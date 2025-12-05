RRB ALP Application Status 2025: आरआरबी ALP rrbapply.gov.in पर ऑनलाइन देखें कि आपका आवेदन स्वीकार हुआ है या नहीं

UPSSSC PET Result 2026 OUT
By Priyanka Pal
Dec 5, 2025

RRB ALP Application Status 2025: RRB ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस 2025 जारी कर दिया है। Candidates 5 दिसंबर, 2025 से अपने registration नंबर और जन्मतिथि का उपयोग करके लॉग इन कर सकते हैं। वे यह जांच सकते हैं कि CBT 1 के लिए उनका आवेदन स्वीकार (Accepted), अनंतिम रूप से स्वीकार (Provisionally Accepted) या अस्वीकार (Rejected) हुआ है।

RRB ALP Application Status 2025

RRB ALP Application Status 2025: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस 2025 जांचने के लिए लिंक जारी कर दिया है। Candidates 5 दिसंबर, 2025 से अपना registration नंबर और पासवर्ड डालकर अपने आवेदन का स्टेटस देख सकते हैं।

भारतीय रेलवे Candidates को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर SMS और ईमेल भी भेजेगा। इसमें उनके आवेदन का स्टेटस बताया जाएगा।

RRB ALP Application Status 2025: एप्लीकेशन स्टेटस 2025

जिन Candidates ने RRB ALP का आवेदन फॉर्म भरा था, वे 5 दिसंबर, 2025 से अपना RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस देख सकते हैं। इससे पता चलेगा कि CBT 1 परीक्षा के लिए उनका चयन हुआ है या आवेदन अस्वीकार कर दिया गया है। RRB ALP CBT परीक्षा 60 मिनट की होगी। इसमें गणित, सामान्य बुद्धिमत्ता, सामान्य जागरूकता और रीजनिंग जैसे विषय शामिल होंगे। परीक्षा में कुल 75 सवाल पूछे जाएंगे। आधिकारिक सूचना पढ़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

आरआरबी एएलपी आवेदन स्थिति

आधिकारिक सूचना

RRB ALP Application Status 2025: आधिकारिक सूचना

RRB ALP परीक्षा की आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। RRB, Candidates के आवेदन में दिए गए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर SMS और ईमेल भी भेजेगा। Candidates अपनी यूजर जानकारी के साथ www.rrbapply.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। वहां वे यह देख पाएंगे कि उनका आवेदन अनंतिम रूप से स्वीकार हुआ है या (कारणों के साथ) अस्वीकार कर दिया गया है।

RRB ALP Application Status 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

RRB ALP 2025 का एप्लीकेशन स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जारी कर दिया गया है। Candidates 5 दिसंबर, 2025 से असिस्टेंट लोको पायलट के आवेदनों का स्टेटस देख सकते हैं। RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस 2025 की मुख्य बातों के लिए नीचे दी गई तालिका देखें:

परीक्षा का नाम

आरआरबी एएलपी (सहायक लोको पायलट) 2025

संचालन निकाय

रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी)

आवेदन की स्थिति रिलीज़ की तारीख

5 दिसंबर, 2025

आधिकारिक वेबसाइट

rrbapply.gov.in

स्थिति प्रकार

स्वीकृत, अनंतिम रूप से स्वीकृत, अस्वीकृत (कारण सहित)

परीक्षा चरण

सीबीटी 1 (कंप्यूटर आधारित परीक्षा)

परीक्षा अवधि

60 मिनट

RRB ALP Application Status 2025: एप्लीकेशन स्टेटस चेक कैसे करें?

Candidates अपना एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए सीधे ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। वे RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस 2025 डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स का पालन भी कर सकते हैं:

  • RRB की आधिकारिक वेबसाइट rrbapply.gov.in पर जाएं।

  • होमपेज पर, "RRB ALP एप्लीकेशन स्टेटस 2025" लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद अपनी लॉगिन जानकारी, जैसे Registration नंबर और जन्मतिथि (DD-MM-YYYY) दर्ज करें।

  • सबमिट करें और स्टेटस इस तरह दिखाई देगा:

  • स्वीकृत (CBT 1 के लिए योग्य)

  • अनंतिम रूप से स्वीकृत (आगे और जांच की जरूरत हो सकती है)

  • अस्वीकृत (कारण बताया जाएगा)

RRB ALP Application Status 2025: एप्लीकेशन स्टेटस में उल्लेखित विवरण

Candidates को RRB ALP परीक्षा 2025 के एप्लीकेशन स्टेटस में दी गई सभी जानकारी को जरूर जांचना चाहिए। नीचे दी गई सूची देखें:

  • Candidate का नाम

  • Registration नंबर

  • स्टेटस (स्वीकृत/अस्वीकृत)

  • अस्वीकृति का कारण (अगर लागू हो)

  • RRB जोन (जिस रीजनल बोर्ड के तहत आवेदन किया है

