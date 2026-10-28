AVNL Result 2026: एवीएनएल जूनियर मैनेजर सहित अन्य पदों का रिजल्ट avnl.co.in पर जारी, इस लिंक से डाउनलोड करें मेरिट लिस्ट PDF

AVNL Result 2026: आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड (AVNL) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट avnl.co.in पर दिनांक 28 अक्टूबर 2026 को जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक), जूनियर मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), जूनियर मैनेजर (मानव संसाधन), जूनियर मैनेजर (मैकेनिकल), जूनियर मैनेजर ( मेटलर्जी), जूनियर मैनेजर (ऑफिशियल लैंग्वेज), जूनियर मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस), जूनियर मैनेजर (वित्त और लेखा), असिस्टेंट मैनेजर (वित्त), असिस्टेंट मैनेजर (सिविल), असिस्टेंट मैनेजर (कंपनी सचिव), डिप्टी मैनेजर (मैकेनिकल), डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रिकल), डिप्टी मैनेजर (इलेक्ट्रॉनिक्स), डिप्टी मैनेजर (इंर्फोमेशन टेक्नोलॉजी), डिप्टी मैनेजर (मार्केटिंग), डिप्टी मैनेजर (पब्लिक रिलेशन और कॉर्पोरेट कम्यूनिकेशन) और डिप्टी मैनेजर (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का रिजल्ट 2026 जारी कर दिया है।

एवीएनएल जूनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और डिप्टी मैनेजर की परीक्षा दिनांक 10 सितंबर 2026 को आयोजित की गई है, जिसके माध्यम से कंपनी 1,213 रिक्त पदों को भरना चाहती है। इस एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवार एवीएनएल की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रिजल्ट की मेरिट लिस्ट PDF डाउनलोड कर सकते हैं।