Bihar Board 10th Science Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का विज्ञान Sample Paper PDF

Bihar Board Class 10th Science Model Paper: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की विज्ञान परीक्षा 21 फरवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का विषय कोड 112 – Science है। परीक्षा नज़दीक आने पर छात्रों के लिए सही दिशा में तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है।

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और समय प्रबंधन को अच्छी तरह समझने में मदद करता है। मॉडल पेपर हल करने से न केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अंदाज़ा मिलता है, बल्कि लिखने की स्पीड और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर छात्र नियमित रूप से मॉडल पेपर का अभ्यास करें, तो साइंस में अच्छे अंक लाना बिल्कुल आसान हो जाता है।

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में नीचे दी गई टेबल में दी गई है। यह छात्रों को परीक्षा से पहले मुख्य विवरण समझने में मदद करेगी।