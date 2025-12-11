EMRS Admit Card 2025 OUT
Bihar Board 10th Science Model Paper 2026: डाउनलोड 10th का विज्ञान Sample Paper PDF

By Aayesha Sharma
Dec 11, 2025, 14:24 IST

Bihar Board Class 10th Science Model Paper: बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा पैटर्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों और समय प्रबंधन को समझने में मदद करता है। मॉडल पेपर नियमित रूप से हल करने से स्पीड, समझ और आत्मविश्वास बढ़ता है। सही रणनीति के साथ छात्र विज्ञान में अच्छे अंक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बिहार बोर्ड कक्षा 10 विज्ञान मॉडल पेपर 2026 डाउनलोड करने के लिए इस लेख को देखें।

Bihar Board 10th Science Model Paper 2026
Bihar Board Class 10th Science Model Paper: बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की विज्ञान परीक्षा 21 फरवरी 2026 (शनिवार) को आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा का विषय कोड 112 – Science है। परीक्षा नज़दीक आने पर छात्रों के लिए सही दिशा में तैयारी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। 

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026 छात्रों को परीक्षा पैटर्न, प्रश्नों के प्रकार और समय प्रबंधन को अच्छी तरह समझने में मदद करता है। मॉडल पेपर हल करने से न केवल महत्वपूर्ण टॉपिक्स का अंदाज़ा मिलता है, बल्कि लिखने की स्पीड और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। अगर छात्र नियमित रूप से मॉडल पेपर का अभ्यास करें, तो साइंस में अच्छे अंक लाना बिल्कुल आसान हो जाता है।

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026: Key Highlights

बिहार बोर्ड 10वीं विज्ञान मॉडल पेपर 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक नजर में नीचे दी गई टेबल में दी गई है। यह छात्रों को परीक्षा से पहले मुख्य विवरण समझने में मदद करेगी।

विवरण 

जानकारी

परीक्षा बोर्ड

Bihar School Examination Board (BSEB)

कक्षा

10वीं

विषय

विज्ञान (Science)

विषय कोड

112

परीक्षा तिथि

21 फरवरी 2026 (शनिवार)

आर्टिकल का नाम

Bihar Board 10th Science Model Paper 2026

मॉडल पेपर फॉर्मेट

PDF

उपयोग

परीक्षा पैटर्न समझना, अभ्यास करना, समय प्रबंधन सीखना

ऑफिशियल वेबसाइट

biharboardonline.com

