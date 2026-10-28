MP Police Driver Vacancy 2026: एमपी पुलिस ड्राइवर के 1000 पदों के लिए आवेदन की कल अंतिम तिथि, यहां से करें फटाफट Apply

MP Police Driver Vacancy 2026: मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर दिनांक 07 अक्टूबर 2026 को विज्ञापन संख्या 591/2026 के तहत मध्य प्रदेश (MP) पुलिस ड्राइवर के 1000 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया था। ये भर्तियां एमपी पुलिस विभाग में की जानी है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 अक्टूबर 2026 से शुरू हो चुके हैं और कल इन पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि है। अंतिम तिथि के बाद ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। MP Police Driver Vacancy 2026 Online Apply Date एमपीईएसबी में एमपी पुलिस ड्राइवर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पहले भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। नोटिफिकेशन में पद का नाम, ऑनलाइन आवेदन की महत्वपूर्ण तिथियां, चयन प्रक्रिया, शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा और आवेदन फीस सहित अन्य डिटेल्स दी गई है। पदों के लिए आवेदन करने का डायरेक्ट लिंक ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप नीचे दिए गए लिंक से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

एमपीईएसबी एमपी पुलिस ड्राइवर पद 2026 ऑनलाइन आवेदन लिंक क्लिक करें MP Police Driver Vacancy 2026 - हाइलाइट्स एमपी पुलिस ड्राइवर पदों के सलेक्शन में कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET), प्रेक्टिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल शामिल है। पदों पर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को अनुमानित सैलरी 19,500 रुपये से 62,00 रुपये दी जाएगी। बाकी हाइलाइट्स नीचे टेबल में दी गई है। विवरण जानकारी भर्ती प्राधिकरण का नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (MPESB) पद का नाम एमपी पुलिस ड्राइवर रिक्त पदों की संख्या 1000 विज्ञापन संख्या 591/2026 चयन के चरण कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT), फिजिकल एफिशियंसी टेस्ट (PET), प्रेक्टिकल ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल नोटिफिकेशन जारी ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 15 अक्टूबर 2026 ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2026 ऑफिशियव वेबसाइट esb.mp.gov.in

MP Police Driver Vacancy 2026 Eligibility एमपी पुलिस ड्राइवर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को पात्रता मानदंड पूरा करना अनिवार्य है। पदों के लिए अभ्यर्थियों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 8वीं या 10वीं पास होने का सर्टिफिकेट के साथ हेवी ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आयु में छूट सरकारी नियमों के तहत दी जाएगी। नोट - शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन फीस और वैकेंसी की डिटेल्स के लिए ऊपर भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी जाती है। MP Police Driver Vacancy 2026 ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? मध्य प्रदेश पुलिस ड्राइवर पदों के लिए इच्छुक उम्मीदवार नीचे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले एमपीईएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं।

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