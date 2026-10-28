AVNL Result 2026: एवीएनएल जूनियर मैनेजर सहित अन्य पदों का रिजल्ट avnl.co.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF
AVNL Result 2026: एवीएनएल ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
AVNL Result 2026: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक), जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर मैनेजर (मानव संसाधन), जूनियर मैनेजर (मैकेनिकल), जूनियर मैनेजर ( मेटलर्जी), जूनियर मैनेजर (ऑफिशियल लैंग्वेज), जूनियर मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), जूनियर मैनेजर (वित्त और लेखा), असिस्टेंट मैनेजर (वित्त), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (कंपनी सचिव), डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल), डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी मैनेजर (इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी), डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग), डिप्टी मैनेजर (पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन) और डिप्टी मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है।
एवीएनएल जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा दिनांक 10 सितंबर 2026 को आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से कंपनी 1,213 रिक्त पदों को भरना चाहती है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार एवीएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
AVNL Result 2026 Merit List डाउनलोड लिंक
एवीएनएल जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा का रिजल्ट डाउनलोड करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। कैंडिडेट्स नीचे दिए गए लिंक से भी रिजल्ट की PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
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पद का नाम
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एवीएनएल रिजल्ट PDF
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जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)
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जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक)
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जूनियर मैनेजर (मानव संसाधन)
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जूनियर मैनेजर (मैकेनिकल)
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जूनियर मैनेजर (मेटलर्जी)
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जूनियर मैनेजर (ऑफिशियल लैंग्वेज)
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जूनियर मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस)
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जूनियर मैनेजर (वित्त और लेखा)
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असिस्टेंट मैनेजर (वित्त)
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असिस्टेंट मैनेजर (सिविल)
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असिस्टेंट मैनेजर (कंपनी सचिव)
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डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल)
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डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल)
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डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक्स)
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डिप्टी मैनेजर (इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी)
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डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग)
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डिप्टी मैनेजर (पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन)
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डिप्टी मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस)
AVNL Result 2026 - हाइलाइट्स
एवीएनएल में जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा में सलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहने की सलाह दी जाती है। रिजल्ट की बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है।
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भर्ती प्राधिरकरण का नाम
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आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL)
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पद का नाम
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जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर
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रिक्त पद
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1,213
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लिखित परीक्षा की तिथि
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10 सितंबर 2026
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रिजल्ट जारी होने की तिथि
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28 अक्टूबर 2026
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ऑफिशियल वेबसाइट
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avnl.co.in
AVNL Result 2026 रिजल्ट डाउनलोड कैसे करें?
एवीएनएल जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा का रिजल्ट 2026 डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं।
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सबसे पहले एवीएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर जाएं।
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होम पेज पर जाएं और रिजल्ट सेक्शन देखें।
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AVNL Result 2026 पर क्लिक करें।
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मेरिट लिस्ट की PDF कंप्यूटर की स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी।
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मेरिट लिस्ट की PDF डाउनलोड कर लें।
Executive - Editorial
Farhan Khan is an education journalist with over 3 years of experience specializing in the public sector recruitment space. From UPSC and SSC to Banking and Defense, he provides end-to-end coverage on exam notifications, admit cards, and Sarkari results. Farhan holds a Master’s degree in Mass Communication from Guru Jambheshwar University and blends research-driven journalism with creative storytelling to guide aspirants through their exam preparation journeys.