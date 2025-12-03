UP Police Bharti 2025: सहायक परिचालक भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास करें OTR प्रक्रिया सहित आवेदन

UP Police Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग (Assistant Operator/Radio Cadre) पदों पर आज यानी 3 दिसंबर, 2025 को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य सहायक परिचालक के कुल 44 रिक्त पदों को भरना है। भर्ती करने से पहले उम्मीदवारों को OTR (One Time Registration) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी, 2026 तक या पहले पूरा कर सकते हैं।
UP Police Recruitment 2026 Notification PDF
सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग भर्ती 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण देखने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है:
|
यूपी पुलिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन
|
पीडीएफ
UP Police Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं:
|
भर्ती प्राधिकरण का नाम
|
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB)
|
पद
|
सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग (Assistant Operator/Radio Cadre)
|
पदों की संख्या
|
44
|
नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि
|
3 दिसंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन करने की तिथि
|
3 दिसंबर, 2025
|
रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि
|
2 जनवरी, 2026
|
शैक्षणिक योग्यता
|
12वीं पास (फिजिक्स और मैथ) या समकक्ष
|
चयन प्रक्रिया
|
|
ऑफिशियल वेबसाइट
|
https://uppbpb.gov.in/
UP Police Recruitment 2026: श्रेणी सहित रिक्त पदों की संख्या
सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग भर्ती 2025 के कुल पदों की संख्या जानने के लिए नीचे दिया टेबल देखें:
UP Police Recruitment 2026: महत्वपूर्ण तिथियां
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथि सहित विवरण नीचे टेबल में देख सकते हैं:
युपी पुलिस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
संबंधित भर्ती के लिए इच्छुक व योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए सिंपल स्टेप को फॉलो कर सकते हैं:
स्टेप 1 सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
स्टेप 2 OTR रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें।
स्टेप 3 होम पेज पर, “Apply Online” link पर क्लिक करें।
स्टेप 4 online application form पर क्लिक करें।
स्टेप 5 मांगे गए डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
स्टेप 6 आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
स्टेप 7 भविष्य के संदर्भ के लिए प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
