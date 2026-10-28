BSEB SLET 2026 Registration: बिहार विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आज, 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई

BSEB SLET 2026 Registration: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) द्वारा आयोजित की जाने वाली विद्यालय पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा, 2026 (School Librarian Eligibility Test - SLET 2026) के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट नजदीक आ गई है। जो छात्र Library Science के क्षेत्र में अपना करियर बनाने और बिहार के स्कूल में लाइब्रेरियन बनने की इच्छा रखते हैं, वे बिना किसी देरी के ऑफिशियल पोर्टल sletregistration.cbrt.co.in के माध्यम से फॉर्म को तुरंत सबमिट कर लें।

बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। इसके बाद डेट में किसी भी प्रकार के विस्तार की उम्मीद नहीं है। वहीं, इस एलिजिबिलिटी टेस्ट का आयोजन संभावित रूप से 22 नवंबर 2026 को किया जाना तय किया गया है।

BSEB SLET 2026: मुख्य डिटेल्स

बिहार स्कूल लाइब्रेरियन पात्रता टेस्ट 2026 से जुड़े महत्वपूर्ण डिटेल्स को देखने और जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देख सकते हैं।