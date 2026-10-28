RRB Station Master Salary 2026: रेलवे स्टेशन मास्टर की सैलरी 2026 7वें सीपीसी पे मैट्रिक्स लेवल 6 के आधार पर तय होती है। जिसमें स्टेशन मास्टर की शुरूआती सैलरी 35,400 रुपये प्रति माह दी जाती है। महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (TA), भत्ते और लाभ अलग होते हैं। स्टेशन मास्टर की इन हैंड सैलरी पोस्टिंग, लागू अलाउंस और डिडक्शन पर निर्भर करती है। RRB Station Master Salary 2026: इन हैंड सैलरी, पे स्केल, भत्ते और सुविधाएं भारतीय रेलवे में स्टेशन मास्टर की नौकरी युवाओं के बीच काफी लोकप्रिय है। इस पद पर आकर्षक वेतन, सरकारी नौकरी की सुरक्षा और कई प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) द्वारा जारी वर्ष 2026 की स्टेशन मास्टर भर्ती अधिसूचना के अनुसार, इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को 7वें वेतन आयोग के तहत पे लेवल-6 में वेतन दिया जाता है। स्टेशन मास्टर का शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये प्रतिमाह है। हालांकि, महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता और परिवहन भत्ता जुड़ने के बाद मासिक वेतन बढ़ जाता है।

RRB Station Master Salary 2026: हाइलाइट्स आरआरबी स्टेशन मास्टर की सैलरी 7वें वेतन आयोग के तहत तय की गई है। जिसमें शुरुआती वेतन 35,400 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। विवरण जानकारी भर्ती बोर्ड रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) पद का नाम स्टेशन मास्टर वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग पे लेवल लेवल-6 शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये प्रतिमाह पे स्केल 35,400 रुपये से 1,12,400 रुपये इन हैंड सैलरी लगभग 57,000 रुपये से 67,000 रुपये प्रतिमाह प्रमुख भत्ते DA, HRA और TA RRB Station Master In-Hand Salary 2026 स्टेशन मास्टर की इन हैंड सैलरी पोस्टिंग की जगह, लागू भत्तों और वेतन से होने वाली कटौती पर निर्भर करती है। शुरुआती बेसिक पे 35,400 रुपये है। इसमें महंगाई भत्ता (DA), मकान किराया भत्ता (HRA) और परिवहन भत्ता (TA) जोड़े जाते हैं। अनुमानित गणना के अनुसार, बड़े शहरों में स्टेशन मास्टर की सकल मासिक सैलरी लगभग 73,000 रुपये तक हो सकती है। वहीं, अन्य शहरों में यह लगभग 63,000 रुपये से 66,600 रुपये तक हो सकती है। NPS योगदान और अन्य लागू कटौतियों के बाद इन हैंड सैलरी लगभग 57,000 रुपये से 67,000 रुपये के बीच हो सकती है। ये अनुमानित आंकड़े हैं, वास्तविक वेतन अलग हो सकता है।