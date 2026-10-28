RRB JE Exam Date 2026: आरआरबी जूनियर इंजीनियर संशाधित परीक्षा तिथि जारी, यहां देखें ऑफिशियल नोटिस

RRB JE Exam Date 2026: रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड (RRB) ने अपनी ऑफशियल वेबसाइट rrb.indianrailways.gov.in पर आरआरबी जूनियर इंजीनियर (JE) की विज्ञापन संख्या सीईएन 03/2026 के तहत कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT-1) की संशोधित तिथि 2026 जारी कर दी है। पहले परीक्षा 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित की जानी थी। ऑफिशियल नोटिस के मुताबिक, अब एग्जाम 02 नवंबर 2026 को आयोजित किया जाएगा। आरआरबी इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से कुल 4029 रिक्त पदों को भरना चाहता है। इन पदों के सलेक्शन में सीबीटी-1, सीबीटी-2, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल की परीक्षा शामिल है। सलेक्शन सभी चरणों को ध्यान में रखकर किया जाएगा।

RRB JE Exam Date 2026 नोटिस डाउनलोड लिंक

आरआरबी जूनियर इंजीनियर संशाधित परीक्षा की तिथि का नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से भी नोटिस की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिस की PDF में सिटी इंटीमेंशन स्लिप/ई-कॉल लेटर जारी होन की डेट बताई गई है, जिसकी जानकारी उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड फोन नंबर और ईमेल आईडी के जरिए भी भेज दी जाएगी।