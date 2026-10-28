MP Police Constable Exam 2026: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा इस दिन, यहां देखें शिफ्ट और समय
MP Police Constable Exam Date 2026: एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन 19 नवंबर 2026 से शुरू किया जाएगा। उम्मीदवार जो इस परीक्षा के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे इस लेख में नीचे परीक्षा शिफ्ट और समय सहित विस्तृत शेड्यूल देख सकते हैं।
MP Police Constable Exam 2026: मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा पुलिस कांस्टेबल (जीडी) भर्ती परीक्षा 2026 का आयोजन 19 नवंबर 2026 से शुरू होने जा रहा है। इस भर्ती अभियान के जरिए मध्य प्रदेश पुलिस (गृह विभाग) में कुल 7,500 पदों पर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है, वे एमपीईएसबी की आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
MP Police Constable Exam 2026: परीक्षा शिफ्ट और रिपोर्टिंग टाइम
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार, परीक्षा का आयोजन राज्य के विभिन्न शहरों में दो शिफ्टों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में किया जाएगा।
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विवरण
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प्रथम पाली
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द्वितीय पाली
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परीक्षा की तारीख
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19 नवंबर 2026
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19 नवंबर 2026
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रिपोर्टिंग का समय
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सुबह 08:00 से 09:00 बजे तक
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दोपहर 01:00 से 02:00 बजे तक
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निर्देश पढ़ने का समय
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सुबह 09:50 से 10:00 बजे तक
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दोपहर 02:50 से 03:00 बजे तक
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उत्तर लिखने का समय
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सुबह 10:00 से दोपहर 12:00 बजे तक
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दोपहर 03:00 से शाम 05:00 बजे तक
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परीक्षा की अवधि
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2 घंटे
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2 घंटे
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा पैटर्न
उम्मीदवार नीचे एमपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पैटर्न देख सकते हैं।
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कुल प्रश्न: 100 बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)
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कुल अंक: 100 अंक
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नेगेटिव मार्किंग: कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी
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भाषा: प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में उपलब्ध रहेगा।
MP Police Constable Admit Card 2026 कब आएगा?
एमपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19 नवंबर 2026 से शुरू हो रही है। इसके लिए एग्जाम सिटी परीक्षा से 7 दिन पहले और एडमिट कार्ड परीक्षा तिथि से 3-4 दिन पहले आधिकारिक वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जारी किए जाएंगे। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए आधिकारिक MPESB पोर्टल पर विजिट करते रहें।
परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले जरूरी दस्तावेज
परीक्षा केंद्र पर जाते समय अपना एडमिट कार्ड, एक मूल फोटो पहचान पत्र (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस), हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो और पेन साथ अवश्य ले जाएं। बिना वैध पहचान पत्र और प्रवेश पत्र के केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
Senior Executive - Editorial
Vijay Pratap Singh is an Education and Career Journalist with over 4 years of experience in covering Government Jobs, Sarkari Naukri, Competitive Exams, Recruitment Notifications, Exam Results, Admissions, and Education News. He currently works with Jagran Josh, where he writes extensively on SSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, Railway, Banking, Defence, and other government recruitment examinations.
He holds a Master's degree in Journalism and Mass Communication (MJMC) from Jaipur National University, Jaipur. His expertise includes government job recruitment, exam notifications, eligibility criteria, application processes, admit cards, answer keys, results, career guidance, courses, and employability skills. Through accurate, well-researched, and timely content, he helps students, job seekers, and competitive exam aspirants stay informed and make better academic and career decisions.