UPMSP 2027 Exam Center Objections Last Date आज, upmsp.edu.in पर करें आवेदन, देखें Notice

UPMSP Center List Correction 2026-27: माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (UPMSP) द्वारा साल 2027 के हाईस्कूल (10वीं) और इंटरमीडिएट (12वीं) बोर्ड एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटर के निर्धारण को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। बोर्ड द्वारा एग्जाम सेंटर की प्रोविजनल लिस्ट (Provisional Centre List) ऑफिशियल वेबसाइट upmsp.edu.in पर अपलोड कर दी गई है।

यदि किसी स्कूल के प्रधानाचार्य, प्रबंधक, छात्र या पेरेंट्स को इन एग्जाम सेंटर के निर्धारण, छात्र अलॉटेड या आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्शन या शिकायत है, तो वे आज यानी 28 अक्टूबर, 2026 तक अपना ऑनलाइन ऑब्जेक्शन फिल करा सकते हैं। आज की समय सीमा समाप्त होने के बाद बोर्ड द्वारा किसी भी नए प्रत्यावेदन को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

UPMSP Exam Centre 2027: मुख्य डिटेल्स और महत्वपूर्ण डेट्स

यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर निर्धारण और ऑब्जेक्शन प्रक्रिया से जुड़े मुख्य नंबरों के बारे में जानना चाहते है, तो नीचे दी गई टेबल को देखें।