ABVMU Result 2025 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट जारी, ये रहा Direct Link

By Vijay Pratap Singh
Dec 3, 2025, 19:16 IST

ABVMU Result 2025 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अलग-अलग UG कोर्स के वार्षिक रिजल्ट जारी कर दिए हैं। छात्र इस लेख में दिए डायरेक्ट लिंक से ABVMU रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं।

ABVMU Result 2025 OUT
ABVMU Result 2025 OUT

ABVMU Result 2025 OUT: अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी (ABVMU) ने विभिन्न मेडिकल कोर्स की परीक्षाओं का ABVMU रिजल्ट 2025 आधिकारिक रूप से आज 3 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया है। जिन छात्रों ने परीक्षा दी थी, वे अब यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट-abvmuup.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ने रिजल्ट के साथ मार्कशीट भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई है, जिसे छात्र सीधे डाउनलोड कर सकते हैं।

Atal Bihari Vajpayee Medical University Result 2025 Link- Active

यहां क्लिक करें

अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें?

छात्र नीचे दिए स्टेप्स से आसानी से अपना ABVMU रिजल्ट 2025 देख और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं।

  • सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।

  • वेबसाइट के होमपेज पर “Results” सेक्शन पर क्लिक करें।

  • फिर अपने कोर्स और परीक्षा वर्ष का रिजल्ट लिंक चुनें।

  • अब अपना रोल नंबर/एप्लिकेशन नंबर दर्ज करें।

  • आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा।

  • इसे डाउनलोड करें और प्रिंट करें।

abvmuup.edu.in result 2025: ABVMU मार्कशीट 2025 पर उल्लिखित विवरण

ABVMU द्वारा जारी की गई मार्कशीट 2025 में छात्रों की परीक्षा से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां शामिल होती हैं।  ABVMU Marksheet 2025 डाउनलोड करने के बाद छात्र नीचे दिए गए सभी विवरण को ध्यान से चेक करें:

  • छात्र का नाम

  • रोल नंबर / एग्ज़ामिनेशन नंबर

  • कोर्स का नाम (UG/PG)

  • परीक्षा का वर्ष और सेशन

  • जन्म तिथि (DOB)

  • विषयवार अंक (Theory + Practical)

  • कुल प्राप्तांक

  • अधिकतम अंक

