RRB JE Exam 2026: चक्रवात के कारण टली आरआरबी जेई परीक्षा, कल जारी होंगे एडमिट कार्ड

RRB JE Exam 2026: रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने जूनियर इंजीनियर, DMS, CMA सीबीटी 1 की नई डेट जारी की है। अधिसूचना के अनुसार आंध्रप्रदेश के कुछ केंद्रों पर 28 अक्टूबर की परीक्षा चक्रवात के कारण टाली गई है। प्रभावित हुए उम्मीदवारों के लिए अब यह परीक्षा 2 नवंबर को आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार आरआरबी की वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से सिटी स्लिप, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

प्रभावित हुए उम्मीदवार अपनी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड 30 अक्टूबर से डाउनलोड कर सकेंगे। रिवाइज्ड शेड्यूल केवल CEN 04/2026 प्रभावित उम्मीदवारों पर लागू होता है।

RRB JE Exam 2026: नई एग्जाम डेट 2026

आरआरबी ने जेई सीबीटी 1 एग्जाम की नई डेट जारी की है। अधिसूचना के अनुसार 28 अक्टूबर को आयोजित होने वाले एग्जाम की डेट 2 नवंबर, 2026 कर दी गई है। प्रभावित होने वाले उम्मीदवार अपब 30 अक्टूबर को सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।