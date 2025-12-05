UP LT Grade Teacher Exam 2025: कल से 7,466 रिक्त पदों के लिए, सहायक शिक्षक परीक्षा, शिफ्ट और रिपोर्टिंग का समय देखें

UP LT Grade Teacher Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) कल यानी 6 दिसंबर, 2025 से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने 7,466 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब शनिवार को आयोजित होने जा रही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित परीक्षा के लिए आयोग की ओर से एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in से रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

UP LT Grade Teacher Exam 2025: कल से भर्ती परीक्षा

यूपीपीएससी की ओर से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11 बजे की होगी। वहीं, दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यूपीपीएससी गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों के लिए एलटी ग्रेड परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 6 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जिसमें पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा होगी।