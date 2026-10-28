RRB ALP Admit Card 2026: कब और कैसे डाउनलोड करें असिस्टेंट लोको पायलट एडमिट कार्ड

RRB ALP CBT 1 Admit Card 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) जल्द ही असिस्टेंट लोको पायलट (ALP) भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी करेगा। परीक्षा में शामिल होने वाले सभी उम्मीदवार अपने लॉगिन डिटेल्स का उपयोग करके RRB की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। एडमिट कार्ड परीक्षा में शामिल होने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है। एडमिट कार्ड में परीक्षा तिथि, समय, शिफ्ट और परीक्षा केंद्र से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां उल्लिखित होती है।

RRB ALP Admit Card 2026 कब आएगा?

आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 परीक्षा का आयोजन 3, 4 और 5 नवंबर 2026 को किया जाएगा। इसके लिए एडमिट कार्ड आमतौर पर परीक्षा से 4 दिन पहले जारी किए जाते हैं। एक बार जारी होने के बाद अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए आसानी से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे।

RRB ALP Admit Card 2026 कैसे डाउनलोड करें?

असिस्टेंट लोको पायलट एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करें: