बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025-26 (Bihar Board 10th Syllabus in Hindi), डाउनलोड मैट्रिक सिलेबस PDF

By Apeksha Agarwal
Sep 23, 2025, 13:40 IST

बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा कक्षा 10वीं सिलेबस ऑनलाइन मोड में जारी किया जाता है। बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान सहित अन्य विषय शामिल होते हैं। इसे बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट - biharboardonline.bihar.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025-26: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए कक्षा 10वीं का सिलेबस उपलब्ध है। यह सिलेबस छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आधे वार्षिक परीक्षा (Half Yearly Exams) 24 सितंबर 2025 से शुरू होने जा रही हैं। ऐसे में छात्रों को समय रहते सभी विषयों की तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस से यह साफ हो जाता है कि किस विषय में कौन-कौन से अध्याय और टॉपिक परीक्षा में शामिल होंगे। इस आर्टिकल में आपको सभी विषयों के सिलेबस पीडीएफ उपलब्ध कराए जा रहे हैं जिन्हें आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। यह सिलेबस छात्रों को व्यवस्थित तैयारी करने में मदद करेगा और अच्छे अंक प्राप्त करने का मार्गदर्शन देगा।

बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस: Key Highlights 2025-26

परीक्षा संचालक

हाई स्कूल और इंटरमीडिएट शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश

बिहार बोर्ड का संक्षिप्त नाम

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB)

परीक्षा का नाम

बिहार 10वीं बोर्ड परीक्षा 2026

विषय

हिंदी, अंग्रेज़ी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित

शैक्षणिक वर्ष

2025-26

परीक्षा

ऑफ़लाइन

यूपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.bihar.gov.in

बोर्ड

राज्य बोर्ड

कक्षा 10 की अर्धवार्षिक परीक्षा तिथि (Half Yearly Exam)

24th September to 26th September, 2025

बिहार बोर्ड 10वीं सिलेबस 2025-26: BSEB Class 10 Syllabus 

विषय (Subject)

पीडीएफ डाउनलोड करें (Download PDF)

हिंदी (Hindi)

पीडीएफ डाउनलोड करें 

अंग्रेज़ी (English)

पीडीएफ डाउनलोड करें 

विज्ञान (Science)

पीडीएफ डाउनलोड करें 

सामाजिक विज्ञान (Social Science)

पीडीएफ डाउनलोड करें 

गणित (Maths)

पीडीएफ डाउनलोड करें 

बिहार बोर्ड 10वीं का पाठ्यक्रम कैसे डाउनलोड करें?

छात्र बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:

  1. सबसे पहले बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट biharboardonline.bihar.gov.in पर जाएं।

  2. होमपेज पर "Circulars/Latest Updates" सेक्शन पर क्लिक करें।

  3. वहां "Class 10 Syllabus 2025-26" लिंक खोजें और उस पर क्लिक करें।

  4. विषयवार सिलेबस की पीडीएफ फाइल आपके सामने खुल जाएगी।

  5. अब आप इन्हें अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर डाउनलोड और सेव कर सकते हैं।

बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं सिलेबस 2025-26 छात्रों की परीक्षा तैयारी के लिए बेहद अहम है। आधे वार्षिक परीक्षा की शुरुआत 24 सितंबर 2025 से हो रही है, ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर सभी विषयों का सिलेबस डाउनलोड कर पढ़ाई शुरू करें। इससे उन्हें परीक्षा पैटर्न और महत्वपूर्ण टॉपिक्स की जानकारी मिलेगी और बेहतर अंक हासिल करने में मदद मिलेगी।

