NTA UGC NET 2026 Latest Update: यूजीसी नेट दिसंबर एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी, अब 31 अक्टूबर तक करें अप्लाई

यूजीसी नेट दिसंबर 2026 एग्जाम के लिए एनटीए द्वारा जारी रिवाइज्ड डेट्स की डिटेल्स के बारे में जानने के लिए नीचे दी गई टेबल को देखें।

एनटीए ने उन तमाम छात्रों के हित में, जो अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा नहीं कर सके थे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की फाइनल डेट को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब योग्य और इच्छुक छात्र बिना किसी लेट फीस के 31 अक्टूबर 2026 (रात 11:50 बजे तक) अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को सफलता पूर्वक जमा कर सकते हैं।

UGC NET December 2026 Registration Date Extended: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा देश के यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF), सहायक प्राध्यापक (Assistant Professor) और पीएचडी (Ph.D.) में एडमिशन के लिए आयोजित होने वाले UGC NET December 2026 एग्जाम को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है।

UGC NET December 2026 Application Form Deadline Extended: यहां से पढ़े

NTA का बड़ा फैसला: छात्रों को मिली राहत

नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा जारी ऑफिशियल पब्लिक नोटिस के अनुसार, कई छात्र तकनीकी कारणों या अन्य व्यस्तताओं के चलते निर्धारित टाइम के अंदर तक अपना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं कर पाए थे। ऐसे सभी छात्रों के भविष्य और हितों को ध्यान में रखते हुए, एनटीए ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को डिटेल्स करने का निर्णय लिया है।

बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने और एग्जाम फीस का सफल लेन-देन दोनों ही कार्य 31 अक्टूबर 2026 को रात 11:50 बजे तक किए जा सकते हैं। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे फाइनल टाइम में आने वाले सर्वर की समस्याओं और तकनीकी बाधाओं से बचने के लिए समय रहते अपना फॉर्म को पूरा कर लें।

UGC NET December 2026 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो नीचे दिए गए आसान स्टेप्स को फॉलो करके अपना फॉर्म भर सकते हैं: