IND vs NZ 4th T20I: फ्री में कहां देखें भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मुकाबला? नहीं लेना कोई सब्सक्रिप्शन
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। यदि आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच मुफ्त में देखना चाहते हैं, तो टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स के प्रसारण की जानकारी चेक कर सकते हैं।
IND vs NZ 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का रोमांच जारी है। शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम की नजर चौथा मैच जीतकर बढ़त 4-0 करने पर होगी। वहीं, लगातार तीन हार से परेशान न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है।
यदि आप भी भारत-न्यूजीलैंड के इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यहां जानिए मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे टीवी व मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं।
भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मैच कब होगा?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, इसलिए उसके पास इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाने और खिलाड़ियों को परखने का मौका भी होगा।
मैच की जरूरी डिटेल
मैच: न्यूजीलैंड बनाम भारत, चौथा टी20
तारीख: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार
स्थान: ईडन पार्क, ऑकलैंड
सीरीज में बढ़त: भारत 3-0 से आगे
फ्री में कहां देखें IND vs NZ का चौथा टी20 मैच?
यदि आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच मुफ्त में देखना चाहते हैं, तो टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स के प्रसारण की जानकारी चेक कर सकते हैं। मैच के फ्री प्रसारण के लिए आधिकारिक प्रसारण शेड्यूल से जरूर कर लें।
इसके अलावा, मुकाबले की हर बड़ी अपडेट, स्कोर, विकेट और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी के लिए हिंदी खेल वेबसाइटों पर लाइव ब्लॉग भी देख सकते हैं। इससे आप मैच की पल-पल की जानकारी हासिल कर पाएंगे।
मोबाइल पर कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग?
जो दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं, वे SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देखें। ऑनलाइन मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत हो सकती है। इसलिए मुकाबला शुरू होने से पहले अपने प्लान और मैच के आधिकारिक डिजिटल प्रसारण की डिटेल्स जरूर देख लें।
न्यूजीलैंड करेगा वापसी की कोशिश
टीम इंडिया ने पिछले मुकाबले में अपने आक्रामक खेल से सबको प्रभावित किया था। अभिषेक शर्मा ने महज 38 गेंदों में 113 रन की तूफानी पारी खेली और भारत ने 199 रन का लक्ष्य सिर्फ 13.2 ओवर में हासिल कर लिया।
अब न्यूजीलैंड के सामने भारतीय बल्लेबाजों को रोकने की चुनौती होगी। वहीं, टीम इंडिया जीत की लय बरकरार रखना चाहेगी। ईडन पार्क की परिस्थितियों में चौका-छक्का लगाने के मौके मुकाबले को रोमांचक बना सकते हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत 4-0 की बढ़त हासिल करता है या न्यूजीलैंड पहली जीत दर्ज करने में सफल रहता है।
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Senior Executive - Editorial
Bagesh Yadav is a journalist and current affairs analyst with over six years of experience in education journalism, national and international affairs, and digital media. He has contributed to India’s leading knowledge platforms, including Vision IAS and Only IAS, and currently serves in a senior editorial role at Jagranjosh.com, where he leads coverage across the Current Affairs and General Knowledge sections. His expertise spans breaking news, government policy analysis, world affairs, sports updates, science and technology, and visually engaging infographics. Known for his commitment to factual accuracy, editorial integrity, and audience-first storytelling, Bagesh delivers well-researched, accessible, and impactful journalism that serves millions of students, competitive exam aspirants, and informed readers across India.