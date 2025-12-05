UP LT Grade Teacher Exam 2025: कल से 7,466 रिक्त पदों के लिए, सहायक शिक्षक परीक्षा, शिफ्ट और रिपोर्टिंग का समय देखें

HSSC CET Result 2025 OUT, Download PDF
By Priyanka Pal
Dec 5, 2025, 14:11 IST

UP LT Grade Teacher Exam 2025: यूपीपीएससी अब 7,466 रिक्त पदों पर परीक्षा आयोजित करने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 6, 7, 21 दिसंबर 2025; 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026 आयोजित की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, वे आगे लेख में दिए शिफ्ट टाइमिंग और रिपोर्टिंग टाइम से जुड़ी डिटेल देख सकते हैं। 

UP LT Grade Teacher Exam 2025: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) कल यानी 6 दिसंबर, 2025 से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। जिन उम्मीदवारों ने 7,466 रिक्त पदों के लिए आवेदन किया था, वे अब शनिवार को आयोजित होने जा रही परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि संबंधित परीक्षा के लिए आयोग की ओर से एडमिट कार्ड पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना एडमिट कार्ड या सिटी स्लिप डाउनलोड नहीं किया है, उन्हें ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in से रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज कर डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है। एडमिट कार्ड के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा केंद्र में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। 

UP LT Grade Teacher Exam 2025: कल से भर्ती परीक्षा 

यूपीपीएससी की ओर से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन दो शिफ्टों में किया जाएगा। जिसमें पहली शिफ्ट सुबह 9 से 11 बजे की होगी। वहीं, दूसरी दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। यूपीपीएससी गणित, हिंदी, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान, वाणिज्य आदि विषयों के लिए एलटी ग्रेड परीक्षा आयोजित कर रहा है। यह परीक्षा 6 दिसंबर 2025 से शुरू होगी, जिसमें पहली पाली में गणित और दूसरी पाली में हिंदी की परीक्षा होगी।

UP LT Grade Teacher Exam 2025: महत्वपूर्ण विवरण 

संबंधित भर्ती परीक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण विवरण उम्मीदवार नीचे टेबल में देख सकते हैं:

भर्ती प्राधिकरण का नाम 

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC)

पद का नाम 

असिस्टेंट टीचर, ट्रेनड ग्रेजुएट ग्रेड 

विज्ञापन संख्या (Advt No.)

A-5/E-1/2025

परीक्षा का नाम 

असिस्टेंट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड (पुरुष/महिला शाखा) परीक्षा 2025

रिक्तियों की संख्या

7,466

परीक्षा तिथि 

6, 7, 21 दिसंबर 2025; 17, 18, 24, 25 जनवरी 2026

आवश्यक लॉगिन क्रेडेंशियल्स

रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि और लिंग

चयन प्रक्रिया

  • प्रारंभिक परीक्षा (Prelims)

  • मुख्य परीक्षा (Mains)

आधिकारिक वेबसाइट 

uppsc.up.nic.in

UP LT Grade Teacher Exam 2025: विषय के अनुसार शिफ्ट का समय 

उत्तर प्रदेश सहायक शिक्षक भर्ती 2025 में जो उम्मीदवार शामिल होने जा रहे हैं, उन्हें सभी विषयों के अनुसार शिफ्ट का समय नीचे टेबल में देखने की सलाह दी जाती है:

विषय

परीक्षा तिथि

शिफ्ट / सत्र

समय

अंक शास्त्र

06 दिसंबर 2025

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

हिंदी

06 दिसंबर 2025

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

विज्ञान

07 दिसंबर 2025

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

संस्कृत

07 दिसंबर 2025

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

गृह विज्ञान

21 दिसंबर 2025

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

व्यापार

21 दिसंबर 2025

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

सामाजिक विज्ञान

17 जनवरी 2026

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

जीवविज्ञान

17 जनवरी 2026

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

अंग्रेज़ी

18 जनवरी 2026

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

व्यायाम शिक्षा

18 जनवरी 2026

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

कला

24 जनवरी 2026

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

कृषि / बागवानी

24 जनवरी 2026

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

उर्दू

25 जनवरी 2026

पहली पारी (सुबह)

सुबह 9:00 बजे से 11:00 बजे तक

संगीत

25 जनवरी 2026

दूसरी पाली (दोपहर)

दोपहर 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

 

UP LT Grade Teacher Exam 2025: रिपोर्टिंग का समय देखें

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा केंद्रों पर 45 से 60 मिनट पहले पहुंचे। इससे वे आखिरी समय की परेशानियों से बच सकते हैं। आमतौर पर, सुरक्षा जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों में प्रवेश दिया जाता है।

Priyanka Pal
Priyanka Pal

Content Writer

Priyanka Pal is a passionate writer with 2.5 years of experience in creative storytelling and research writing. She is a graduate with a BJMC from Ramlal Anand College, Delhi University. With a strong background in social media handling and education beat coverage, she brings both creativity and insight to her work. Her interests also include general knowledge and current affairs, allowing her to engage a wide range of audiences with compelling and informative content.

