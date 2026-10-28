RBSE Date Sheet 2027: राजस्थान बोर्ड 10वीं-12वीं डेटशीट जल्द होगा जारी, rajeduboard.rajasthan.gov.in से करें डाउनलोड

Rajasthan Board Exam Date 2027: राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (RBSE), अजमेर द्वारा सेशन 2026-2027 के लिए 10वीं (मैट्रिक) और 12वीं (इंटरमीडिएट) के फाइनल बोर्ड एग्जाम की तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं के एग्जाम में शामिल होने वाले लाखों छात्रों की डेटशीट जल्द जारी की जाएगी।

बोर्ड के एग्जाम पैटर्न के अनुसार, राजस्थान बोर्ड द्वारा सेशन 2027 की डेटशीट ऑफिशियल वेबसाइट rajeduboard.rajasthan.gov.in पर दिसंबर 2026 या जनवरी 2027 के प्रथम सप्ताह में जारी की जा सकती है। एग्जाम फरवरी से मार्च 2027 के बीच आयोजित किए जाने की प्रबल उम्मीद है।

Rajasthan Board Exam Date 2027: मुख्य डिटेल्स

राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं एग्जाम 2027 से संबंधित मुख्य और एक्सेपक्टेड डिटेल्स के बारे में जानने के लिए छात्र नीचे दी गई टेबल को देखें।