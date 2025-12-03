UP Police Bharti 2025: सहायक परिचालक भर्ती नोटिफिकेशन जारी, 12वीं पास करें OTR प्रक्रिया सहित आवेदन

UP Police Bharti 2025: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग (Assistant Operator/Radio Cadre) पदों पर आज यानी 3 दिसंबर, 2025 को भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है। इस भर्ती अभियान का उद्देश्य सहायक परिचालक के कुल 44 रिक्त पदों को भरना है। भर्ती करने से पहले उम्मीदवारों को OTR (One Time Registration) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन 2 जनवरी, 2026 तक या पहले पूरा कर सकते हैं। UP Police Recruitment 2026 Notification PDF: पीडीएफ सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग भर्ती 2026 के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को बोर्ड की ओर से जारी पात्रता मानदंड पूरा करना आवश्यक है। आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता सहित विवरण देखने के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने की सलाह दी जाती है: यूपी पुलिस भर्ती 2025 नोटिफिकेशन पीडीएफ

UP Police Recruitment 2026: महत्वपूर्ण विवरण उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से संबंधित अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार नीचे टेबल में दिए महत्वपूर्ण विवरणों की जांच कर सकते हैं: भर्ती प्राधिकरण का नाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) पद सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग (Assistant Operator/Radio Cadre) पदों की संख्या 44 नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि 3 दिसंबर, 2025 रजिस्ट्रेशन करने की तिथि 3 दिसंबर, 2025 रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 2 जनवरी, 2026 शैक्षणिक योग्यता 12वीं पास (फिजिक्स और मैथ) या समकक्ष चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा

फिजिकल टेस्ट

डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

मेडिकल टेस्ट ऑफिशियल वेबसाइट https://uppbpb.gov.in/ Check: CBSE Recruitment 2025 UP Police Recruitment 2026: श्रेणी सहित रिक्त पदों की संख्या सहायक परिचालक/रेडियो संवर्ग भर्ती 2025 के कुल पदों की संख्या जानने के लिए नीचे दिया टेबल देखें: