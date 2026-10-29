बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे हर महीने 2000 रुपये, जानिए कब से शुरू होंगे आवेदन

Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026: हरियाणा के शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शिक्षित युवाओं को आर्थिक मदद प्रदान करने के उद्देश्य से सामान्य बेरोजगारी भत्ता योजना (वर्ष 2026-27) के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा रही है। योग्य और इच्छुक युवा इस योजना का लाभ उठाने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

जिला रोजगार अधिकारी रणजीत सिंह ने कहा है कि निर्धारित अंतिम तिथि के निकल जाने के बाद किसी भी प्रकार के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसलिए, सभी पात्र युवाओं को समय-सीमा समाप्त होने से पहले अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए।

यहां देखें- Haryana Berojgari Bhatta Yojana 2026 Notice

किसको कितना मिलेगा भत्ता?

इस योजना के अंतर्गत शैक्षणिक योग्यता के आधार पर युवाओं को प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी: