर, मशहूर हस्तियां और मीडिया आते हैं। इससे यह साबित होता है कि पेरिस आज भी फैशन का सबसे बड़ा शहर है। "फैशन राजधानी" नाम दुनिया भर के स्टाइल पर इसके असर को बिलकुल सही तरीके से बताता है।

पेरिस कैसे वैश्विक फैशन और संस्कृति को आकार देता है?

पेरिस में फैशन रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। यहां के लोग बहुत शान और सहजता से कपड़े पहनते हैं। इसी को "पेरिसियन स्टाइल" के नाम से जाना जाता है। इस शहर के डिजाइनर नए आइडिया पर काम करते हैं, जो बाद में दुनिया भर में ट्रेंड बन जाते हैं। पेरिस में दुनिया के मशहूर फैशन स्कूल भी हैं, जहां युवा डिजाइनर सीखते हैं और अपना करियर बनाते हैं। यहां के म्यूजियम, आर्ट गैलरी और रचनात्मक माहौल फ्रांस के फैशन को लगातार एक नई दिशा देते हैं। इसी वजह से यह शहर प्रेरणा का एक बड़ा केंद्र है।

पेरिस के बारे में कुछ दिलचस्प बातें

-हाउते कुटूर का मतलब है हाथ से बना हाई-एंड फैशन। सिर्फ पेरिस के कुछ स्वीकृत फैशन हाउस ही इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सबसे ऊंचे स्तर पर लक्जरी को दिखाता है।

-डिजाइनर अक्सर अपने सबसे बड़े और सबसे खास कलेक्शन पेरिस के लिए ही बचाकर रखते हैं। इस एक हफ्ते में जो ट्रेंड्स तय होते हैं, वे पूरी दुनिया के फैशन पर असर डालते हैं।

-एवेन्यू मॉन्टेन (Avenue Montaigne) और रू डू फाउबर्ग सेंट-होनोरे (Rue du Faubourg Saint-Honoré) जैसी जगहें डिजाइनर बुटीक से भरी हुई हैं। यहां हर दिन मशहूर हस्तियां और दुनिया भर से खरीदार आते हैं।

-ESMOD और इंस्टिट्यूट फ्रांसेइस डे ला मोड (Institut Français de la Mode) जैसे टॉप फैशन स्कूल दुनिया भर में मशहूर डिजाइनर तैयार करते हैं। ये डिजाइनर भविष्य के ट्रेंड्स को दिशा देते हैं।

पढ़ेंःदुनिया का सबसे पुराना National Park, जानें नाम और स्थान

 

Kishan Kumar
Kishan Kumar

Senior content writer

A seasoned journalist with over 7 years of extensive experience across both print and digital media, skilled in crafting engaging and informative multimedia content for diverse audiences. His expertise lies in transforming complex ideas into clear, compelling narratives that resonate with readers across various platforms. At Jagran Josh, Kishan works as a Senior Content Writer (Multimedia Producer) in the GK section. He can be reached at Kishan.kumar@jagrannewmedia.com
... Read More

Latest Stories

आप जागरण जोश पर भारत, विश्व समाचार, खेल के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए समसामयिक सामान्य ज्ञान, सूची, जीके हिंदी और क्विज प्राप्त कर सकते है. आप यहां से कर्रेंट अफेयर्स ऐप डाउनलोड करें.

Trending

Popular Searches

Latest Education News