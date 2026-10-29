IND vs NZ 4th T20I: फ्री में कहां देखें भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मुकाबला? नहीं लेना कोई सब्सक्रिप्शन

IND vs NZ 4th T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का रोमांच जारी है। शुरुआती तीनों मुकाबले जीतकर टीम इंडिया ने सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब भारतीय टीम की नजर चौथा मैच जीतकर बढ़त 4-0 करने पर होगी। वहीं, लगातार तीन हार से परेशान न्यूजीलैंड की टीम घरेलू मैदान पर वापसी करना चाहेगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यदि आप भी भारत-न्यूजीलैंड के इस मैच का लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो यहां जानिए मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा और इसे टीवी व मोबाइल पर कैसे देख सकते हैं। भारत-न्यूजीलैंड का चौथा टी20 मैच कब होगा? भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार, 30 अक्टूबर 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय टीम सीरीज जीत चुकी है, इसलिए उसके पास इस मुकाबले में अपनी बेंच स्ट्रेंथ आजमाने और खिलाड़ियों को परखने का मौका भी होगा। मैच की जरूरी डिटेल

मैच: न्यूजीलैंड बनाम भारत, चौथा टी20 तारीख: 30 अक्टूबर 2026, शुक्रवार स्थान: ईडन पार्क, ऑकलैंड सीरीज में बढ़त: भारत 3-0 से आगे फ्री में कहां देखें IND vs NZ का चौथा टी20 मैच? यदि आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मैच मुफ्त में देखना चाहते हैं, तो टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स के प्रसारण की जानकारी चेक कर सकते हैं। मैच के फ्री प्रसारण के लिए आधिकारिक प्रसारण शेड्यूल से जरूर कर लें। इसके अलावा, मुकाबले की हर बड़ी अपडेट, स्कोर, विकेट और खिलाड़ियों के प्रदर्शन की जानकारी के लिए हिंदी खेल वेबसाइटों पर लाइव ब्लॉग भी देख सकते हैं। इससे आप मैच की पल-पल की जानकारी हासिल कर पाएंगे। मोबाइल पर कैसे देखें लाइव स्ट्रीमिंग? जो दर्शक मोबाइल, लैपटॉप या टैबलेट पर मैच देखना चाहते हैं, वे SonyLIV ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देखें। ऑनलाइन मैच देखने के लिए सब्सक्रिप्शन की जरूरत हो सकती है। इसलिए मुकाबला शुरू होने से पहले अपने प्लान और मैच के आधिकारिक डिजिटल प्रसारण की डिटेल्स जरूर देख लें।