यूपी में श्रमिकों की बढ़ी न्यूनतम मजदूरी, आपके जिलें में कितना बढ़ा पैसा, जानें नई दरें

UP Minimum Wages: उत्तर प्रदेश में काम करने वाले श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। महंगाई के बीच अब उन्हें पहले के मुकाबले अधिक न्यूनतम मजदूरी मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार ने अकुशल, अर्द्धकुशल और कुशल श्रमिकों के परिवर्तनीय महंगाई भत्ते (VDA) में संशोधन किया है। इसके बाद श्रमिकों की न्यूनतम मासिक मजदूरी में 174.25 रुपये से लेकर 238.39 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है। नई दरें 1 अक्टूबर 2026 से लागू हैं और 31 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेंगी। हालांकि, हर श्रमिक को मिलने वाली बढ़ोतरी उसके काम की कैटेगरी और जिले पर निर्भर करेगी। 74 अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों को मिलेगा लाभ श्रम विभाग की ओर से 21 अक्टूबर 2026 को जारी शासनादेश के मुताबिक, प्रदेश के 74 अनुसूचित नियोजनों में VDA की नई दरें तय की गई हैं। इसका मकसद महंगाई में बदलाव के अनुरूप श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना है।

नई दरें जनवरी से जून 2026 के दौरान अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत 431 अंकों के आधार पर निर्धारित की गई हैं। गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में कितनी बढ़ी मजदूरी? गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद में काम करने वाले श्रमिकों को संशोधित दरों के अनुसार अधिक मजदूरी मिलेगी। अकुशल श्रमिक: मासिक मजदूरी 13,690 रुपये से बढ़कर 13,883.59 रुपये हो गई है। यानी 193.59 रुपये अधिक मिलेंगे। अर्द्धकुशल श्रमिक: मजदूरी 15,059 रुपये से बढ़कर 15,271.41 रुपये हो गई है। इसमें 212.41 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। कुशल श्रमिक: वेतन 16,868 रुपये से बढ़कर 17,106.39 रुपये हो गया है। यानी हर महीने 238.39 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। नगर निगम वाले अन्य जिलों में कितना मिलेगा पैसा गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को छोड़कर नगर निगम वाले अन्य जनपदों में भी मजदूरी बढ़ाई गई है। यहां अकुशल श्रमिकों को अब 13,189.68 रुपये, अर्द्धकुशल श्रमिकों को 14,507.46 रुपये और कुशल श्रमिकों को 16,250.86 रुपये न्यूनतम मासिक मजदूरी मिलेगी।